Российские обстрелы: двое подростков погибли в Николаевской области, ударам подверглись церкви

В результете ночного обстрела российских войск в одном из населенных пунктов Снигиревской громады Николаевской области погибли двое подростков, сообщил глава региональной администрации Николай Ким. Обстрелам в воскресенье подверглись и другие украинские регионы, есть раненые. Сообщается в частности об ударах по церквям в Днепропетровской и Запорожской областях.

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В ночь на воскресенье, 16 апреля, российскому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По предварительным данным, удар был нанесен из зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет глава региональной администрации.

В одном из населенных пунктов этой громады погибли двое подростков 2005 года рождения. Пострадали жилые дома, учебное заведение и частное предприятие.

В городе Снигиревка в результате ночного обстрела повреждены два учебных заведения, больница, кульутный центр и жилые дома, сообщил Ким. По предварительным данным, пострадавших в городе нет.

Обстрелам российских войск в последние часы подверглись и другие украинские регионы. Как в воскресенье сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак, российская армия 16 апреля обстреляла из артиллерии церковь в Никополе, в результате чего ранения получили мужчина и женщина.

«57-летний мужчина — на амбулаторном лечении, 38-летняя женщина — госпитализирована», — говорится в сообщении.

Кроме храма в городе повреждены пять жилых домов, два автомобиля, несколько линий электропередачь, несколько хозяйственных построек. Последствия обстрелов уточняются, сообщил Лысак в телеграм-канале.

Ранее глава Запорожской региональной администрации Юрий Малашко написал, что в ночь на воскресенье российские войска осуществили массированную атаку. В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой не проводили пасхальную службу. Близлежащие здания также повреждены.

В городе Запорожье под обстрел попала зеленая зона. Последствия повреждений от взрывной волны устанавливаются, написал глава ОВА.

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