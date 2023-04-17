В Украине заминирована треть территорий: чтобы очистить страну от мин, потребуется не менее 10 лет

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины представляют СМИ первую в Украине специализированную машину по разминированию Armtrac 400, приобретенную через платформу для сбора средств UNITED24, возле Харькова, 27 октября 2022 года.

По сообщению британской разведки, с начала российского полномасштабного вторжения в Украине было зарегистрировано более 750 случаев подрыва на минах среди гражданского населения, 12% из пострадавших — дети. С наступлением весны и началом сельскохозяйственного сезона риск таких подрывов возрастает. С первых дней вторжения в Украине ведутся работы по разминированию территорий, международные наблюдатели признают, что из-за российского вторжения страна превратилась в одно из крупнейших минных полей мира.

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Украина начала работы по разминированию спустя короткое время после российского вторжения 24 февраля 2022 года.

В начале апреля 2022 года Государственная служба по чрезвычайным ситуациям создала интерактивную карту минных «загрязнений».

Спустя год, эта карта выглядит так:

Интерактивная карта минных «загрязнений»: на начало апреля 2023 года это 174 тысячи квадратных километров, 17 апреля 2023 года. © ДСНС України

Взрывоопасными предметами усеяно около 174 тысяч квадратных километров нашей земли. Это как половина территории Японии, полторы Греции или две площади Австрии,

— заявил в начале апреля 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, «загрязнены» также сельскохозяйственные земли.

Украинский глава кабинета министров оценил комплекс работ по разминированию в $37,4 млрд.

Наиболее пострадавшими районами являются Херсонская и Харьковская области: территории, ранее оккупированные Россией.

«Разминирование — одна из наиболее актуальных задач, стоящих перед Украиной, — сообщал ранее «Голос Америки» со ссылкой на руководителя программ Госдепартамента США в бюро по военно-политическим вопросам.

На данный момент, по оценкам украинского правительства, 174 тысячи квадратных километров территории страны, то есть почти треть страны, могут быть усыпаны взрывоопасными веществами. Это будет проблема, с которой Украине предстоит сталкиваться десятилетиями. Мы уже знаем о нескольких сотнях трагических жертв среди гражданского населения от этих устройств на освобожденных от российских войск территориях,

— сказал он на встрече Ассоциации иностранных корреспондентов в Нью-Йорке в начале марта.

«Украина сейчас крупнейшая по заминированной территории страна мира, и это может повлиять не только на людей, которые могут погибнуть или получить ранения. Это может повлиять и на экономику Украины, и на мировые поставки продовольствия. Только по приблизительным оценкам, если не ошибаюсь, 10 процентов сельскохозяйственных земель в Украине на данный момент заминированы», — также процитировало издание предпринимателя и активистку Митци Пердью, которая вернулась из поездки в Украину.

Американские эксперты считают, что «российские войска умышленно заминировали дома людей, в том числе детские игрушки, и даже тела людей, погибших в результате вторжения» и такая тактика дает им основание сравнивать ее с тактикой ИГИЛ.

По мнению Майкла Тирри, «ужасающее использование самодельных взрывных устройств российскими войсками напоминает тактику ИГИЛ в Ираке и Сирии, где террористы ИГИЛ стремились добиться как можно большего [количества] жертв среди гражданского населения и заставить людей бояться возвращаться домой»

4 апреля Денис Шмыгаль сообщил о создании в Украине центра по гуманитарному разминированию.

По его словам, Центр создан для «быстрого и тщательного разминирования территорий» и координации работ в этой области, в том числе с международными партнерами.

В гуманитарном разминировании участвуют правительства и неправительственные организации нескольких стран.

Это США (правительство объявило, что выделит на работы по разминированию 91,5 миллионов долларов в течение ближайшего года), Евросоюз (например, пакет в 500 млн. евро, куда входит оборудование по разминированию, а также 1.2 млн. евро на оборудование по разминированию от ЕС под эгидой ОБСЕ).

Также участие в разминировании принимает Камбоджа (техническая подготовка обмен опытом с 15 экспертами по разминированию и должностными лицами ГСЧС), как государство, имеющее значительный опыт в ликвидация подобных «загрязнений» из-за взрывчатых веществ и предметов после многолетних гражданских войн и вооруженных политических противостояний. С 2006 года Камбоджа регулярно направляла группы по разминированию под эгидой ООН в Йемен, на Кипр, в Мали, Ливан, Судан, Сирию, Чад и Южный Судан. Направляя экспертов по разминированию, Камбоджа не оказывает военную помощь Украине.

Об отправке своих саперов в Украину сообщала Молдавия. Кроме того, о выделении средств на приобретение оборудования для разминирования сообщали ООН, Канада и Хорватия и другие.

Тем не менее, из символом и героев по разминированию Украины стал пес Патрон.

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