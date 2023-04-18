Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке; в Херсоне обстрелян центральный рынок. 419-й день войны
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18 апреля — 419-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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15:27 Польша начала строить «электронное заграждение» на границе с РФ
Началось строительство электронного заграждения на границе Польши с Калининградской областью России, сообщил польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский.
«Это будет очень современное заграждение, такое же, как на границе с Беларусью: с множеством дневных и ночных камер, датчиков движения. У нас также будет полный мониторинг того, что происходит на границе с Россией», — заявил министр.
В пограничной службе отметили, что строительство электронного заграждения продлится до 30 сентября и охватит всю сухопутную границу с РФ протяженностью 199 км.
Заграждение будет разделено на 12 участков, на которых установят три тысячи камер.
В ноябре 2022 года сообщалось, что Польша начала отгораживаться от Калининградской области забором колючей проволоки.
14:56 Министр обороны Украины Алексей Резников показал французские легкие танки AMX-10
«Украинские морские пехотинцы приветствуют свою новую кавалерию французского производства AMX-10! Мы вместе с нашими бойцами прокатились на ней и договорились назвать АМХ-10 „снайперской винтовкой на быстрых колесах“», — написал министр обороны Украины в твиттере.
Он выразил благодарность своему французскому коллеге Себастьену Лекорню и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, а также французскому народу за поддержку. «Эти быстрые современные машины с мощными пушками помогут нам освободить нашу территорию», — добавил Резников.
Ukrainian Marines welcome their new French-made cavalry, the AMX-10s!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 18, 2023
We took it for a spin together with our warriors, and we agreed to call the AMX-10 the "sniper rifle on the fast wheels."
Thank you to my colleague @SebLecornu and to @EmmanuelMacron with whom I had a chance to… pic.twitter.com/Ip4m152kk0
14:30 Госдума РФ приняла поправки о пожизненном заключении по статье о «госизмене» и уголовном преследовании за содействие МУС
Поправки были приняты сразу во втором и третьем чтениях, сообщает «ТАСС». Сейчас по статье о «госизмене» предусмотрено до 20 лет лишения свободы.
Также принятые поправки ужесточают наказание за «терроризм» и «диверсии» и вводят уголовную ответственноть за «содействие в исполнении решений» международных организаций, в которых РФ не состоит.
Это касается в том числе Международного уголовного суда (МУС) в Гааге, выдавшего ордер на арест Владимира Путина по делу о военном преступлении — депортации украинских детей в РФ.
За содействие в исполнении решений межгосударственных организаций об уголовном преследовании российских военнослужащих или должностных лиц предусмотрено до пяти лет лишения свободы.
14:11 Владимир Зеленский посетил украинские позиции в Авдеевке — одной из самых горячих точек на фронте
В ходе рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции украинских военных в Авдеевке, сообщили в офисе президента Украины. Авдеевку давно и активно пытаются штурмовать российские подразделения.
На месте Владимир Зеленский заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой «Донецк» о положении в районе его ответственности, пообщался с военнослужащими морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений и поблагодарил их за службу. Президент Украины вручил военнослужащим государственные награды.
«Для меня большая честь присутствовать здесь сегодня. Рядом военнослужащие морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских подразделений. Рядом с нашими героями», — написал в своем телеграм-канале Владимир Зеленский.
14:07 СБУ задержала дочь бывшего главы оккупационной «администрации» Чернобаевки
Дочь назначенного властями РФ экс-главы оккупационной «администрации» села Чернобаевка под Херсоном Юрия Турулева задержана в Винницкой области. Ей вменяют уголовную статью о коллаборационизме. Самому Турулеву ранее сообщили о подозрении.
По версии СБУ, 30-летняя задержанная одной из первых поддержала захватчиков, добровольно вступила в ряды оккупационной «администрации», где занималась внедрением образовательных «стандартов» РФ, а также организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях.
СБУ сообщает, что летом 2022 года она была делегатом на прокремлевском форуме под названием «Мы вместе с Россией», на котором была одобрена так называемая декларация развития региона. В действительности тогда был фактически принят план интеграции юга Украины в экономику РФ.
После освобождения правобережья Херсонской области женщина перебралась в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки, сообщает СБУ. Ее обвиняют по статье «пособничество оккупационной администрации государства-агрессора». Ей грозит до 12 лет заключения.
13:28 Госдума приняла поправку, позволяющую лишать приобретенного гражданства за «дискредитацию ВС РФ»
Госдума РФ приняла поправку, позволяющую лишать приобретенного российского гражданства за то, что власти РФ сочтут «дискредитацией ВС РФ», призывами к действиям против территориальной целостности, а также за участие в организациях, объявленных российскими властями «нежелательными». Об этом сообщает РБК.
13:09 «„Спецтур“ автора массовых убийств» — Подоляк о поездке Путина на оккупированные территории
«Эволюция (деградация) Путина впечатляет. Еще год назад его заявлений ждали в мире. Что он скажет? Что он будет делать? Сегодня — уже безразлично. Нет такого политического субъекта. Есть „спецтур“ автора массовых убийств по оккупированным и разрушенным территориям. Чтобы напоследок насладиться преступлениями „своих“», — написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Еволюція (деградація) Путіна вражає. Рік тому його заяв чекали у світі. Що він скаже? Що він зробить? Сьогодні – байдуже. Такого політичного суб‘єкта немає. Є «спецтур» автора масових убивств окупованими і зруйнованими територіями. Аби наостанок насолодитися злочинами «своїх».— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 18, 2023
12:56 По уточненной информации, девять человек получили ранения из-за сегодняшнего обстрела Херсона — ОВА
По уточненной информации, в результате российского обстрела Херсона ранения получили девять человек, сообщил глава региональной администрации Александр Прокудин.
Один человек погиб, о чем местные власти сообщали ранее.
12:44 В Кремле утверждают, Путин побывал на оккупированных территориях Украины вчера. «Агентство» предположило, что поездка Путина в Херсонскую область могла состояться на прошлой неделе
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, поездка Путина на оккупированные территории Украины состоялась 17 марта.
«Это было вчера. Действительно, президент, когда икону дарил, он сказал, что Пасха у нас. Но дело в том, что Пасха-то у нас отмечается 40 дней. И сейчас тем более пасхальная неделя. Поэтому это просто ошибочно. Ухватились за эту фразу и сразу и стали делать гипотезы того, чего не было, вот. Эта поездка состоялась вчера», — сказал Песков (цитата по радио «Маяк»).
Ранее издание «Агентство» предположило, что визит Путина в оккупированную часть Херсонской области, о котором Кремль объявио 18 апреля, мог состояться на прошлой неделе. Журналисты пришли к такому выводу, изучив видео поездки Путина, которую изначально распространила пресс-служба Кремля. На ней Путин дарит военачальникам икону и говорит: «Сейчас вот Пасха будет, да?».
В видео, опубликованном сейчас на сайте Кремля, слово «будет» уже удалено. Также оно пропало из видео в телеграм-канале пресс-службы Путина. «Агентство» указывает, что видео заменили «практически сразу».
12:05 Bloomberg: Макрон рассчитывает на помощь Китая в том, чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между РФ и Украиной, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Макрон поручил своему дипломатическому советнику Эмманюэлю Бонну работать с китайским высокопоставленным дипломатом Ван И над созданием рамок, которые можно было бы использовать в качестве основы для потенциальных переговоров, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с этими планами.
Стратегия Парижа предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться уже этим летом, «если все пойдет хорошо», сказали агентству осведомленные люди на условиях анонимности.
Представитель администрации Эмманюэля Макрона подтвердил намерения Эмманюэля Бонна переговорить с Ван И, но отказался комментировать детали, добавив, что союзники Франции информируются о любой французской инициативе. Отвечая на вопросы, МИД Китая заявил, что не знает об источнике информации, и что «трудно проверить ее подлинность».
В Украине настаивают на том, что условие для любых переговоров с РФ — вывод российских войск с украинской территории. Кроме того, в Украине законодательно закреплен запрет на переговоры с Владимиром Путиным.
Ранее Эмманюэль Макрон подчеркнул «важность» диалога с Китаем в условиях войны РФ против Украины и заявил, что рассчитывает на китайского председателя Си Цзиньпина «в том, чтобы образумить России и привести всех за стол переговоров».
Пекин до сих пор не демонстрировал признаков того, что готов оказать давление на Москву, чтобы она вывела войска из Украины. На Западе выражали сомнения в нейтральности Китая в этом конфликте и в возможности Пекина играть роль посредника.
11:31 В результате российского обстрела центра Херсона один человек погиб, семеро ранены — глава ОВА
В результате утреннего обстрела центра Херсона один мирный житель погиб, еще семеро получили ранения. Врачи борются за их жизнь и здоровье, сообщил глава региональной администрации Александр Прокудин.
«Утро. Центр Херсона. Рядом нет ни одного военного объекта. Государство-террорист напало на мирных херсонцев», — написал глава Херсонской ОВА.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о шести пострадавших в результате российского обстрела района центрального рынка Херсона.
11:22 На дагестанскую правозащитницу Светлану Анохину возбудили уголовное дело по статье о «дискредитации ВС РФ»
На правозащитницу и журналистку Светлану Анохину МВД Дагестана возбудило уголовное дело по статье о «дискредитации российской армии», сообщает издание «Сапа Кавказ». По данным издания, поводом послужили ее публикации в инстаграме.
В комментарии изданию Анохина отметила, что не удивлена тем, что на нее может быть возбуждено такое дело, а удивляется тому, «почему так поздно».
Светлана Анохина сейчас находится за пределами России.
11:09 В этом году по всей России отменили очные шествия «Бессмертного полка»
Об этом агентству «ТАСС» сообщила сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России», депутат Госдумы Елена Цунаева.
Ранее в приграничных с Украиной регионах РФ власти объявили об отмене парадов 9 мая. Не будет парадов и в оккупированном Крыму, заявил оккупационный «глава» Крыма Сергей Аксенов.
10:51 ISW: Пригожин, судя по всему, возвращает расположение Путина
В новой сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, судя по всему, возвращает расположение президента РФ Владимира Путина. Вероятно, это происходит из-за неспособности российской регулярной армии справиться с задачами зимнего наступления в Донбассе, полагают аналитики ISW.
Силы группировки «Вагнер», судя по всему, получают подкрепление, боеприпасы и политическое признание, что резко расходится с недавними попытками Кремля истощать силы «Вагнера» под Бахмутом, отмечают исследователи.
Сам Пригожин заявил, что наемники «Вагнера» воюют вместе с ВДВ РФ и отметил, что его группировка активно получает артиллерийские снаряды.
Кроме того, Госдума РФ собирается предоставлять статус ветеранов также и наемникам «частных военных компаний» и волонтерам. Принятие этих поправок означало бы, что позиции Пригожина в близком круге Путина укрепились.
Путин, вероятно, рассчитывает на «ЧВК Вагнер» для достижения захвата Бахмута в скором времени. «Путину, вероятно, нужна немедленная победа в Бахмуте перед Днем Победы 9 мая или „Прямой линии“, которая, по слухам, готовится на июнь, чтобы утвердить свой авторитет перед внутренней аудиторией», — говорится в сводке ISW.
Путину также может быть нужна «ЧВК Вагнер», для того, чтобы использовать ее инструкторов для обучения мобилизованных новобранцев.
10:30 «Большая семерка» собирается блокировать российские активы до окончания войны и возмещения Россией ущерба, который она причинила Украине
«Суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока не будет разрешен конфликт, связанный с нарушением Россией суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в совместном коммюнике глав МИД стран G7 после встречи в Японии.
«Любое урегулирование конфликта должно гарантировать, что Россия заплатит за причиненный ею ущерб», — подчеркивается в документе.
Там отмечается, что страны G7 собираются и далее ужесточать санкции в отношении России и контролировать их соблюдение. Кроме того, они намерены координировать усилия для недопущения поставок вооружений в Россию третьими сторонами и принять меры против тех, кто финансирует российскую агрессию.
10:10 «Агентство»: Из первоначальной версии видео визита Путина в Херсонскую область ясно, что поездка могла иметь место на прошлой неделе
Из слов президента на первоначальном видео Кремля следует, что поездка в Херсонскую область могла иметь место на прошлой неделе. Практически сразу видео было заменено, заметило издание «Агентство».
Как сообщается, Путин вручил военным копии икон. При вручении иконы Путин произносит: «Сейчас вот Пасха будет, да?». В 2023 году православная Пасха праздновалась 16 апреля. Как сообщалось, Путин присутствовал на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве в ночь с 15 на 16 апреля.
В новом видео, опубликованном на сайте Кремля, слово «будет» вырезано из звуковой дорожки. Оно исчезло и из видео в телеграм-канале пресс-службы президента, отмечает «Агентство».
09:50 В результате российского обстрела Херсона ранения получили шесть человек — Ермак
Шесть человек ранены из-за российского обстрела Херсона. По огнем оказался район центрального рынка, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Чуть ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что центр Херсона под обстрелом и призвал жителей быть в укрытиях.
09:26 Военный комиссар Москвы заявил, что для поиска призывников используется система видеонаблюдения
Военный комиссар Москвы Максим Локтев сообщил агентству «ТАСС», что в столице России для определения места жительства призывников используется система распознавания лиц.
Также, по его словам, по указанию московского мэра, работодатели предоставляют в военные комиссариаты сведения о призывниках, а образовательные учреждения помогают определить, где призывник обучается. По словам Локтева, с такой информацией оповестить того или иного человека о явке в военкомат не составит труда.
Накануне московский военный комиссар заявил, что «в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал „госуслуг“, через смс-сообщения и в телефонном режиме» начнут уже весной.
При этом в министерстве цифрового развития сказали, что оснований для рассылки повесток через портал «госуслуг» сейчас нет, и способы рассылки еще предстоит установить отдельным актом правительства.
Сам военный комиссар Москвы тоже уточнил, что «тестовая» рассылка электронных повесток начнется «только после принятия соответствующего постановления правительства РФ».
09:08 Вашингтон: президент Бразилии «попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой»
В Белом доме выступили с критикой в адрес президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы (Лулы), который обвинил США в «поощрении» войны в Украине.
«США должны прекратить поощрять войну и начать говорить о мире. Европейский союз тоже должен начать говорить о мире», — заявил президент Бразилии после встречи с китайским председателем Си Цзиньпином.
В связи с этим официальный представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби сказал журналистам, что Лула «попугайничает вслед за российской и китайской пропагандой, совершенно не оглядываясь на факты».
В ответ на критику со стороны Вашингтона министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил: «Я не знаю как и почему он (Джон Кирби) пришел к такому выводу, но я с ним совершенно не согласен».
В понедельник Виейра встречался главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Бразилия не присоединилась к санкциям стран Запада, введенным против России, и отказала Украине в поставках боеприпасов.
08:58 Британская разведка: РФ сокращает наступательные действия в районе Донецка ради Бахмута
Вероятно, Россия сокращает численность войска и интенсивность наступательных действий в районе Донецка, чтобы перебросить ресурсы на сектор Бахмута, говорится в новой сводке британской военной разведки.
В министерстве обороны Великобритании отмечают, что в Бахмуте регулярные войска РФ и группировка «Вагнер» продолжают медленно продвигаться вперед, линия фронта в центре города в значительной степени проходит по главной железнодорожной линии.
Для обеих сторон критическим вопросом стала численность войск в районе Бахмута, считают авторы сводки. Украина хочет высвободить силы для наступления, в то время как Россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв.
08:21 Путин побывал на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей, заявили в Кремле
Как утверждают в Кремле, Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области и штаб нацгвардии «Восток» в Луганской области. Время поездки не уточняется.
Кремль опубликовал видеосъемку, на которой видно, как Путин в светлое время суток выходит из вертолета, затем кортеж въезжает в оккупированной Геническ Херсонской области. Там Путина на выходе из машины приветствует командующий группировкой «Днепр» Олег Макаревич. Далее, как утверждается, Путин провел совещание в штабе этой группировке российских войск.
В сообщении Кремля отдельно упоминается командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский. На днях британская разведка сообщала, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе, что свидетельствует о высокой напряженности в российском генштабе относительно военного подхода РФ в Украине.
Также упоминается и генерал-полковник Лапин, доклад которого Путин, как утверждается, заслушал в штабе нацгвардии «Восток» в Луганской области. В январе этого года СМИ писали, то генерал Лапин возглавил главный штаб сухопутных войск после удаления с поста командующего группой войск «Центр» на фронте. Его деятельность на этом посту публично критиковал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как говорится на сайте Кремля, Путин «поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон».
Это первая поездка Путина в Херсонскую и Луганскую область с начала полномасштабной войны. До этого, как сообщалось 19 марта, Путин в темное время суток посещал оккупированный Мариуполь.
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