414-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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13 апреля — 414 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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19:13

Украинская военнослужащая в окопе у линии фронта недалеко от Бахмута, Украина, 13 апреля 2023 года. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

19:00 NYT: Документы были «слиты» в сеть военнослужащим Национальной гвардии США

Согласно интервью и документам, изученным The New York Times, лидером небольшой игровой онлайн-группы, в которой за последние несколько месяцев произошла утечка секретных документов американской разведки, является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Воздушной национальной гвардии штата Массачусетс.

Гвардеец, которого зовут Джек Тейшейра, курировал частную онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, где около 20–30 человек, в основном молодые люди и подростки. Участники группы увлекаются оружием, расистскими интернет-мемам и видеоиграми.

18:35 Президент Сербии отрицает поставки военной техники Украине

Сербия никогда не продавала оружие или боеприпасы Украине или России, хотя сербское оружие могло попасть на поле боя через третьи страны, — сказал в четверг президент Александр Вучич.

Вучич прокомментировал сообщение агентства Рейтер со ссылкой на секретный документ Пентагона, согласно которому Белград согласился поставить оружие Киеву или уже отправил его.

«Сербия не экспортировала и не будет экспортировать оружие в Украину», — сказал Вучич журналистам, добавив, что она также «не экспортировала и не будет экспортировать» оружие или боеприпасы в Россию, своему традиционному союзнику.

«Нет никаких документов, которые могли бы это доказать», — сказал он.

18:06 Житель Ивановской области получил восемь лет колонии за поджог военкомата

17:50 Французский парламент рассмотрит резолюцию о признании «ЧВК Вагнера» террористической организацией

Текст, призывающий к включению российской наемнической группировки «Вагнер» в список террористических организаций Европейского Союза, будет рассмотрен в Национальном собрании Франции 9 мая. Резолюция носит необязательный характер.

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17:39 Россия ищет платежные решения: карта «Мир» используется всего в 9 странах

По сообщению Центробанка РФ теперь только 9 стран принимают платежные карты «Мир», без сообщения какие именно «дружественные» страны в этом списке.

Платежные карты «Мир», альтернатива Visa v. N и Mastercard MA.N, стали единственным средством платежей после того, как американские конкуренты приостановили свою деятельность в России, а их платежные карты, выпущенные в России, перестали работать за рубежом.

Однако банки некоторых «дружественных» стран, включая Турцию, Кыргызстан и Таджикистан, приостановили операции по картам «Мир» после того, как Казначейство США включило главу российской Национальной карточной платежной системы (НСПК) в санкционный список и предположило, что те, кто работает с НСПК, также могут столкнуться с ограничениями.

Ограниченный охват российских банковских карт подчеркивает более широкую проблему изоляции Москвы на мировой арене. Хотя многие страны не стали вводить санкции против России, очень немногие стремятся открыто заявить о своей поддержке.

Глава НСПК Владимир Комлев заявил, что транзакции «Мир» будут возможны на Кубе в ближайшие месяцы, добавив: «Мы работаем над инновационными способами осуществления платежей».

Центральный банк заявил, что развитие «Мира» и геополитические факторы способствовали увеличению выпуска карт «Мир» на 60% в 2022 году до 182,3 млн единиц.

«Мы наблюдаем очень позитивную динамику, несмотря на все внешние факторы», — сказала Алла Бакина, директор департамента национальной платежной системы Центрального банка.

Она сказала, что банк работает с дружественными странами над интеграцией других российских транзакционных систем и хочет сосредоточиться на развитии безналичных платежей и бесконтактных технологий.

Финансовые санкции усложнили повседневную банковскую деятельность для россиян, которые выезжают за границу или держат иностранную валюту и ценные бумаги.

17:21 МИД Франции осудил казнь военнопленного

16:56 Оккупационный глава Запорожской области сообщил о задержании 3 диверсантов

По словам Евгения Балицкого, были задержаны трое мужчин 49, 30 и 26 лет, по версии оккупационных правоохранителей, мужчины —члены диверсионно-разведывательной группы Украины. Их обвиняют в «совершении терактов».

«Установлено, что именно они осуществили подрыв железнодорожного полотна, а также вели подготовку покушений на работников железнодорожной станции и сотрудников администрации. У них изъяты взрывчатые вещества и комплектующие к самодельным взрывным устройствам, которые они брали в подготовленных СБУ схронах» — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

16:43 Spiegel: Германия дала Польше разрешение на экспорт старых истребителей в Украину

Правительство Германии дало Польше разрешение на экспорт старых истребителей МиГ-29 из запасов ГДР в Украину, – сообщает в четверг Spiegel.

Архивное фото: самолет МиГ-29 в небе над Жуковским AP - Misha Japaridze

16:39 МИД Китая: Министры иностранных дел Китая и России обсудили украинский кризис

Дипломатическое ведомство Китая сообщило об этом в четверг.

Не существует «панацеи» для разрешения кризиса, — сказал министр иностранных дел Китая Цинь Ган своему российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече в Самарканде в четверг.

Глава китайской дипломатии добавил, что Китай будет продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию и возобновлению мирных переговоров, — сообщило министерство.

16:26 Пенсионер, установивший в квартире радиоточку приговорен к 3 годам в колонии общего режима

В четверг суд оставил в силе приговор, вынесенный в конце декабря Владимиру Румянцеву из Вологды.

Он был признан виновным по статье о «фейках» из-за установленной в его квартире радиоточки, через которую он якобы распространял информацию о войне в Украине, — говорится в телеграм-канале SOTA.

16:15 Задержанного в Беларуси россиянина Москалева экстрадировали в Россию

Скрывшийся из-под домашнего ареста в России Алексей Москалев был экстрадирован из Белоруссии в Российскую Федерацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Беларуси.

16:13 Министр обороны Украины считает вступление страны в НАТО единственным вариантом обеспечения ее безопасности в будущем

Об этом Алексей Резников заявил в четверг.

«Нам нужна система гарантий, которая сделает невозможной агрессию со стороны России», — сказал он на конференции по безопасности Черного моря в Бухаресте. «Альтернативы вступлению Украины в НАТО нет».

16:00 ЕС ввел санкции против ЧВК «Вагнер»

В четверг, 13 апреля, Европейский союз ввел санкции против ЧВК «Вагнер». Как говорится в официальном документе, группа «Вагнера» несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Помимо этого, в санкционный список попала компания РИА ФАН, которая принадлежит владельцу ЧВК Евгению Пригожину. «РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины», – говорится в документе.

15:40 Совет ЕС утвердил отправку 1 млрд евро на боеприпасы Украине до 31 мая

Совет ЕС утвердил отправку 1 млрд евро из Европейского фонда мира (EPF) на предоставление Украине боеприпасов до 31 мая. Это решение обнародовано в заявлении Совета. В заявлении говорится, что эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость переданных Украине в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года боеприпасов из существующих запасов или за счет изменения приоритетов существующих заказов.

Данная мера вместе с предыдущими семью траншами поддержки доводит общий взнос ЕС в пользу Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро, отмечается на сайте Совета.

В апреле сообщалось, что США направят Украине очередной пакет военной помощи, в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS, ракеты для ЗРК Patriot и NASAMS, стрелковое оружие и тяжелую технику на 500 млн долларов и противоракетные системы. Стоимость поставляемой техники и вооружения составит около 2,6 млрд долларов.

15:20 США не выдали визы делегации РФ в ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров должен председательствовать в апреле на заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке, однако США пока не выдали разрешение на прибытие спецсамолета министра и визы для российской делегации.

Посол России в США Анатолий Антонов призвал Вашингтон выдать разрешение на использование специального самолета Лаврова и визы для российской делегации в ООН. «Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов», – заявил Антонов. Он также сказал, что США не дали согласия на прибытие самолета Лаврова.

По словам пресс-секретаря генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика, в организации ожидают, что Америка «выполнит свои обязанности» как принимающая сторона. При этом на брифинге 12 апреля он отметил, что никаких официальных запросов с российской стороны или официальной информации относительно этих проблем в ООН не поступало.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН. Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза. Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.

15:00 Суд в Петербурге отправил под домашний арест Дмитрия Касинцева, в квартире которого укрывалась Дарья Трепова после взрыва в кафе

Мужчину обвиняют в несообщении о преступлении, пишет РИА Новости. Касинцеву грозит до года лишения свободы.

14:35 Прокуратура РФ начала проверку видео обезглавливания украинского солдата

Генеральная прокуратура Российской Федерации сообщает, что начала проверку видео, на котором русскоязычный человек в военной форме обезглавливает ножом военнослужащего, который, по всей видимости, является украинским военнопленным. «В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», – говорится в сообщении прокуратуры Telegram-канале. Это решение является предварительным шагом, который может привести или не привести к возбуждению уголовного дела.

14:05 РБК: Швейцарские банки собираются закрывать счета россиян

Управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов рассказал РБК, что банки UBS и Credit Suisse неофициально оповестили его клиентов об этом примерно месяц назад. Предупреждения касаются владельцев российских компаний, платящих налоги в бюджет РФ. Для того чтобы избежать закрытия счетов, им предлагается избавиться от этих компаний и прекратить налоговые отчисления в России.

Банки объяснили свое требование тем, что эти налоги идут на финансирование бюджета страны, дестабилизирующей ситуацию в Украине. Кудинов предполагает, что власти Швейцарии стали давить на банковский сектор в рамках ужесточения контроля за исполнение санкций против России.

Как подтвердил РБК источник в банковском секторе Швейцарии, банк UBS действительно мог отправить своим российским клиентам такое уведомление.

Согласно данным Швейцарской банковской ассоциации, в стране находятся активы россиян на сумму от 150 до 200 млрд швейцарских франков. По состоянию на ноябрь 2022 года Швейцария заморозила российские активы на сумму 7,5 млрд франков. В последнее время страны «Большой семерки» и США, в частности, требуют от страны активнее замораживать средства на счетах российских олигархов.

13:40 Гаагский арбитраж обязал РФ выплатить $5 миллиардов компенсации за убытки «Нафтогаза» в Крыму

Арбитражный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге обязал РФ выплатить 5 млрд долл компенсации за убытки и утраченное имущество «Нафтогаза» в Крыму, начиная с 2014 года. Об этом сообщил в Facebook глава Нафтогаза Алексей Чернышев. По его словам, речь идет о возмещении активов, направленных на разработку газовых месторождений и развитие другой стратегически важной инфраструктуры, которая «стала одной из главных мишеней агрессора во время оккупации украинского полуострова девять лет назад».

13:10 HRW выпустила доклад о российском пыточном центре в оккупированном Херсоне

Во время оккупации Херсонской области в период с марта по ноябрь 2022 года российские войска незаконно задерживали и пытали жителей этого города на юге Украины, сообщает неправительственная организация HumanRightsWatch (HRW). Жертвы и члены их семей рассказали HRW о пытках и других видах жестокого обращения в нескольких учреждениях. Они описывают, в частности, избиение палками и резиновыми дубинками, поражение электрическим током, угрозы смертью или нанесением увечий, а также использование болезненных стрессовых поз. Задержанным не была оказана адекватная медицинская помощь. Это жестокое обращение привело к смерти трех задержанных, сообщает HRW. Когда украинская армия отвоевала Херсон в ноябре 2022 года, российские войска отступили на левый берег Днепра и насильно захватили с собой задержанных мирных жителей. В июле 2022 года HRW сообщила о нарушениях, совершенных российскими войсками в отношении мирных жителей на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. НПО напоминает, что преднамеренное жестокое обращение, пытки или убийство захваченных и задержанных гражданских лиц или военных, умышленное причинение тяжелых страданий или серьезных телесных повреждений или вреда здоровью, а также осуществление депортаций или незаконных перемещений являются военными преступлениями.

12:55 Baza: посольство Франции в Москве получило посылку с костями

В посольство Франции в Москве уже в третий раз пришла посылка с костями, пишет телеграм-канал Baza. Утверждается, что посылка поступила во французское дипломатическое представительство в среду, 12 апреля.На место происшествия вызвали сотрудников полиции, по данному факту проводят проверку и устанавливают отправителя.

Baza утверждает, что последний посольство Франции в Москве получила пакет в июне прошлого года, «тогда неизвестные отправили по почте кость, бахилы и свертки с непонятным содержимым. Заодно они приложили записку, объяснив, что это "сувениры из Крыма". И сейчас, и прошлым летом отправителем был указан Пьер Нотарианни. Правда, новый пакет с костями пришел в посольство не из Европы, а из крымского города Судак».

В декабре 2022 года украинские посольства в 12 странах, в том числе в Испании, получили письма с угрозами, что в МИД назвали «хорошо спланированной кампанией террора». В январе в Испании задержали пенсионера, подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины.

12:25 Норвегия объявила о высылке пятнадцати российских разведчиков

Норвегия объявила сегодня о высылке 15 сотрудников посольства России в Осло, которых она считает «разведчиками». «15 офицеров разведки занимались деятельностью, несовместимой с их дипломатическим статусом», — говорится в заявлении министра иностранных дел Анникен Хюитфельдт. «Это важный шаг для противодействия и снижения уровня активности российских спецслужб в Норвегии и, следовательно, для защиты наших национальных интересов», — продолжила она. «В настоящее время Россия представляет наибольшую разведывательную угрозу для Норвегии. Мы очень серьезно к этому относимся и в настоящее время реализуем меры по противодействию деятельности российской разведки в нашей стране. Мы не позволим агентам российских спецслужб действовать под дипломатическим прикрытием в Норвегии», — добавила министр.

«Хочу подчеркнуть, что Норвегия стремится поддерживать нормальные дипломатические отношения с Россией и что в Норвегии рады российским дипломатам. Действия, которые мы предприняли сегодня, направлены на сокращение нежелательной разведывательной деятельности. Мы хотим, чтобы Россия продолжала иметь дипломатическую миссию (…) в Норвегии, но мы не допустим, чтобы дипломатические миссии использовались не по назначению в целях проведения разведывательной деятельности», — заключила Анникен Хюитфельдт.

12:00 ФСБ: теракт в Петербурге организовали украинские спецслужбы и их агентура, в том числе «скрывающиеся за рубежом российские оппозиционеры»

Взрывное устройство Дарье Треповой подготовил и передал гражданин Украины Юрий Денисов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ. По данным спецслужбы, Денисов из Киева через Латвию приехал в Московскую область, где собирал информацию о Владлене Татарском. После взрыва в кафе он вылетел из России в Армению, затем в Турцию. По версии ФСБ, Трепова совершила теракт в Петербурге «в результате неоднократных призывов руководителей ФБК Волкова и Жданова к подрывной деятельности».

11:25 Беларусь передала России Алексея Москалева, осужденного на два года за дискредитацию армии

Об этом сообщает РИА Новости. Другие подробности пока не уточняются.

Накануне приговора Москалев сбежал из-под домашнего ареста, затем его задержали в Минске. У Москалева есть дочь Мария, которую после его домашнего ареста отправили в приют. Позднее стало известно, что девочку забрала мама.

10:20 Школьницу из Казани приговорили к двум годам условно по делу о попытке поджога военкомата

Суд признал девушку виновной в покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, сообщает городской портал 116. ru.

17-летнюю ученицу 11 класса Аделю задержали в октябре прошлого года после попытки поджога здания военного комиссариата. Девушка бросила две бутылки с «коктейлем Молотова» в сторону военкомата, но подожгла только траву у здания. При задержании у школьницы обнаружили третью бутылку с зажигательной смесью. К моменту вынесения приговора одиннадцатикласснице исполнилось 18 лет.

10:07 Washington Post: за утечкой секретных военных документов США мог стоять сотрудник военной американской базы

Секретные документы опубликовал в мессенджере Discord пользователь под ником OG, сообщает издание со ссылкой на участников чата. По словам одного из них, пользователь OG в течение нескольких месяцев выкладывал почти дословные перепечатанные копии секретных документов, которые, как он утверждал, принес домой со своей работы на «военной базе». Позже OG стал присылать в чат фотографии документов. Два участника чата утверждают, что знают настоящее имя OG и штат, где он живет и работает, но раскрыть эти сведения они отказались. По данным издания, чат, в котором OG публиковал документы, объединял любителей оружия, в нем состояло около двух десятков человек, в том числе пользователи из постсоветских стран.

Подобное расследование было опубликовано Bellingcat 4 дня назад.

09:53 New York Times: Новые секретные документы США иллюстрируют разногласия внутри российской власти

По сообщению NewYorkTimes, в сеть просочились новые конфиденциальные документы разведки США. Они отображают разногласия внутри российской власти и показывают, насколько глубоко американские агентства проникли в российский разведывательный аппарат и структуру военного командования. TheNewYorkTimes пишет, что документы, похоже, являются результатом перехвата.

Эти документы касаются, в частности, оценки количества погибших и раненых в Украине. Согласно одному из этих документов, Федеральная служба безопасности (ФСБ) обвиняет Минобороны в сокрытии числа потерь россиян на Украине. ФСБ «подсчитала, что фактическое число россиян, раненых и убитых в бою, приближается к 110 000 человек», — говорится в документе. Последние данные относятся к сентябрю, когда министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что с начала войны было убито 5937 российских солдат.

Происхождение документов, обнародованных в последние дни, на данном этапе официально не установлено, и их подлинность не проверена. Существует риск того, что их содержание, а также их распространение стали предметом манипулирования.

09:45 ВВП Украины в 2022 году сократился на 29,1%

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины снизился на 29,1% в 2022 году по сравнению с 2021 годом из-за вторжения России в страну, сообщил в четверг Государственный комитет Украины по делам национальностей. Целые секторы украинской экономики были поглощены войной. Например, в строительном секторе в прошлом году зафиксировано падение на 67,6%.

09:30 Bloomberg: Путин лично одобрил арест журналиста WSJ Эвана Гершковича

Президент России Владимир Путин лично одобрил арест корреспондента московского бюро Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича, который сейчас находится в СИЗО «Лефортово» в Москве по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, инициатива арестовать американского журналиста исходила от высокопоставленных лиц в российских спецслужбах. Собеседники отметили, что одобрение Путиным ареста иностранного корреспондента впервые почти за 40 лет показывает то, как растет влияние сторонников жесткой линии в Кремле, настаивающих на конфронтации с Вашингтоном.

Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта и арестовали на два месяца по делу о шпионаже и сбору сведений, составляющих «гостайну». Журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. До сих пор Россия не предоставила США консульский доступ к Гершковичу. Кремль утверждает, что журналист был пойман «с поличным», но никаких доказательств предоставлено не было. Wall Street Journal отрицает обвинения, Госдеп США установил, что Гершкович был задержан неправомерно.

09:20 ISW: Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают: война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, «пронизывая российское внутреннее пространство на долгие годы».

Основные выводы ISW за 12 апреля:

- Кремлевская кампания русификации в Украине оборачивается против самой России.

- Внутренние последствия принятия идеологии русификации проявляются в реакции на этнические меньшинства в России.

- Российское пронационалистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости.

- Войска РФ провели ограниченные наземные атаки вблизи Кременной. Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте, вокруг него, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк, продолжают строить оборонительные сооружения в оккупированной Запорожской области и Крыму.

- Центр национального сопротивления обнародовал отчет, в котором подробно описываются масштабы незаконной депортации украинских детей из Донбасса в Российскую Федерацию.

09:10 Обстрелы Херсонской и Донецкой областей: есть погибшие и раненые

За минувшие сутки российские силы выпустили по Херсонской области 185 снарядов, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. В результате обстрелов погиб человек, еще двое – получили ранения. В ОВА отметили, что российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и на территорию завода в Херсоне.

По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 12 апреля. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.

Согласно данным областных военных администраций по состоянию на утро 13 апреля, российские военные обстреляли несколько десятков населенных пунктов в 9 областях Украины: 5 человек погибли, 10 – получили ранения, зафиксировано много разрушений.

09:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

«За прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, есть погибшие и раненые среди гражданских лиц. 2 российские ракеты, выпущенные из ЗРК С-300, попали в объекты гражданской инфраструктуры города Славянск».

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