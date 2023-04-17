В пасхальное воскресенье в Украину вернулись 130 бывших военнопленных

Ганна Маляр, возглавляющая Штаб по вопросам обращения с военнопленными при ГУР минобороны Украины, сообщила, что пленных, как и во всех предыдущих случаях, вернули в рамках совместной работы военных с офисом президента. С российской стороны об освобождении украинских военнопленных сообщил хозяин «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин: на видео, опубликованном в одном из связанных с ним телеграм-каналов, он отдает приказ «подготовить, накормить, напоить» пленных перед отправкой их «на территории». Также состоявшийся обмен косвенно подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова также опубликовала видео с Пригожиным. Москалькова и министерство обороны РФ не давали комментариев ни о возврате украинских военнопленных, ни о каком бы то ни было обмене пленными в пасхальное воскресенье.

Реклама Читать далее

Украинский омбудсмен Дмитро Лубинец сообщил в своем телеграм-канале, что в числе возвращенных 130-ти пленных — 92 военнослужащих ВСУ, 20 бойцов теробороны и 11 представителей Национальной гвардии. Также среди бывших военнопленных трое пограничников и по два человека из украинских ВМС и службы транспорта.

Согласно словам омбудсмена, большинство из освобожденных военных, в основном рядовых и сержантов, были взяты в плен на Бахмутском и Соледарском направлении, где уже 7 месяцев продолжаются тяжелые бои.

Кроме того, Дмитро Лубинец сообщает, что 48 освобожденных до этого момента считались пропавшими без вести.

«Часть из спасенных имеют ранения, многочисленные контузии и потерянные конечности», — говорится в сообщении омбудсмена.

«Также освобождены из плена двое родных братьев, которые воевали в районе г. Бахмут. Старшему из освобожденных — 58 лет, самому молодому — 21 год», — пишет Дмитро Лубинец.

Согласно его отчету, всего за прошедшую неделю было освобождено 230 человек.

В конце января 2023 года его российская коллега Татьяна Москалькова в своем телеграм-канале сетовала на то, что очередной обмен идет «не так, как хотелось». В ее сообщении идет речь о преимещественно рядовых и сержантах, а также о тех, кто по версии Татьяны Москальковой «умышленно» записан Украиной в списки пропавших без вести. 31 марта она сообщила, что очередной обмен «срывается» и опубликовала список украинских военнопленных из 133 человек.

Ганна Маляр, глава Штабапо вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки минобороны Украины, в своем телеграме сообщила утром в понедельник, что с начала полномасштабного российского вторжения на родину удалось вернуть 2235 человек.

Украина с 24 февраля 2022 года впервые с начала войны, то есть с 2014 года, организовала процесс обмена и обращения с военнопленными в полном соответствии с нормами международного права,

— говорится в ее сообщении.

По словам Маляр, «впервые этот процесс стал полностью официальным и открытым, насколько позволяет безопасность», так как «тема обмена требует тишины ради безопасности наших военных».

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки минобороны был создан 11 марта 2022 года, и той же весной в Украине «оперативно были приняты все необходимые законы, постановления, приказы и запущен новый эффективный цивилизованный государственный механизм обмена и обращения с военнопленными» в соответствии с требованиями Женевских конвенций.

«Штаб координирует деятельность более десяти государственных институтов, участвующих в процессах обмена и обращения с военнопленными», — сообщает Маляр.

По ее словам, в логистике «военнопленного врага» с момента задержания и до доставки в лагерь участвуют несколько украинских силовых ведомств, где участок каждого «закреплен нормативно».

Российская сторона, как правило, также хранит «тишину» о логистике или других этапах и деталях обменного процесса. Как правило, обмен подтверждается Россией (минобороны, омбудсменом Москальковой, а также сепаратистским главой территорий Донецкой области Пушилиным) позднее.

На втором году войны такими полномочиями стал обладать Евгений Пригожин.

В случае с освобождением 16-го апреля (православное пасхальное воскресенье) 130-ти украинских военнопленных в телеграм-канале, связанном с хозяином «ЧВК Вагнера», было опубликовано видео. Часом позднее его опубликовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

«В канун светлого Воскресения Христова Пригожин дал команду отправить домой большую группу пленных солдат ВСУ», — прокомментировала видео омбудсмен.

На этом видео Пригожин дает команду «подготовить, накормить, напоить» военнопленных, а также провести медицинский осмотр раненых, чтобы «до обеда» отправить их «на территории».

Далее на видео вооруженный человек в военной форме сообщает перед строем военнопленных, что он «получил указание от своего руководства» передать людей «до наступление Пасхи», чтобы они «попали к своим семьям, женам, матерям и детям».

Последняя публикация российского омбудсмена, где она комментирует что-либо о возвращении российских военных из плена (она показывает видео с лицами освобожденных в результате обмена россиян), датируется 7 марта 2023 года. Тогда, по словам Москальковой, обмен прошел по формула 160 украинцев на 90 россиян.

Обмен, состоявшийся в минувшее воскресенье, косвенно подтвердил глава Чечни Рамзан Кадыров

«Я считаю, что у чеченского воина не должно быть никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы там ни было, воин должен доказать, что у него не было другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую», — написал Кадыров 15 апреля.

«Конечно, плен не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего пленения они связывались по рации и сообщали о том, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть и моя вина, что они оказались недостаточно подготовлены к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект. Но теперь у ребят есть шанс доказать себе, товарищам, командиру и всей стране, что это был вынужденный шаг. Что присяга, долг и честь превыше всего!», — завершает глава Чечни свое сообщение о возвращении пленных чеченцев домой.

Других данных о возвращении военнопленных россиян — от минобороны или омбудсмена Татьяны Москальковой — на этот момент не поступало.

С 24 сентября, после объявленной Владимиром Путиным мобилизации, в российском УК, кроме других статей, связанных с воинской службой, действует новая статья 352¹ под названием «Добровольная сдача в плен», где не дано определения правонарушению. Уточняется, что речь идет о «добровольном» пленении, не связанном с государственной изменой, например, переходом на сторону врага.

► В России ввели уголовную статью для своих солдат — до 10 лет колонии за «добровольную сдачу в плен»

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться