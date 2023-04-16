417-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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16 апреля — 417-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:20 Еврокомиссия раскритиковала введенный Венгрией и Польшей запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Односторонние действия стран-членов Европейского союза в области торговли неприемлемы, заявил представитель Европейской комиссии. "В такие сложные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения в рамках ЕС", — подчеркнули в Еврокомиссии.

15:05 Дмитрий Медведев пожелал россиянам мира «после полного разгрома врага»

14:49 Двое подростков погибли в Николаевской области в результете ночного обстрела, ударам подверглись церкви

В ночь на воскресенье, 16 апреля, российскому ракетному обстрелу подверглась Снигиревская громада, сообщил глава ОВА Виталий Ким. По предварительным данным, удар был нанесен из зенитно-ракетных комплексов С-300, пишет глава региональной администрации.

В результате ночного обстрела российских войск в одном из населенных пунктов Снигиревской громады Николаевской области погибли двое подростков, сообщил глава региональной администрации Николай Ким. Обстрелам в воскресенье подверглись и другие украинские регионы, есть раненые. Сообщается в частности об ударах по церквям в Днепропетровской и Запорожской областях.

► Российские обстрелы: двое подростков погибли в Николаевской области, ударам подверглись церкви

14:36 В Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях воздушная тревога

14:13 Еврокомиссия напомнила, что беженцы из Украины, считающиеся временными резидентами, имеют право открыть банковский счет на территории ЕС

All Ukrainian refugees considered temporary residents in the EU have the right to open a bank account.



With a basic bank account, refugees can have access to basic services that we all need in our daily lives.



🇺🇦🇪🇺 https://t.co/a5snk6uLPe#StandWithUkraine pic.twitter.com/WlPL9WpLvQ — European Commission (@EU_Commission) April 15, 2023

13:53 «Энергоатом»: в городе рядом с Запорожской АЭС оккупационные власти распространяют информацию об эвакуации

Об этом же заявил законный мэр Энергодара Дмитрий Орлов, пишет «Громадьске».

По сообщению «Энергоатома»,

в местных школах и садиках временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля. Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом легализуя еще и кражу транспорта ЗАЭС, которым персонал станции добирается на работу.

13:20 Италия передала Украине артиллерийские установки M109L

Италия передала Украине около 20 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом пишут La Repubblica и Corriere della Sera.

13:16 Рособрнадзор анонсировал включение в ЕГЭ по истории заданий о «СВО»

В Рособрнадзоре сообщили, что вопросы о военных действиях в Украине будут включены в экзамен по истории после появления соответствующих учебников в российских школах:

Как только во всех школах страны появятся учебники, включающие соответствующий материал, и по ним отработают классы, в которых этот материал должен изучаться, в КИМ ГИА (контрольно-измерительные материалы государственной итоговой аттестации) соответствующего уровня образования будут включены задания на проверку изученного материала. То есть, если материал для изучения будет включен в программу 10-го класса, КИМ по истории будут скорректированы с учетом завершения обучения в средней школе.

12:57Baza:В Брянске упал беспилотник, начиненный взрывчаткой

12:47 Не менее 12 человек погибли в результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Славянска

Ракетные удары по Славянску были нанесены в пятницу. Накануне глава региональной администрации сообщил, что российские войска выпустили по городу как минимум 7 ракет, по предварительным данным — из ЗРК С-300. Шесть ракет попали в жилой сектор, еще одна — на территорию ландшафтного парка, сообщил Кириленко.

По последним данным, не менее 12 человек погибли в результате российского ракетного обстрела жилых кварталов Славянска, сообщили в спасательной службе Украины. Среди погибших — двухлетний ребенок. Более двух десятков получили ранения.

► Россия ударила ракетами по жилым кварталам Славянска. Известно уже об 12 погибших, среди которых двухлетний ребенок

12:35 Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев в Пасхой

В светлый праздник Пасхи мы верим в победу жизни над смертью. Украина одержит победу! И будет жить свободной и успешной. Мы одержим победу над варварским злом, вторгшимся на нашу землю! Потому что добро всегда побеждает, как бы сложно ни было! В этот день мы посылаем поддержку всем украинцам, которые страдают от войны, с которой пришла Россия. Мы благодарим и уважаем защитников Украины. Да, нам еще предстоят большие испытания, но победа — будет! Я желаю всем мира и добра. Верьте в Украину! Верьте в себя! Вместе мы все преодолеем! Христос воскрес!

— написал Кличко в своем телеграм-канале, сопроводив публикацию рисунком кулича, внутри которого - разрушенный ракетным ударом многоэтажный дом.

11:54 Минобороны РФ продолжает проверку боеготовности Тихоокеанского флота

В ходе проверки экипажи ракетоносцев Ту-95МС и Ту-22М3 будут осуществлять воздушное патрулирование различных районов, а также авиационную поддержку силам Тихоокеанского флота.

— приводит «Интерфакс» сообщение минобороны РФ. В ведомстве также подчеркивают, что все полеты техники ВКС РФ проходят в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

11:27 В Киево-Печерской лавре пасхальные службы проводят Православная церковь Украины и Украинская православная церковь

ПЦУ проводит службу в Успенском соборе, УПЦ — в храме преподобного Агапита Печерского.

10:53 В Федеральное ведомство по уголовным делам Германии поступило 337 сообщений о военных преступлениях

В Федеральное ведомство по уголовным делам Германии поступило 337 сообщений о военных преступлениях на территории Украины. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на правительство Германии.

10:41 Кадыров призвал чеченцев, вернувшихся из плена, вновь отправиться на фронт

10:10 Италия преодолела зависимость от российского газа

С таким заявлением выступил министр окружающей среды и энергетической безопасности Италии Джильберто Пикетто-Фратин. Добиться этого, по его словам, удалось за счет соглашений о поставках африканского газа. «Если раньше 40% наших нужд в газе удовлетворялись поставками из России, то сегодня мы берем чуть более 10%», — заявил министр, находящийся на саммите в Саппоро.

9:42 В Украину из плена вернулись еще 130 человек

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, среди вернувшихся из российского плена - военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки и сотрудники службы транспорта.

Рядовые и сержанты, которые попадали в плен на Бахмутском, Соледарском, Запорожском, Херсонском направлениях. Наши люди возвращаются домой. Пасха. Квинтэссенцией этого праздника является надежда. Это именно то, что чувствовали родные пленных, которые так долго ждали их,

— приводит УНИАН слова Ермака.

Последний раз об обмене военнопленными сообщалось 10 апреля. Тогда Россия вернула 106 военнослужащих, а Украина — 100.

9:15 ISW: оккупационные власти могут готовиться к активизации мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях

9:05 Польша ввела временный запрет на ввоз агропродовольственных товаров из Украины

Об этом сообщается на сайте кабинета министров Польши. Министр страны Вальдемар Буда также разместил в твиттере документы, из которых следует, что импорт ряда наименований украинской продукции запрещается до 30 июня 2023 года в целях стабилизации внутреннего сельскохозяйственного рынка Польши.

Министерство аграрной политики Украины выразило сожаление в связи с решением Варшавы.

Сообщается, что с аналогичным решением об ограничении ввоза выступила и Венгрия.

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