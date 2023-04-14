415-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Онлайн

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Военный украинского артиллерийского подразделения в траншее под Бахмутом, 13 апреля 2023 г.

14 апреля — 415-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:15 Россия потеряла более 10 тысяч единиц военной техники за 414 дней войны, свидетельствуют данные проекта Oryx

Отмечается, что самые большие потери РФ понесла в боевых машинах пехоты (2288 единиц) и танках (1908 единиц).

Речь идет как об уничтоженной и поврежденной в боях, так и о брошенной и захваченной российской технике. «Этот список включает только уничтоженные транспортные средства и оборудование, о которых имеются фото- или видео-доказательства. Все возможные усилия были направлены на то, чтобы избежать дублирования и разграничить статус оборудования между захваченным или брошенным», — поясняют аналитики Oryx.

Таким образом Россия потеряла по меньшей мере 65% от числа танков и как минимум 44% от числа БМП, которые находились в строю в сухопутных войсках перед началом вторжения в феврале 2022 года (без учета техники, находившейся на хранении), пишет проект «Можем объяснить» со ссылкой на справочник Military Balance.

11:06 Глава украинской военной развеки Кирилл Буданов выразил уверенность, что утечка из Пентагона не повлияет на результаты контрнаступления

Американский телеканал ABC опубликовал первое интервью с начальников главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым, которое он дал после появления информации об утечке секретных документов Пентагона. Интервью состоялось вечером в среду, до задержания подозреваемого в утечке молодого сотрудника нацгвардии США Джека Тейшейры.

По словам Буданова, единственной стороной, получившей выгоду от утечки стала Россия. Вместе с тем он выразил уверенность, что утечка не навредит отношениям Киева и Вашингтона и не отразится на результатах украинского контрнаступления.

10:38 В России по тревоге подняли Тихоокеанский флот для учений по «отражению высадки» условного противника на Курилы и Сахалин

Тихоокеанский флот РФ в полном составе поднят по тревоге в рамках «внезапной проверки» и приведен в высшую степень боеготовности, сообщает «ТАСС» со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу в ходе совещания с руководством ведомства.

По словам Шойгу, основная цель проверки — «наращивание способности вооруженных сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений».

Флот отработает отражение высадки условного противника на южные Курильские острова и Сахалин, сказал Шойгу.

Глава генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что для внезапной проверки создана «учебная обстановка, характерная периоду непосредственной угрозы агрессии».

Он поручил «отдельно взять на контроль вопросы обеспечения боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения и готовности их к применению оружия».

10:22 За прошедшие сутки три мирных жителя в Украине погибли от российских обстрелов, восемь ранены

За минувшие сутки трое мирных жителя Украины погибли, еще восемь получили ранения из-за российских обстрелов, сообщает медиа-площадка минобороны Украины.

Всего за сутки под обстрел попали 102 населенных пункта в восьми областях Украины, повреждены 62 объекта инфраструктуры, передает украинское оборонное ведомство.

09:43 Утечка документов США: российский спецназ, использовавшийся как фронтовая пехота, истощен войной против Украины

Война против Украины истощила силы российского спецназа, Москве потребуются годы на то, чтобы их восстановить. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на секретные документы США, оказавшиеся в утечке.

Силы российского спецназа, предназначенные для скрытых и высокорискованных заданий, использовались как фронтовая пехота и понесли огромное количество потерь убитыми и ранеными, пишет газета.

Быстрое истощение спецназа с самого начало изменило динамику войны, серьезно ограничив способнось Москвы использовать скрытую тактику для поддержки обычных боевых операций. Американские чиновники считают, что огромные потери, понесенные этими подразделениями, сделают их менее эффективными не только в Украине, но и в других частях мира, где действуют российские войска.

Американские чиновники делают вывод, что четыре из пяти российских отдельных бригад спецназа, вернувшиеся из Украины летом 2022 года, «понесли значительные потери». По оценкам, 22-я и две другие бригады спецназа истощены на 90–95%.

В утекших документах нет данных о том, сколько российских спецназовцев могли погибнуть или получить ранения в Украине. Но со ссылкой в перехваченные разведданных говорится, что только одно подразделение — 346-е — «потеряло почти всю бригаду, в которой из 900 военнослужащих в строю осталось только 125».

09:27 Российского военного приговорили к 10 годам колонии по делу об убийстве росгвардейца в Украине

Крымский гарнизонный военный суд в оккупированном Симферополе приговорил российского военного-контрактника Алексея Усенко к 10 годам колонии строгого режима по делу об убийстве сотрудника Росгвардии в ходе войны против Украины, сообщает российское издание «Коммерсант».

По информации газеты, Усенко признали виновным по статьям об умышленном убийстве и угрозе убийством. Защита обжаловала приговор в окружном военном суде в Ростове-на-Дону, но суд отклонил ее доводы.

По версии следствия, контрактник в прошлом году застрелил сотрудника Росгвардии в Украине, приняв его за «украинского диверсанта».

По данным «Коммерсант», Усенко остановил легковой автомобиль, в котором ехали двое сотрудников Росгвардии. Угрожая автоматом, он потребовал от них выйти из салона.

Водитель автомобиля, согласно его показаниям, предоставил свои документы. После этого, говорится в материалах дела, Усенко выстрелил во второго росгвардейца, смертельно ранив его в живот, а также потребовал, чтобы второй лег на землю и угрожал ему убийством. Сослуживцы Усенко убедили его опустить автомат. По их словам, от него пахло перегаром и он вел себя агрессивно.

В ходе следствия Усенко отрицал вину, утверждая, что огонь могли открыть «диверсанты» или другие российские военнослужащие.

09:15 Украинским спортсменам официально запретили участвовать в одних соревнованиях с атлетами из РФ и Беларуси

Министерство молодежи и спорта Украины издало указ, запрещающий украинским национальным сборным участвовать в международных соревнованиях, если в них участвуют также спортсмены из РФ и Беларуси.

Указ был опубликован 12 апреля, СМИ обратили на него внимание накануне, после его публикации в телеграм-канале украинского депутата Жана Беленюка.

Запрет распространяется на все олимпийские, неолимпийские виды спорта и на виды спорта людей с инвалидностью. Профильным органам поручено обеспечить отзыв из командировок официальных украинских делегаций в случае участия в соревнованиях российских или беларусских спортсменов.

В конце марта правительство Украны уже заявляло, что украинские спортсмены не будут участвовать в соревнованиях, где будут присутствовать спорстмены из РФ и Беларуси, но тогда это еще не было оформлено в виде официального указа.

Об этом в Киеве заявили после того, как как Международный олимпийский комитет выпустил рекомендации по допуску россиян и белоруссов к международным соревнованиям. МОК предложил допускать к соревнованиям спортсменов в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий, в том числе отсутствие каких-либо заявлений в поддержку вторжения РФ в Украину. Отдельно оговаривалось, что решение о допуске россиян и беларусов к Олимпиаде-2024 и зимней Олимпиаде-2026 будет принято позднее.

08:43 ISW: Российские власти могут использовать арест журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича, чтобы добиться уступок от США

Предполагаемое личное участие Путина в первом со времен холодной войны аресте американского журналиста может говорить о том, что Кремль рассматривает этот арест как рассчитанную эскалацию, которую он использует в качестве рыгача для получения уступок от Соединенных Штатов,

— полагают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ лично одобрил арест Гершковича, которому российские власти вменили шпионаж. В Кремле это отрицают.

08:25 Британская разведка: «ЧВК Вагнер» и минобороны РФ улучшили взаимодействие в боях за Бахмут, украинские силы организованно отступают

Россия активизировала наступление на Бахмут, поскольку силы минобороны РФ и группировки «Вагнер» улучшили взаимодействие, говорится в новой сводке британской военной разведки.

По данным министерства обороны Великобритании, украинские силы по-прежнему удерживают западные районы Бахмута, но за последние 48 часов подтверглись особенно интенсивным арттиллерийским обстрелам.

Штурмовые подразделения «Вагнера» продолжают основные наступательные действия через центр города, в то время как ВДВ России сменили некоторые части «Вагнера», обеспечивая защиту с флангов.

Украинские силы сталкиваются со значительными проблемами с пополнением запасов, но организованно отступают с позиций, которые они были вынуждены уступить, говорится в сводке.

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