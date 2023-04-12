413-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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12 апреля — 413 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:53 Обезглавленный памятник Максиму Горькому в Часовом Яре

Обезглавленный памятник Максиму Горькому в Часовом Яре, Украина, 12 апреля 2023 года. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

16:32 Reuters: Морской экспорт российских нефтепродуктов в марте вырос на 17% по сравнению с февралем

Агентство Reuters, основываясь на данных источников в отрасли, подсчитало, что экспорт российских нефтепродуктов в марте текущего года вырос на 17,3%. От 9,5 миллиона тонн в феврале объемы экспорта выросли до 12,3 миллионов тонн в марте.

16:18 В Запорожской области обстреляны Орехов и Гуляйполе

Глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко уточнил, что в результате обстрела пострадали частные дома и инфраструктура одного из предприятий.

15:45 Великобритания ввела санкции против лиц, которые помогали скрывать активы Абрамовича и Усманова

Об этом пишет «Европейская правда», ссылаясь на МИД Великобритании.

В сообщении говорится, что российские олигархи пытаются защитить свое состояние с помощью финансовых посредников, оффшорных трастов, подставных компаний и членов своих семей.

Им негде спрятаться. Мы продолжим отрезать их от активов, которые, как они думали, были успешно скрыты. Вместе с нашими международными партнерами Великобритания продолжит борьбу с теми, кто поддерживает войну. Мы не остановимся, пока Путин не остановится. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли

Речь, в частности, идет о двух кипрских посредниках Деметрисе Иоаннидесе и Христодулосе Василиадисе, а также о компаниях, входивших в финансовую сеть Усманова, в том числе USM, Curzon Square и Hanley Limited.

15:35 Евросоюз пообещал привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях в Украине

Об этом заявила представитель ЕС Набила Массрали, комментируя видео с бесчеловечным убийством украинского военнопленного.

У нас нет дополнительной информации о достоверности видео. Если это подтвердится, это станет еще одним жестоким напоминанием о бесчеловечном характере российской агресси

Речь идет о двух видео, на одном из которых запечатлена сцена обезглавливания военнопленного, а на другом — обезглавленные тела двух украинских военных.

15:05 Мониторинговая миссия ООН о двух видео, в котором обезглавливают украинских военнопленных: «Виновные должны быть привлечены к ответственности»

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине прокомментировала два видео жестокого убийства:

На одном из видео показана жестокая казнь мужчины, предположительно украинского военнопленного, а на другом — изуродованные тела, вероятно украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай. В своих последних докладах миссия задокументировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в том числе, совершенных в отношении военнопленных. Эти нарушения, как и другие, должны быть надлежащим образом расследованы, а виновные привлечены к ответственности».

14:45 За три месяца 2023 года в России возбуждено почти столько же уголовных дел по статье «Государственная измена», сколько за весь 2022

14:30 Великобритания ввела санкции в отношении жен и детей высокопоставленных российских чиновников

Санкции, в частности, введены в отношении жены российского предпринимателя Владимира Евтушенкова Натальи и его детей Феликса и Татьяны, а также жены «кума Путина» Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

В санкционный список также внесены Владимир Скоч, отец депутата Госдумы и олигарха Андрея Скоча, а также дочь миллиардера Варвара. Вдвоем они владеют активами депутата, состояние которого оценивалось в 2022 году в 4,7 млрд долларов США.

В списке также значатся имена Гульнары Керимовой, дочери олигарха Сулеймана Керимова, и Наримана Гаджиева, полного тезки проживающего в Швейцарии бывшего министра прессы и информации Дагестана. Российский Forbes называл его родственником Керимова.

14:13 Министерство культуры России не продлило контракт с художественным руководителем Большого драматического театра имени Товстоногова Андреем Могучим

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ведомство.

Андрей Могучий был художественным руководителем БДТ с 2013 года. Контракт закончился 9 апреля. Руководить театром будет директор Татьяна Архипова.

14:00 Алексея Москалева, задержанного в Беларуси, экстрадировали в Россию

Об этом сообщает «ОВД-Инфо», ссылаясь на белорусского правозащитника.

13:40 Совет Федерации РФ одобрил закон об электронных повестках в военкомат

Против проголосовала только сенатор Людмила Нарусова. После высказанной ею критики в адрес нового текста закона председатель комитета Совета федерации по регламенту парламентской деятельности Вячеслав Тимченко предложил лишить ее права голоса.

13:20 Украинский омбудсмен обратился в ООН и Красный Крест по поводу видео с обезглавливанием украинского военного

В связи с публикацией видео, в котором российские военные отрезают голову украинскому военнопленному, Дмитрий Лубинец направил письма Верховному комиссару ООН по правам человека, мониторинговой миссии ООН в Украине, генеральному секретарю ООН и Международному комитету Красного Креста. Он потребовал поднять вопрос о жестоком отношении российских военных к пленному.

Я, как Омбудсман Украины, обратился с письмами Верховному Комиссару ООН по правам человека, Мониторинговой миссии ООН в Украине, Генеральному Секретарю ООН, Международному Комитету Красного Креста, сделать все возможное, чтобы виновные понесли наказание за каждое военное преступление! А также чтобы этот случай отдельно был зафиксирован во всех отчетах международных организаций.

Дмитрий Лубинец указывает причины, которыми он объясняет ужасное убийство военнопленного:

1. Это контент для внутренней аудитории, чтобы усилить в обществе антиукраинские нарративы. 2. «Крещение кровью». По всей вероятности, российские командиры отдают приказы своим подчиненным, чтобы те совершали подобные действия и снимали все на камеры. 3. Это элемент устрашения своих военных, в первую очередь, чтобы они не сдавались в украинский плен и думали, что с ними будут поступать так же. А также как компромат, что пути назад уже нет и вести эту захватническую войну придется до конца.

12:10 NBC News: СБУ, возможно, причастна к падению дрона около станции «Газпрома» под Москвой

Об этом есть информация в секретных документах, слитых в соцсети, говорится в сообщении.

В том же документе говорится о причастности агентов СБУ к попытке взорвать российский разведывательный самолет А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах. Пентагон не подтвержил подлинность документов.

Дрон, о котором идет речь, упал под Коломной 28 февраля. Сотрудники ФСБ обнаружили на нем взрывчатое вещество C-4.

Представитель СБУ ответил изданию, прокомментирует сообщение «после победы Украины».

11:40 Дмитрий Кулеба о видео с убийством украинского военнопленного: «Российские террористы должны быть изгнаны из ООН»

В сети распространяется ужасающее видео, на котором российские войска обезглавливают украинского военнопленного. Это абсурд, что Россия, которая хуже, чем ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российские террористы должны быть изгнаны из Украины и ООН и понести ответственность за свои преступления.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 12, 2023

11:15 Politico: Иран ведет переговоры с Россией и Китаем о поставках компонентов для производства ракетного топлива

Речь идет о приобретении Ираном перхлората аммония в количестве, как утверждает один из источников, достаточном для производства тысяч ракет, в том числе типа «Зульфикар». Дальность их полета 1 до 700 километров.

Часть этих ракет, предполагает Politico, может быть затем поставлено в Россию для использования в Украине.

10:45 Польское агентство PAP: Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины

Польские СМИ, в том числе агентство РАР, ссылающееся на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что Франция блокирует решение ЕС о финансировании поставок боеприпасов для Украины.

Решение о финансировании Евросоюзом боеприпасов для Украине было принято на саммите ЕС в марте. 2 млрд евро для этих целей должны быть обеспечены из Европейского фонда мира.

За политическрй договоренностьб должен последовать юридический документ, по которому еще продолжается обсуждение.

Недостающее количество снарядов должно быть закуплено за пределами ЕС.

Против этого выступила Франция. В этой ситуации выходом было бы получение боеприпасов в третьем государстве в качестве пожертвования, а затем возмещение со складов государства-члена путем передачи третьему государству другого вооружения. Разговоры об этом продолжаются. Источник в ЕС.

В сообщении говорится, что еще одним камнем предкновения стал второй миллиард евро, предназначенный для совместного заказа у европейской промышленности, в основном в Польше, Франции и Германии.

10:57 Французский производитель алкоголя Pernod Ricard возобновил поставки в Россию

Об этом пишет «Медуза», ссылаясь на шведское издание Kristianstadsbladet, которое, в свою очередь, приводит слова вице-президента принадлежащего Pernod Ricard водочного бренда Absolut Паулу Эрикссон.

Представитель компании отметила, что после вторжения российской армии в Украину Pernod Ricard «действовала с учетом интересов своих сотрудников как в Украине, так и в России».

При этом Эрикссон подчеркнула, что компания соблюдает европейские санкции в отношении России.

Pernod Ricard вощобновил поставки в Россию. AFP/Archivos

10:40 Президент Украины Владимир Зелинский о видео убийства украинского военного: «Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу»

Есть то, что никому в мире невозможно игнорировать: как легко эти звери убивают. Это видео казни украинского пленного мир должен видеть. Это видео России, какой она есть. Что это за существа. Для них нет людей. Сын, брат, муж. Чей-то ребенок. Это видео России, которая пытается сделать именно это новой нормой — такую привычку уничтожать жизнь. Это не случайность. Это не эпизод. Так было раньше. Так было в Буче. Тысячи раз. Каждый должен реагировать. Каждый лидер. Не ждать, что это забудется, что пройдет время. Мы ничего не собираемся забывать. И прощать убийц. Законная ответственность будет за все. Нужен проигрыш террора. Никто не поймет, если лидеры не среагируют. Сейчас надо действовать! И нам в Украине — максимально сосредоточиться на фронте. Максимально помогать. Гнать оккупанта с нашей земли! Главная цель — победить. Главная цель — Украине прочность, чтобы победить. Разгром оккупанту, приговоры убийцам, трибунал государству-злу.

10:00 Реестр военнообязанных может начать действовать с весеннего призыва

Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных «в полном объеме» появится не раньше начала очередного осеннего призыва.

Однако Минобороны говорит об использовании реестра уже во время весеннего призыва, пишет телеграм-канал Faridaily. А цифровизация баз военкоматов идет с момента выхода специального указа Путина в ноябре. Реестр уже действует в тестовом режиме.

На основе полученных электронных сведений нами сформирована единая электронная база данных, которая размещена на закрытом сегменте Министерства обороны Российской Федерации. В дальнейшем эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе. Представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский, 31 марта.

09:45 В слитом в соцсети секретном документе утверждается, что Сербия поставит Украине летальное вооружение

В одном из слитых в соцсети секретных документов США говорится, что Сербия согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его.

О содержании этого сообщения, которое уже удалено из сети, сообщает Reuters.

Сербия — единственная страна в Европе, которая отказалась ввести в отношении России санкции за вторжение в Украину.

Журналисты Reuters нашли этот документ под названием «Реакция Европы на продолжающийся российско-украинский конфликт» и датированный 2 марта в ответах европейских правительств на запросы Украины о военной подготовке и оказании «летальной помощи».

Из документа видно, что Сербия отказалась проводить обучение украинских военных, но обязалась предоставить летальную помощь или уже предоставила ее. В ней также указано, что Сербия намерена предоставлять оружие Украине в будущем и имеет для этого достаточный военный потенциал.

09:30 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Отбиты 72 атаки российской армии.

На Бахмутском направлении противник пытается взять под контроль Бахмут и наступать под Богдановкой.

На Авдеевском и Марьинском направлениях бои в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области. Самые ожесточенные бои идут за Марьинку.

09:15 Выпусники росийских школ смогут отправиться на войну

Русская служба «Би-Би-Си» обратила внимание на поправку, принятую Госдумой накануне. Согласно новому тексту закона, 18-летние сразу после окончания школы могут заключить контракт и поступить на военную службу.

Поправка была принята в одном пакете с электронными повестками. Ее приняли сразу в трех чтениях.

До этого заключить контракт можно было только по окончании техникума или вуза, а также по окончании трех месяцев срочной службы в армии.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов уже предлагал ввести попправку летом 2022 года, но его предложение отклонили.

08:50 CNN обнаружила второе видео, на котором украинскому военнопленному отрезают голову

CNN считает, что на двух видео, опубликованных в соцсетях, речь идет о разных военнопленных.

Похоже, что эти видео сняты в разное время. Одно из них могло быть снято совсем недавно, тогда как другое, судя по количеству листьев на земле, пскорее всего было снято летом CNN

В сообщении также говорится, что один из роликов был предположительно снят наемниками из ЧВК «Вагнер» 8 апреля.

По всей видимости, у военных были также отрублены руки. Рядом с обезглавленными телами виден корпус подорванной бронемашины. намеренно искаженный голос на видео произносит: «Они их убили. Кто-то подошел к ним. Подошли к ним и отрезали им головы». У погибших солдат, похоже, также отрублены руки.

08:30 В Крыму не будут проводить первомайскую демонстрацию и парад на 9 мая

Назначенный Россией глава оккупационных властей Крыма Сершей Аксенов объяснил это соображениями безопасности.

При этом Аксенов уверяет в своем сообщении в телеграме, что не боится контрнаступления ВСУ и не видит в нем «катастрофы».

Такое же решение приняли власти аннексированного Севастополя.

Ранее губернаторы Белгородской и Курской областей РФ также решили отменить военный парад на 9 мая, чтобы «не провоцировать противника» скоплением военных и техники.

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