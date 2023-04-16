Разбомбленная церковь, куличи в окопах и обращение Папы Римского: как празднуют Пасху в Украине, России и других странах

Прихожане готовятся принять участие в крестном ходе во время православного пасхального богослужения в Храме Христа Спасителя в Москве, Россия, воскресенье, 16 апреля 2023 года.

Около 300 миллионов христиан по всему миру празднуют в это воскресенье, 16 апреля, Пасху по Юлианскому календарю. В Украине президент Владимир Зеленский записал пасхальное обращение из Киево-Печерской лавры, где в этом году пасхальные службы провели одновременно ПЦУ и УПЦ (МП). Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. К верующим России и Украины обратился также Папа Римский Франциск, пожелав им скорее достичь мира.

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В Украине, в Киево-Печерской лавре пасхальные службы в этом году провели одновременно и Православная церковь Украины, и Украинская православная церковь (бывшая — Московского патриархата). ПЦУ провела службу в Успенском соборе, УПЦ — в храме преподобного Агапита Печерского.

Православные верующие ждут рядом со своими традиционными пасхальными корзинами для освящения в Михайловском Златоверхом монастыре в центре Киева, воскресенье, 16 апреля 2023 г. AP - Bernat Armangue

Из Киево-Печерской лавры записал свое пасхальное обращение и президент Украины Владимир Зеленский.

Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу. Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости».

В Запорожской области в пасхальную ночь 16 апреля под российский обстрел попала церковь в Камышевахе. Люди не пострадали, но от церкви «остался только небольшой купол и икона».

Женщина спасает иконы, расчищая завалы после того, как российская ракета разрушила православную церковь в пасхальную ночь в Комышувахе, Запорожская область, Украина. Воскресенье, 16 апреля 2023 года. AP - Kateryna Klochko

Мэр Киева Виталий Кличко также поздравил украинцев с Пасхой:

В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина одержит победу! И будет жить свободной и успешной. Мы одержим победу над варварским злом, вторгшимся на нашу землю! Потому что добро всегда побеждает, как бы сложно ни было! В этот день мы посылаем поддержку всем украинцам, которые страдают от войны, с которой пришла Россия.

Военный капеллан посещает украинские позиции в канун православной Пасхи у линии фронта в Харьковской области, Украина, суббота, 15 апреля 2023 г. AP - Andrii Marienko

К «христианам Востока» обратился в воскресенье и глава католической церкви Папа римский Франциск. В частности он пожелал мира россиянам и украинцам.

Я хочу выразить близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху [...] К сожалению, в резком контрасте с пасхальным посланием войны продолжаются, сея смерть ужасающими способами. Будем же скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах. Вознесем молитвы Богу, дабы мир испытывал не ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью! [...] Я думаю о наших братьях и сестрах в России и в Украине. Пусть Господь будет к ним близок и поможет им достичь мира.

Православные верующие со свечами возле церкви во время православной пасхальной полуночной службы в Санкт-Петербурге. Россия, 16 апреля 2023 года. AP - Dmitri Lovetsky

По случаю в нескольких областях Украины сократили действие комендантского часа, а в прифронтовых зонах Херсонской и Харьковской областей из-за соображений безопасности запретили посещать кладбища на пасхальные праздники.

Василий (34 года), военнослужащий 80-й бригады Украины, разрезает пасхальный кулич на передовой позиции недалеко от Бахмута, Украина, 16 апреля 2023 года. REUTERS - KAI PFAFFENBACH

Вселенский Патриарх Варфоломей провел пасхальную службу в церкви Святого Георгия на острове Гокчеада (греческое название: Имврос) в Турции.

Вселенский Патриарх Варфоломей проводит службу накануне Воскресения Христова в церкви св. Георгия на острове Гокчеада (греческое название: Имврос), Турция, суббота, 15 апреля 2023 г. Около 300 миллионов православных христиан по всему миру отмечают 16 апреля Пасху по Юлианскому календарю. AP - Khalil Hamra

Верующие ждут, пока литовский православный священник освятит их собранные традиционные куличи и крашеные яйца, приготовленные к празднованию Пасхи, в Православной церкви Святого Духа в Вильнюсе, Литва, суббота, 15 апреля 2023 г. AP - Mindaugas Kulbis

Греко-католический священник освящает пасхальные куличи в церкви Святого Петра в канун Пасхи во Львове, Украина, суббота, 15 апреля 2023 года. AP - Mykola Tys

Христианские паломники держат свечи во время церемонии схождения благодатного огня за день до Пасхи в храме Гроба Господня, в Старом городе Иерусалима в субботу, 15 апреля 2023 года. AP - Tsafrir Abayov

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