ОНЛАЙН

417-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

Опубликовано:

Вид на Бахмут с дрона. Донецкая область, Украина. 15 апреля, 2023.
Вид на Бахмут с дрона. Донецкая область, Украина. 15 апреля, 2023. via REUTERS - ADAM TACTIC GROUP
RFI
5 мин

16 апреля — 417-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама

►ОБНОВИТЬ

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:20 Еврокомиссия раскритиковала введенный Венгрией и Польшей запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Односторонние действия стран-членов Европейского союза в области торговли неприемлемы, заявил представитель Европейской комиссии. "В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", — подчеркнули в Еврокомиссии.

15:05 Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира «после полного разгрома врага»

14:49 Двое подростков погибли в Николаевской области в результете ночного обстрела, ударам подверглись церкви

В ночь на воскресенье, 16 апреля, российскому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По предварительным данным, удар был нанесен из зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет глава региональной администрации.

В результате ночного обстрела российских войск в одном из населенных пунктов Снигиревской громады Николаевской области погибли двое подростков, сообщил глава региональной администрации Николай Ким. Обстрелам в воскресенье подверглись и другие украинские регионы, есть раненые. Сообщается в частности об ударах по церквям в Днепропетровской и Запорожской областях.

► Российские обстрелы: двое подростков погибли в Николаевской области, ударам подверглись церкви

14:36 В Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях воздушная тревога

14:13 Еврокомиссия напомнила, что беженцы из Украины, считающиеся временными резидентами, имеют право открыть банковский счет на территории ЕС

13:53 «Энергоатом»: в городе рядом с Запорожской АЭС оккупационные власти распространяют информацию об эвакуации

Об этом же заявил законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пишет «Громадьске».

По сообщению «Энергоатома», 

в местных школах и садиках временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля.

Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом легализуя еще и кражу транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

13:20 Италия передала Украине артиллерийские установки M109L

Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera.

13:16 Рособрнадзор анонсировал включение в ЕГЭ по истории заданий о «СВО»

В Рособрнадзоре сообщили, что вопросы о военных действиях в Украине будут включены в экзамен по истории после появления соответствующих учебников в российских школах:

Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе.

12:57Baza:В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

12:47 Не менее 12 человек погибли в результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Славянска

Ракетные удары по Славянску были нанесены в пятницу. Накануне глава региональной администрации сообщил, что российские войска выпустили по городу как минимум 7 ракет, по предварительным данным — из ЗРК С-300. Шесть ракет попали в жилой сектор, еще одна — на территорию ландшафтного парка, сообщил Кириленко.

По последним данным, не менее 12 человек погибли в результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Славянска, сообщили в спасательной службе Украины. Среди погибших — двухлетний ребенок. Более двух десятков получили ранения.

► Россия ударила ракетами по жилым кварталам Славянска. Известно уже об 12 погибших, среди которых двухлетний ребенок

12:35 Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев в Пасхой

В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина одержит победу! И будет жить свободной и успешной.

Мы одержим победу над варварским злом, вторгшимся на нашу землю! Потому что добро всегда побеждает, как бы сложно ни было!

В этот день мы посылаем поддержку всем украинцам, которые страдают от войны, с которой пришла Россия. Мы благодарим и уважаем защитников Украины.

Да, нам еще предстоят большие испытания, но победа — будет!

Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину! Верьте в себя! Вместе мы все преодолеем!

Христос воскрес!

написал Кличко в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию рисунком кулича, внутри которого - разрушенный ракетным ударом многоэтажный дом.

11:54 Минобороны РФ продолжает проверку боеготовности Тихоокеанского флота

В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота.

— приводит «Интерфакс» сообщение минобороны РФ. В ведомстве также подчеркивают, что все полеты техники ВКС РФ проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

11:27 В Киево-Печерской лавре пасхальные службы проводят Православная церковь Украины и Украинская православная церковь

ПЦУ проводит службу в Успенском соборе, УПЦ — в храме преподобного Агапита Печерского.

10:53 В Федеральное ведомство по уголовным делам Германии поступило 337 сообщений о военных преступлениях

В Федеральное ведомство по уголовным делам Германии поступило 337 сообщений о военных преступлениях на территории Украины. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на правительство Германии.

10:41 Кадыров призвал чеченцев, вернувшихся из плена,  вновь отправиться на фронт

10:10 Италия преодолела зависимость от российского газа

С таким заявлением выступил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Добиться этого, по его словам, удалось за счет соглашений о поставках африканского газа. «Если раньше 40% наших нужд в газе удовлетворялись поставками из России, то сегодня мы берем чуть более 10%», — заявил министр, находящийся на саммите в Саппоро.

9:42 В Украину из плена вернулись еще 130 человек

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся из российского плена - военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники службы транспорта.

Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их,

— приводит УНИАН слова Ермака.

Последний раз об обмене военнопленными сообщалось 10 апреля. Тогда Россия вернула 106 военнослужащих, а Украина — 100.

9:15 ISW: оккупационные власти могут готовиться к активизации мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях

9:05 Польша ввела временный запрет на ввоз агропродовольственных товаров из Украины

Об этом сообщается на сайте кабинета министров Польши. Министр страны Вальдемар Буда также разместил в твиттере документы, из которых следует, что импорт ряда наименований украинской продукции запрещается до 30 июня 2023 года в целях стабилизации внутреннего сельскохозяйственного рынка Польши.

Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением Варшавы.

Сообщается, что с аналогичным решением об ограничении ввоза выступила и Венгрия.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Темы: