Россия ударила ракетами по жилым кварталам Славянска. Известно уже о девяти погибших, среди которых двухлетний ребенок
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По последним данным, девять человек погибли в результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Славянска. Среди погибших — двухлетний ребенок. Еще 21 человек получил ранения, сообщил глава региональной администрации Павел Кириленко. Под завалами пятиэтажного жилого дома могут оставаться пять человек, сообщают спасатели.
Ракетные удары по Славянску были нанесены в пятницу. Накануне глава региональной администрации сообщил, что российские войска выпустили по городу как минимум 7 ракет, по предварительным данным — из ЗРК С-300. Шесть ракет попали в жилой сектор, еще одна — на территорию ландшафтного парка, сообщил Кириленко.
По данным на утром субботы, в результате ракетных ударов по Славянску погибли девять человек, более двух десятков ранены. Среди погибших — двухлетний ребенок, которого не удалось спасти после того, как его вытащили из-под завалов.
В полиции Донецкой области сообщили, что двухлетний мальчик, которого достали из-под завалов живым, был отправлен на «скорой» в больницу, но не выжил.
Утром в субботу продолжаются спасательные работы на месте частично разрушенного пятиэтажного жилого дома.
На этом месте четыре человека погибли, еще двух удалось спасти. Среди тех, кого удалось вытащить из-под обломков живым, — 14-летний ребенок. Под завалами, по предварительным данным, могут оставаться пять человек, сообщают в государственной спасательной службе.
В результате ракетных ударов в Славянске повреждены 34 многоэтажных и 20 частных домов, школа, административное здание, база отдыха, магазин и хозяйственный центр, добавил Павел Кириленко.
На обстрел Славянска накануне отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. «Государство-зло снова демонстрирует свою сущность, — написал он в телеграм-канале. — Просто среди белого дня убивая людей. Разрушая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедливая ответственность».
Российские военные не комментировали обстрел жилых кварталов Славянска.
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