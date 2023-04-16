Разбомбленная церковь, куличи в окопах и обращение Папы Римского: как празднуют Пасху в Украине, России и других странах
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Около 300 миллионов христиан по всему миру празднуют в это воскресенье, 16 апреля, Пасху по Юлианскому календарю. В Украине президент Владимир Зеленский записал пасхальное обращение из Киево-Печерской лавры, где в этом году пасхальные службы провели одновременно ПЦУ и УПЦ (МП). Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. К верующим России и Украины обратился также Папа Римский Франциск, пожелав им скорее достичь мира.
В Украине, в Киево-Печерской лавре пасхальные службы в этом году провели одновременно и Православная церковь Украины, и Украинская православная церковь (бывшая — Московского патриархата). ПЦУ провела службу в Успенском соборе, УПЦ — в храме преподобного Агапита Печерского.
Из Киево-Печерской лавры записал свое пасхальное обращение и президент Украины Владимир Зеленский.
Мы отмечаем сегодня праздник Пасхи с непоколебимой верой в нашу победу. Мы прошли уже немалый путь. Впереди едва ли не самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтый флаг. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле, на всех временно оккупированных чертями территориях. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Оранжевое солнце в мирном синем небе, и это — свет справедливости».
В Запорожской области в пасхальную ночь 16 апреля под российский обстрел попала церковь в Камышевахе. Люди не пострадали, но от церкви «остался только небольшой купол и икона».
Мэр Киева Виталий Кличко также поздравил украинцев с Пасхой:
В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина одержит победу! И будет жить свободной и успешной. Мы одержим победу над варварским злом, вторгшимся на нашу землю! Потому что добро всегда побеждает, как бы сложно ни было! В этот день мы посылаем поддержку всем украинцам, которые страдают от войны, с которой пришла Россия.
К «христианам Востока» обратился в воскресенье и глава католической церкви Папа римский Франциск. В частности он пожелал мира россиянам и украинцам.
Я хочу выразить близость всем братьям и сестрам, которые, особенно на Востоке, празднуют сегодня Пасху [...] К сожалению, в резком контрасте с пасхальным посланием войны продолжаются, сея смерть ужасающими способами. Будем же скорбеть об этих злодеяниях и молиться о жертвах. Вознесем молитвы Богу, дабы мир испытывал не ужас насильственной смерти от рук человека, но чудо жизни, которую Он дарует и обновляет Своей благодатью! [...] Я думаю о наших братьях и сестрах в России и в Украине. Пусть Господь будет к ним близок и поможет им достичь мира.
По случаю в нескольких областях Украины сократили действие комендантского часа, а в прифронтовых зонах Херсонской и Харьковской областей из-за соображений безопасности запретили посещать кладбища на пасхальные праздники.
Вселенский Патриарх Варфоломей провел пасхальную службу в церкви Святого Георгия на острове Гокчеада (греческое название: Имврос) в Турции.
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