418-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии, как того требовал гособвинитель.

17 апреля — 418-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:00 Глава МИД Латвии закрыл въезд в страну для десяти граждан РФ, причастных к преследованию Владимира Кара-Мурзы

Об этом Эдгар Ринкевичс сообщил в своем твиттере.«Я осуждаю несправедливый и суровый приговор известному российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, вынесенный сегодня российским судом», — написал он.

«Я принял решение ввести запрет на поездки в отношении 10 российских граждан, которые являются соучастниками этого фиктивного дела. Я призываю ЕС также ввести санкции», — подчеркнул министр, не став уточнять имена россиян.

Приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы вынес судья Сергей Подопригоров, включенный США еще в 2013 году в самый первый вариант санкционного «списка Магнитского».

12:50 ООН призвала «без промедления» освободить Владимира Кара-Мурзу

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал «без промедления» освободить российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу.

«Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав, и я призываю российские власти освободить его без промедления. Пока он находится под стражей, с ним должно быть гуманное обращение», — говорится в заявлении Фолькера Тюрка.

Приговор в отношении Владимира Кара-Мурзы «является еще одним ударом по верховенству закона и гражданскому обществу в Российской Федерации», — отметил он.

12:25 Лондон и Берлин осудили приговор российскому оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе

Правительство Великобритании в понедельник осудило «политически мотивированный приговор» в отношении российского оппозиционера Владимира Кара-Мурзы к 25 годам лишения свободы, призвав к его «немедленному освобождению».

«Соединенное Королевство будет продолжать призывать к немедленному освобождению Владимира Кара-Мурзы», — говорится в заявлении британской главы дипломатии Джеймса Клеверли.

В МИД Великобритании сообщили, что вызвали российского посла Андрея Келина, чтобы сообщить ему, что приговор в отношении политика, у которого есть британское гражданство, «противоречит международным обязательствам России в области прав человека».

Со своей стороны, правительство Германии «самым решительным образом» осудило приговор политику. «Этот приговор, как и многие другие, направлен на сдерживание, исключение и предотвращение любого критического голоса» в России, заявила представитель МИД Германии Андреа Зассе в ходе пресс-конференции в понедельник. Она призвала к «немедленному освобождению» Владимира Кара-Мурзы.

11:30 Украинский омбудсмен рассказал о «десятках видео» c казнями бойцов ВСУ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Украинской правде» заявил, что в офис омбудсмена за последние девять месяцев получил «десятки видео» публичных казней украинских военных российскими солдатами.

«Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых [исполнителей] удалось верифицировать», — заявил омбудсмен. По его словам, один из них «понес наказание» — был убит в бою с украинскими военными.

По мнению Дмитрия Лубинца, Россия публично распространяет видео с казнями украинских военных по нескольким причинам. Во-первых, чтобы «поддерживать градус антиукраинской истерии» внутри российского общества. Во-вторых, чтобы убедить своих солдат не сдаваться в плен ВСУ. В-третьих, чтобы запугать украинских военных, которые готовятся к контрнаступлению.

10:45 Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии по делу о госизмене и фейках про российскую армию

Московский городской суд приговорил политика Владимира Кара-Мурзу к 25 годам заключения, как того требовал гособвинитель.

Как сообщает «Медиазона», суд отправил Кара-Мурзу на 25 лет в колонию по совокупности приговоров по трем статьям УК — семь лет по делу о «военных фейках», три года по делу об участии в деятельности «нежелательной» организации и 18 лет по делу о госизмене.

«Россия будет свободной, передайте всем», — сказал Владимир Кара-Мурза после вынесения приговора.

Адвокаты Владимира Кара-Мурзы заявили, что намерены обжаловать приговор в апелляционной инстанции, сообщает «Интерфакс».

В СИЗО политик провел почти год. Изначально ему вменили уголовную цензурную статью (т.н. «фейки об армии»), появившуюся в российском УК после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Поводом сделали выступление Владимира Кара-Мурзы в палате представителей американского штата Аризона с критикой нападения РФ на Украину.

Уже после ареста против политика возбудили дело о сотрудничестве с «нежелательной организацией». Владимир Кара-Мурза был координатором движения «Открытая Россия» и вице-президентом американского фонда «Свободная Россия».

В начале октября Владимиру Кара-Мурзе предъявили обвинение в госизмене.

«Мемориал» считает Владимира Кара-Мурзу политзаключенным.

Владимир Кара-Мурза в суде (фото 08/02/2023). AP

10:30 Украина не видит использования Россией на фронте китайского оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью ТСН заявил, что Украина не видела применения китайского оружия на фронте. Его приводит «Украинская правда».

«Китайского вооружения мы сейчас на нашем фронте не видим. Как только это произойдет, сразу проинформируем общество и мир. Но, исходя из глобальных вопросов Китая, мы не видим сегодня, для чего он должен поставлять оружие Российской Федерации», — сказал Данилов.

По словам Данилова, когда на фронте появились иранские ударные беспилотники, украинские власти сообщили об этом сразу.

В результате утечки секретных документов Пентагона стало известно, что, мнению военной разведки США, Китай одобрил поставки летального оружия России.

10:20 Ночью в Белгородской области горели две подстанции. По данным телеграм-каналов, это атаки БПЛА

По данным российских новостных телеграм-каналов, этой ночью беспилотники атаковали две электроподстанции в Белгородском районе.

Как сообщает «База», БПЛА сбросили две бомбы — на подстанцию в Игуменке и еще одну бомбу — на подстанцию в селе Драгунское, после чего там загорелись трансформаторы. Пожар потушили через час, пострадавших нет, пишет телеграм-канал.

Накануне поздно вечером губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, что в самом Белгороде и в Белгородском районе зафиксированы два пожара на «гражданских объектах», не уточнив, ни о каких объектах идет речь, ни что могло вызвать пожары. По его словам, пострадавших нет.

Примерно через час Гладков сообщил, что оба пожара потушены и выразил благодарность сотрудникам МЧС.

09:50 Словакия передала Украине 13 истребителей МиГ-29

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. После того, как в марте этого года четыре единицы были облетаны украинскими пилотами, остальные девять единиц были успешно переданы украинским силам, говорится в пресс-релизе министерства обороны Словакии.

«Доставка была осуществлена по суше с соблюдением максимальной безопасности», — сказал министр обороны Ярослав Надь. «Это действительно важная и сложная логистическая операция», — отметил он.

Словакия — вторая страна-член НАТО, которая отправила Украине истребители. Ранее, 5 апреля, стало известно, что Польша передала Украине четыре МиГ-29. Еще шесть боевых самолетов будут переданы Киеву позже, пообещал президент Польши Анджей Дуда.

13 апреля Германия разрешила передачу Украине пяти истребителей МиГ-29, находящихся в ВВС Польши. Речь идет о самолетах, которые принадлежали армии ГДР, а затем были переданы Польше.

В конце марта Россия назвала передачу Словакией Украине истребителей МиГ-29 «недружественным шагом» и нарушением международных обязательств.

09:25 Британская разведка: Для того, чтобы очистить Украину от мин, нужно десятилетие

«Из Украины практически ежедневно продолжают поступать сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с подрывами на минах. Наиболее пострадавшими районами являются Херсонская и Харьковская области, ранее оккупированные Россией», — говорится в ежедневной сводке военной разведки Министерства обороны Великобритании.

По данным британского ведомства, «риск инцидентов, связанных с минами, среди мирного населения возрастет с приходом весны и увеличением числа людей, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью».

Эксперты напоминают, что с начала полномасштабного вторжения было зарегистрировано более 750 мирных жителей подорвались на минах в Украине— «каждый восьмой из них ребенок».

«Вероятно, потребуется не менее десяти лет, чтобы очистить Украину от мин», — отмечается в этой сводке.

10 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для разминирования Украине потребуется не менее 5 000 украинских и иностранных специалистов», и что операция может занять до 30 лет.

09:10 С начала полномасштабного вторжения Украина вернула 2235 военнопленных

Об этом в понедельник сообщила замминистра обороны Анна Маляр. 130 из них вернули в результате последнего обмена пленными, который состоялся накануне, на Пасху.

«Обмен и обращение с военнопленными — это еще одно доказательство цивилизованности украинского государства даже в условиях такой разрушительной войны», — написала она.

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