Оружие, санкции и кибератака: итоги визита премьер-министра Украины в Канаду

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Канаде. Глава украинского правительства встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По итогам встречи с премьер-министром Канады был подписан ряд двусторонних документов. Торонто, 11 апреля 2023.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с рабочим визитом в Канаде. Глава украинского правительства встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и вице-премьер-министром – министром финансов Канады Христей Фриланд. По итогам встречи с премьер-министром Канады был подписан ряд двусторонних документов.

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Военная помощь

Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, которая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд. Речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada. «Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности», – отметила Ананд в своем Twitter.

Nous venons d'annoncer une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, provenant de Colt Canada.



Nous envoyons 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l'Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

Ранее Шмыгаль в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявлял, что в ходе визита в Канаду он проведет переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.

Канада также предоставила правительству Украины кредит в размере 2,4 млрд канадских долларов (1,6 млрд евро) для поддержки основных услуг, включая выплату пенсий и восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры. Общие обязательства Канады перед Украиной превысили 8 миллиардов долларов (5,4 миллиарда евро). «Мы будем там, пока Украина не победит», — заверила министр финансов Канады Христя Фриланд.

Соглашение о свободной торговле

Украина и Канада объявили о завершении переговоров по заключению обновленного Соглашения о свободной торговле между двумя странами – этот документ заменит существующее соглашение, которое действовало с 2017 года. О завершении переговоров руководители правительств двух стран заявили во время брифинга во вторник.

Согласно новому соглашению, в дополнение к отмене экспортных пошлин Украина и Канада расширяют возможности для предприятий, которые имеют не только украинскую, но и иностранную составляющую в своей продукции. «Будут отменены тарифы также на те украинские товары, которые имеют составляющие происхождением из ЕС, Европейской ассоциации свободной торговли, Великобритании и Израиля. Это должно поощрить создание производственных цепей, сделает расположение производства в Украине более привлекательным для иностранных инвесторов, которые планируют поставлять свои товары на канадский рынок», – пояснила первая вице-премьер-министр, министр экономики Украины Юлии Свириденко.

Новые санкции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во вторник на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем объявил о введении дополнительных санкций против России и Беларуси в связи с агрессией против Украины.

«Сегодня мы объявляем о дополнительных санкциях в отношении 14 российских физических и 34 юридических лиц, в частности объектов безопасности, связанных с группой "Вагнера"», – заявил глава правительства Канады. «В дополнение к дальнейшему давлению на приспешников Путина в Беларуси, мы объявляем дополнительные санкции против девяти юридических лиц, связанных с белорусским финансовым сектором», – добавил он.

В санкционном списке, обнародованном на сайте правительства Канады, указаны, среди прочего, компания «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащая основателю частной военной компании «Вагнера» Евгению Пригожину.

Под индивидуальные санкции попали глава Татарстана Рустам Минниханов и его жена и заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

В белорусском санкционном списке присутствуют Национальный банк Беларуси и белорусские отделения подсанкционных банков России.

Украинское контрнаступление может затянуться, заявил украинский премьер

В интервью американскому новостному сайту TheHill премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские вооруженные силы могут начать контрнаступление этим летом, а не весной. Он пояснил, что «все наши друзья и партнеры четко понимают, что для начала контрнаступления мы должны быть готовы на 100%, а то и больше».

Шмыгаль также добавил, что Украина нуждается в дополнительной военной помощи со стороны своих партнеров, чтобы быть готовой к ее запуску.

Как сообщила вчера газета Washington Post, разведка США, похоже, сомневается в успешности украинского контрнаступления, которое, согласно предположительно просочившемуся секретному документу, могло привести лишь к «скромным территориальным приобретениям» против российских войск. Однако происхождение и подлинность этих документов по сей день остается неизвестным. Существует вероятность того, что их содержание, а также их распространение стали предметом манипулирования.

Атака на канадские правительственные сайты во время визита украинского премьера

Кибератака, приписываемая пророссийским хакерам, произошла во вторник против канадских правительственных сайтов, но она «ни в коем случае не поколеблет нашу непоколебимую поддержку Украины», заявил во время своего визита премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Атака группы NoName в Telegram парализовала на несколько часов во вторник утром несколько официальных сайтов, включая сайт Главы государства и Сената, когда премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встречался с Трюдо в Торонто.

«Российские хакеры нередко атакуют страны, которые демонстрируют непоколебимую поддержку Украины, принимающие украинские делегации или украинских лидеров. Поэтому выбор времени неудивителен», — добавил канадский премьер.

Также на этой неделе Шмыгаль посетит США для участия в ежегодном форуме SpringMeetings. В Вашингтоне украинский премьер проведет встречу с министром обороны США Ллойдом Остином, министром торговли США Джиной Раймондо, министром финансов Джанет Йеллен, а также с руководством МВФ, Всемирного банка, Европейского инвестиционного банка и др.

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