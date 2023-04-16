Слова с Гасаном Гусейновым

Филолог Гасан Гусейнов в своей еженедельной колонке на RFI разбирает неожиданный акт языковой политики РФ на оккупированных территориях Украины: здесь в школах предполагается факультативное изучение украинского языка «как родного». Начали с «денацификации» и «защиты интересов русскоязычных», а теперь решили заодно иукраинский позащищать. Как это?

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Новая цель агрессии РФ — борьба за чистоту украинского языка? Кто-нибудь может подумать, будто я шучу, но я не шучу.

5 апреля 2023 года российские новостные агентства сообщили миру, что в РФ подготовили новую линейку учебников украинского языка.

Вот одно из таких сообщений. В нем драгоценно каждое слово.

«Глава Минпросвещения еще в августе [2022 года] говорил, что в регионах Донбасса школьники смогут изучать украинский язык. В министерстве уточнили, что учебник украинского языка для младших классов уже разработан.

Минпросвещения России создало учебное пособие по „классическому украинскому языку“ для учеников младших классов, также разрабатывается такое пособие для учеников средней школы, сообщил ТАСС замминистра просвещения Александр Бугаев.

„Учебное пособие появится. Для начальных классов разработка завершена. По 5-9-му классу работа тоже в полном разгаре, поэтому, как мы и говорили, соответствующие материалы, учебные пособия будут готовы. Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов России, — мы для этого создадим все условия“, — сказал он.

В школах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей дети смогут изучать украинский язык как родной или в качестве факультатива, однако итоговый формат будет зависеть от решения в каждом конкретном регионе, пояснил Бугаев.

По его словам, в основном обучение в этих регионах ведется на русском языке. „Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык. Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях“, — добавил собеседник агентства.

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области были включены в состав России в начале октября прошлого года по итогам проведенных там референдумов. До этого глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказывал, что ученики школ Донбасса смогут изучать украинский язык как родной. По его словам, к началу сентября российские военные контролировали территории, на которых расположены 1183 детских сада, 1376 школ и 203 колледжа. Тогда же Кравцов сообщил, что для этих школ разработают специальный учебник классического украинского языка.

Президент России Владимир Путин еще в 2018 году подписал закон об изучении родных языков в школах. Он позволяет родителям учеников выбирать язык, который их дети будут изучать как родной, перед поступлением в первый и пятый классы: это может быть как русский язык, так и государственный язык одной из национальных республик».

Если исключить явную ложь (законом 2018 года предусмотрен только факультативный статус для всех языков народов РФ, кроме русского — единственного государственного языка РФ), то создание учебника «классического украинского языка» для школ, а также возможность изучать его в качестве «родного» — это, и в самом деле, нечто новое.

Как следует из сообщения агентства, до оккупации части Восточной Украины в РФ не было украинцев, родным языком которых был бы украинский. А теперь такие украинцы с родным украинским языком вдруг появились. И появились они на территориях, «контролируемых российскими военными».

Что это за территории? Ах да, это же те самые территории, на которые российские военные зашли с целью защитить русскоязычное население от украинских националистов. Зачем же этому русскоязычному населению украинский язык «как родной»? Ах да, раньше, в старое время, украинский язык там был плохой, испорченный, не классический и не чистый. Теперь же, силою российского военного сапога, туда зайдет украинский язык «классический» и «чистый», такой, который все мы так любили в советское время.

Заместитель министра просвещения т. Бугаев так прямо и сказал:

«Это правильно, когда человек имеет право по желанию знакомиться и изучать свой родной язык».

→Война языков — какая она бывает?

Странное представление о родном языке, с которым «человек имеет право по желанию знакомиться». Если твой родной язык не русский, то для тебя в 2018 году глава государства подписал указ о факультативном изучении этого твоего родного языка. А вот обязательным для изучения становится русский. Даже если он тебе не родной. Родной, да, но теперь — факультативно, или по желанию. А нет желания, нет и изучения, пусть он трижды родной. Сейчас же наступил щекотливый момент — в РФ, оказывается, поступило украинское население с очередным не русским родным языком. Но и этот язык надо изучать с умом.

«Мы готовим тот учебник, который действительно отразит всю красоту, всю чистоту того традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях».

Мучительно пытаюсь вникнуть в смысл слов замминистра просвещения о «красоте и чистоте традиционного украинского языка, который в советский период изучался в лучших наших педагогических традициях».

Зачем держать под контролем российских военных территорию с сотнями школ, в которых украинцы смогут изучать «красивый и чистый украинский язык»? Зачем ради этого милого дела российские военные изгнали с этой «территории» сотни тысяч украинцев с родным русским языком? Даже не спрашиваю, затем ли на этой территории россияне убили столько людей, чтобы потом российские министры просвещения рассуждали о «красоте и чистоте традиционного языка», с которым жили эти люди.

Ах да, это же формула убитого недавно украинского уголовника и российского пропагандиста, действовавшего под псевдонимом «Владлен Татарский»: «Всех, кого надо, убьем, всех ограбим. Всё как мы любим!»

Да, если принять эту идеологему за ключевую формулу русского мира, то все становится на свои места.

Российская Федерация принимает украинцев в качестве нового национального меньшинства.

Российская Федерация решает, какой именно украинский язык «классический и чистый».

Российская Федерация начинает на русском языке обучать «классическому традиционному чистому и красивому украинскому языку» как родному в школах оккупированных ею территорий Украины.

→Плачущие родные языки народов России

«Преподавание у нас ведется на русском языке, но изучение украинского как родного, равно как и других языков народов России, — мы для этого создадим все условия», — отметил Бугаев».

Конфликт между родными языками не русских народов РФ и русским языком как государственным запрограммирован и здесь.

→На языках народов России это — больше, чем война

Как пишет газета «Ведомости», «в конституции ДНР и ЛНР в качестве государственного языка указан только русский язык. Уставы Запорожья и Херсонской области после их вступления в состав России [30 сентября 2022 г.] еще не приняты».

«Классический украинский язык, каким его хотят представить в научной и учебной литературе, не совпадает с тем вариантом, который реально используется на Украине, рассказала „Ведомостям“ доцент кафедры славянской филологии Воронежского государственного университета Елена Давыдова. По ее словам, причиной этого является „пестрый этнический состав населения“ и разнородность территорий, вошедших в состав советской Украины.

„В Киеве каких-то 20 лет назад на украинском говорило не более 10% жителей. Грамотное молодое поколение предпочитало русский. Несколько иной была ситуация в сельской местности. Сегодня ситуация изменилась — выросло поколение, для которого знать и уважать свой родной язык не зазорно“, — подчеркнула она, добавив, что украинский язык может быть также интересен специалистам из среды профессиональных филологов».

Итак, план «русского мира» дать свежезахваченным территориям Украины «красивый и чистый классический украинский язык», оказывается, несколько сложнее, чем мы могли бы подумать. Судя по словам эксперта из Воронежа (которые, впрочем, газета могла и переврать), российская армия защищает поколение простых украинцев, «для которых знать и уважать свой родной язык не зазорно», от того «грамотного молодого поколения» киевлян, которое всего лет двадцать назад «предпочитало русский».

Не с этим ли своим особым, свободным киевским русским грамотное поколение вышло из-под контроля Москвы? А нам-то, объясняют кремлевские, этого как раз и не надо было; нам надобна Украина покорная, которая захотела бы из наших рук получать «классический, красивый и чистый традиционный украинский язык», факультативно преподаваемый «в лучших традициях советской школы». И, конечно, на русском языке, ведь преподавание в школе ведется не на каком-нибудь произвольном родном, а на единственном государствообразующем.

Вот ведь и совсем немного поговорили с корреспондентами министры российского просвещения, а сколько полезного рассказали.

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