Четыреста шестнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Православные верующие на богослужении Страстной пятницы в Михайловском соборе в центре Киева, пятница, 14 апреля 2023 г. Службу проводит глава ПЦУ митрополит Епифаний.

В субботу, 15 апреля, начался 416-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:40 В аннексированном Севастополе остановили движение морского транспорта

Об этом сообщили в субботу в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Когда движение в бухте будет возобновлено, не сообщается. Причину остановки также не называют.

Севастопольскую бухту в последнее время регулярно закрывают из-за атак беспилотников. Также морской транспорт не работает во время шторма.

11:48 Президент Бразилии призвал США и ЕС прекратить «поощрять войну» и поставлять Украине оружие

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва, находящийся с визитом в Китае, рассказал о своем плане примирения России и Украины. Как пишет AFP, для этого США «должны перестать поощрять войну и начать говорить о мире, Европейский Союз должен начать говорить о мире, чтобы мы смогли убедить Путина и Зеленского, что мир в интересах всего мира».

Еще прошлой весной, напоминает агентство, до своего избрания президентом, Лула говорил, что Путин не должен был нападать на Украину, но и Запад также несет определенную ответственность за случившееся. А в мае 2022 года в интервью журналу Time он заявил, что Зеленский «несет такую же ответственность за войну, как и Путин».

Бразилия сильно зависит от поставок удобрений из России. При этом она является одним из крупных производителей боеприпасов для танков Leopard 2, но отказалась поставлять их Украине или европейским странам.

11:20 В России готовят суд над пятерыми украинцами, обвиняемыми в создании «террористического подполья» в оккупированном Мелитополе

Суд в Ростове-на-Дону в апреле рассмотрит «крупнейшее по числу участников» уголовное дело якобы об организации подполья на территории оккупированного Мелитополя. Об этом в субботу пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники.

По версии ФСБ, пятеро жителей Мелитополя — контрактник ВСУ Игорь Горлов, военнослужащие теробороны Владимир Зуев, Андрей Голубев и Александр Жуков, а также уволенный из украинской армии в отставку Юрий Петров — состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя». Все они находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве.

ФСБ обвиняет украинцев в планировании взрывов «в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи». Спецслужба утверждает, что обвиняемые собирались закидать гранатами военную технику, военнослужащих и подорвать автомобиль.

10:36 В Мариуполе, куда приехал замруководителя администрации Путина Кириенко, прогремели два мощных взрыва

О взрывах в Мариуполе утром 15 апреля сообщил советник мэра города Петр Андрющенко: «Только что два мощных взрыва в Мариуполе».

Перед ним о взрывах написал местный телеграм-канал «Мариуполь. Сопротивление».

Незадолго до этого глава так называемой «ДНР» Денис Пушилин опубликовал в своем телеграм-канале видео из Мариуполя с первым заместителем главы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

По словам Пушилина, они с Кириенко посетили одну из аптек и местный рынок. Видео опубликовано в субботу утром, однако когда именно Пушилин и Кириенко были в Мариуполе, не уточняется.

10:07 Британская разведка: с помощью «электронных повесток» Россия рассчитывает упростить пополнение личного состава в условиях длительной войны

Ежедневная сводка разведки Минобороны Великобритании в субботу посвящена введению в России так называемых «электронных повесток». Принятый парламентом на этой неделе в ускоренном темпе закон в пятницу вечером подписал президент Путин.

По мнению британских аналитиков, этот закон рассчитан не на ближайшее время, так как пока что Россия пытается делать акцент на привлечение добровольцев, а на перспективу. В условиях длительной войны это должно упростить пополнение личного состава.

Эти меры вступят в силу позже в этом году и непосредственно не указывают на какую-то большую новую волну принудительной мобилизации. Сейчас Россия отдает предпочтение усилиям для привлечения дополнительных добровольцев. Впрочем, эта мера, скорее всего, часть долгосрочной стратегии обеспечения личного состава, поскольку Россия ожидает, что конфликт будет длительным.

09:35 При обстреле Волчанска Харьковской области российские ракеты попали в медицинское учреждение

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его данным, ранение получила 62-летняя работница медучреждения. Она была госпитализирована в состоянии средней тяжести.

За последние сутки россияне обстреляли приграничные города и села Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Также под обстрелами вчера находились Старица, Стрелечья, Двуречная, Красное первое и другие населенные пункты области.

09:14 Утренняя сводка украинского Генштаба

Главное:

За прошедшие сутки противник нанес девять авиационных и 19 ракетных ударов, 13 из них — из ЗРК С-300 по мирным городам Славянск и Краматорск, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены многоэтажные и частные жилые дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Сохраняется военное присутствие противника в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один из пунктов управления российских войск, три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также одну радиоэлектронную станцию противника.

08:58 Число погибших в результате удара по Славянску выросло до девяти человек

Еще 21 человек получил ранения. На месте продолжаются работы, четыре человека могут находиться под завалами. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Российские войска нанесли удар по Славянску Донецкой области около 16 часов 14 апреля, выпустив по городу не менее семи ракет. Повреждения получили пять многоэтажек, пять частных домов, школа, база отдыха, административное здание, магазин, хозяйственный центр и 12 автомобилей.

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