Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке; в Херсоне обстрелян центральный рынок. 419-й день войны

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Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке и встретился с защитниками Украины, 18 апреля 2023 г.

18 апреля — 419-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:27 Польша начала строить «электронное заграждение» на границе с РФ

Началось строительство электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью России, сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

«Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: с множеством дневных и ночных камер, датчиков движения. У нас также будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией», — заявил министр.

В пограничной службе отметили, что строительство электронного заграждения продлится до 30 сентября и охватит всю сухопутную границу с РФ протяженностью 199 км.

Заграждение будет разделено на 12 участков, на которых установят три тысячи камер.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Польша начала отгораживаться от Калининградской области забором колючей проволоки.

14:56 Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские легкие танки AMX-10

«Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими бойцами прокатились на ней и договорились назвать АМХ-10 „снайперской винтовкой на быстрых колесах“», — написал министр обороны Украины в твиттере.

Он выразил благодарность своему французскому коллеге Себастьену Лекорню и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также французскому народу за поддержку. «Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освободить нашу территорию», — добавил Резников.

Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!

We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."

Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023

14:30 Госдума РФ приняла поправки о пожизненном заключении по статье о «госизмене» и уголовном преследовании за содействие МУС

Поправки были приняты сразу во втором и третьем чтениях, сообщает «ТАСС». Сейчас по статье о «госизмене» предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

Также принятые поправки ужесточают наказание за «терроризм» и «диверсии» и вводят уголовную ответственноть за «содействие в исполнении решений» международных организаций, в которых РФ не состоит.

Это касается в том числе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в РФ.

За содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании российских военнослужащих или должностных лиц предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

14:11 Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке — одной из самых горячих точек на фронте

В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в офисе президента Украины. Авдеевку давно и активно пытаются штурмовать российские подразделения.

На месте Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о положении в районе его ответственности, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу. Президент Украины вручил военнослужащим государственные награды.

«Для меня большая честь присутствовать здесь сегодня. Рядом военнослужащие морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений. Рядом с нашими героями», — написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.

14:07 СБУ задержала дочь бывшего главы оккупационной «администрации» Чернобаевки

Дочь назначенного властями РФ экс-главы оккупационной «администрации» села Чернобаевка под Херсоном Юрия Турулева задержана в Винницкой области. Ей вменяют уголовную статью о коллаборационизме. Самому Турулеву ранее сообщили о подозрении.

По версии СБУ, 30-летняя задержанная одной из первых поддержала захватчиков, добровольно вступила в ряды оккупационной «администрации», где занималась внедрением образовательных «стандартов» РФ, а также организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях.

СБУ сообщает, что летом 2022 года она была делегатом на прокремлевском форуме под названием «Мы вместе с Россией», на котором была одобрена так называемая декларация развития региона. В действительности тогда был фактически принят план интеграции юга Украины в экономику РФ.

После освобождения правобережья Херсонской области женщина перебралась в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки, сообщает СБУ. Ее обвиняют по статье «пособничество оккупационной администрации государства-агрессора». Ей грозит до 12 лет заключения.

13:28 Госдума приняла поправку, позволяющую лишать приобретенного гражданства за «дискредитацию ВС РФ»

Госдума РФ приняла поправку, позволяющую лишать приобретенного российского гражданства за то, что власти РФ сочтут «дискредитацией ВС РФ», призывами к действиям против территориальной целостности, а также за участие в организациях, объявленных российскими властями «нежелательными». Об этом сообщает РБК.

13:09 «„Спецтур“ автора массовых убийств» — Подоляк о поездке Путина на оккупированные территории

«Эволюция (деградация) Путина впечатляет. Еще год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он будет делать? Сегодня — уже безразлично. Нет такого политического субъекта. Есть „спецтур“ автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям. Чтобы напоследок насладиться преступлениями „своих“», — написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є «спецтур» автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами «своїх». — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2023

12:56 По уточненной информации, девять человек получили ранения из-за сегодняшнего обстрела Херсона — ОВА

По уточненной информации, в результате российского обстрела Херсона ранения получили девять человек, сообщил глава региональной администрации Александр Прокудин.

Один человек погиб, о чем местные власти сообщали ранее.

12:44 В Кремле утверждают, Путин побывал на оккупированных территориях Украины вчера. «Агентство» предположило, что поездка Путина в Херсонскую область могла состояться на прошлой неделе

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поездка Путина на оккупированные территории Украины состоялась 17 марта.

«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).

Ранее издание «Агентство» предположило, что визит Путина в оккупированную часть Херсонской области, о котором Кремль объявио 18 апреля, мог состояться на прошлой неделе. Журналисты пришли к такому выводу, изучив видео поездки Путина, которую изначально распространила пресс-служба Кремля. На ней Путин дарит военачальникам икону и говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?».

В видео, опубликованном сейчас на сайте Кремля, слово «будет» уже удалено. Также оно пропало из видео в телеграм-канале пресс-службы Путина. «Агентство» указывает, что видео заменили «практически сразу».

12:05 Bloomberg: Макрон рассчитывает на помощь Китая в том, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между РФ и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Макрон поручил своему дипломатическому советнику Эмманюэлю Бонну работать с китайским высокопоставленным дипломатом Ван И над созданием рамок, которые можно было бы использовать в качестве основы для потенциальных переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими планами.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон в Пекине, 6 апреля 2023 г. AP - Thibault Camus

Стратегия Парижа предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом, «если все пойдет хорошо», сказали агентству осведомленные люди на условиях анонимности.

Представитель администрации Эмманюэля Макрона подтвердил намерения Эмманюэля Бонна переговорить с Ван И, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Франции информируются о любой французской инициативе. Отвечая на вопросы, МИД Китая заявил, что не знает об источнике информации, и что «трудно проверить ее подлинность».

В Украине настаивают на том, что условие для любых переговоров с РФ — вывод российских войск с украинской территории. Кроме того, в Украине законодательно закреплен запрет на переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее Эмманюэль Макрон подчеркнул «важность» диалога с Китаем в условиях войны РФ против Украины и заявил, что рассчитывает на китайского председателя Си Цзиньпина «в том, чтобы образумить России и привести всех за стол переговоров».

Пекин до сих пор не демонстрировал признаков того, что готов оказать давление на Москву, чтобы она вывела войска из Украины. На Западе выражали сомнения в нейтральности Китая в этом конфликте и в возможности Пекина играть роль посредника.

11:31 В результате российского обстрела центра Херсона один человек погиб, семеро ранены — глава ОВА

В результате утреннего обстрела центра Херсона один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения. Врачи борются за их жизнь и здоровье, сообщил глава региональной администрации Александр Прокудин.

«Утро. Центр Херсона. Рядом нет ни одного военного объекта. Государство-террорист напало на мирных херсонцев», — написал глава Херсонской ОВА.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о шести пострадавших в результате российского обстрела района центрального рынка Херсона.

11:22 На дагестанскую правозащитницу Светлану Анохину возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации ВС РФ»

На правозащитницу и журналистку Светлану Анохину МВД Дагестана возбудило уголовное дело по статье о «дискредитации российской армии», сообщает издание «Сапа Кавказ». По данным издания, поводом послужили ее публикации в инстаграме.

В комментарии изданию Анохина отметила, что не удивлена тем, что на нее может быть возбуждено такое дело, а удивляется тому, «почему так поздно».

Светлана Анохина сейчас находится за пределами России.

11:09 В этом году по всей России отменили очные шествия «Бессмертного полка»

Об этом агентству «ТАСС» сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.

Ранее в приграничных с Украиной регионах РФ власти объявили об отмене парадов 9 мая. Не будет парадов и в оккупированном Крыму, заявил оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов.

10:51 ISW: Пригожин, судя по всему, возвращает расположение Путина

В новой сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, судя по всему, возвращает расположение президента РФ Владимира Путина. Вероятно, это происходит из-за неспособности российской регулярной армии справиться с задачами зимнего наступления в Донбассе, полагают аналитики ISW.

Силы группировки «Вагнер», судя по всему, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что резко расходится с недавними попытками Кремля истощать силы «Вагнера» под Бахмутом, отмечают исследователи.

Сам Пригожин заявил, что наемники «Вагнера» воюют вместе с ВДВ РФ и отметил, что его группировка активно получает артиллерийские снаряды.

Кроме того, Госдума РФ собирается предоставлять статус ветеранов также и наемникам «частных военных компаний» и волонтерам. Принятие этих поправок означало бы, что позиции Пригожина в близком круге Путина укрепились.

Путин, вероятно, рассчитывает на «ЧВК Вагнер» для достижения захвата Бахмута в скором времени. «Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте перед Днем Победы 9 мая или „Прямой линии“, которая, по слухам, готовится на июнь, чтобы утвердить свой авторитет перед внутренней аудиторией», — говорится в сводке ISW.

Путину также может быть нужна «ЧВК Вагнер», для того, чтобы использовать ее инструкторов для обучения мобилизованных новобранцев.

10:30 «Большая семерка» собирается блокировать российские активы до окончания войны и возмещения Россией ущерба, который она причинила Украине

«Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в совместном коммюнике глав МИД стран G7 после встречи в Японии.

«Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», — подчеркивается в документе.

Там отмечается, что страны G7 собираются и далее ужесточать санкции в отношении России и контролировать их соблюдение. Кроме того, они намерены координировать усилия для недопущения поставок вооружений в Россию третьими сторонами и принять меры против тех, кто финансирует российскую агрессию.

10:10 «Агентство»: Из первоначальной версии видео визита Путина в Херсонскую область ясно, что поездка могла иметь место на прошлой неделе

Из слов президента на первоначальном видео Кремля следует, что поездка в Херсонскую область могла иметь место на прошлой неделе. Практически сразу видео было заменено, заметило издание «Агентство».

Как сообщается, Путин вручил военным копии икон. При вручении иконы Путин произносит: «Сейчас вот Пасха будет, да?». В 2023 году православная Пасха праздновалась 16 апреля. Как сообщалось, Путин присутствовал на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля.

В новом видео, опубликованном на сайте Кремля, слово «будет» вырезано из звуковой дорожки. Оно исчезло и из видео в телеграм-канале пресс-службы президента, отмечает «Агентство».

09:50 В результате российского обстрела Херсона ранения получили шесть человек — Ермак

Шесть человек ранены из-за российского обстрела Херсона. По огнем оказался район центрального рынка, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чуть ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что центр Херсона под обстрелом и призвал жителей быть в укрытиях.

09:26 Военный комиссар Москвы заявил, что для поиска призывников используется система видеонаблюдения

Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил агентству «ТАСС», что в столице России для определения места жительства призывников используется система распознавания лиц.

Также, по его словам, по указанию московского мэра, работодатели предоставляют в военные комиссариаты сведения о призывниках, а образовательные учреждения помогают определить, где призывник обучается. По словам Локтева, с такой информацией оповестить того или иного человека о явке в военкомат не составит труда.

Накануне московский военный комиссар заявил, что «в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „госуслуг“, через смс-сообщения и в телефонном режиме» начнут уже весной.

При этом в министерстве цифрового развития сказали, что оснований для рассылки повесток через портал «госуслуг» сейчас нет, и способы рассылки еще предстоит установить отдельным актом правительства.

Сам военный комиссар Москвы тоже уточнил, что «тестовая» рассылка электронных повесток начнется «только после принятия соответствующего постановления правительства РФ».

09:08 Вашингтон: президент Бразилии «попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой»

В Белом доме выступили с критикой в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы (Лулы), который обвинил США в «поощрении» войны в Украине.

«США должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский союз тоже должен начать говорить о мире», — заявил президент Бразилии после встречи с китайским председателем Си Цзиньпином.

В связи с этим официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сказал журналистам, что Лула «попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой, совершенно не оглядываясь на факты».

В ответ на критику со стороны Вашингтона министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил: «Я не знаю как и почему он (Джон Кирби) пришел к такому выводу, но я с ним совершенно не согласен».

В понедельник Виейра встречался главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Бразилия не присоединилась к санкциям стран Запада, введенным против России, и отказала Украине в поставках боеприпасов.

08:58 Британская разведка: РФ сокращает наступательные действия в районе Донецка ради Бахмута

Вероятно, Россия сокращает численность войска и интенсивность наступательных действий в районе Донецка, чтобы перебросить ресурсы на сектор Бахмута, говорится в новой сводке британской военной разведки.

В министерстве обороны Великобритании отмечают, что в Бахмуте регулярные войска РФ и группировка «Вагнер» продолжают медленно продвигаться вперед, линия фронта в центре города в значительной степени проходит по главной железнодорожной линии.

Для обеих сторон критическим вопросом стала численность войск в районе Бахмута, считают авторы сводки. Украина хочет высвободить силы для наступления, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.

08:21 Путин побывал на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей, заявили в Кремле

Как утверждают в Кремле, Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области. Время поездки не уточняется.

Кремль опубликовал видеосъемку, на которой видно, как Путин в светлое время суток выходит из вертолета, затем кортеж въезжает в оккупированной Геническ Херсонской области. Там Путина на выходе из машины приветствует командующий группировкой «Днепр» Олег Макаревич. Далее, как утверждается, Путин провел совещание в штабе этой группировке российских войск.

В сообщении Кремля отдельно упоминается командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. На днях британская разведка сообщала, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе, что свидетельствует о высокой напряженности в российском генштабе относительно военного подхода РФ в Украине.

Также упоминается и генерал-полковник Лапин, доклад которого Путин, как утверждается, заслушал в штабе нацгвардии «Восток» в Луганской области. В январе этого года СМИ писали, то генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск после удаления с поста командующего группой войск «Центр» на фронте. Его деятельность на этом посту публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как говорится на сайте Кремля, Путин «поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон».

Это первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую область с начала полномасштабной войны. До этого, как сообщалось 19 марта, Путин в темное время суток посещал оккупированный Мариуполь.

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