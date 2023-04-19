420 день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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19 апреля — 420 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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15:40 Адвокат Вадим Прохоров, защитник Владимира Кара-Мурзы, уехал из России

Адвокат сообщил в интервью «Голосу Америки», что ему угрожали уголовным делом.

За несколько дней до оглашения приговора я покинул Россию. Сейчас пока нахожусь за пределами России. Как прокурор, так и судья по разным основаниям заявили, что [меня] необходимо не только отчислить из адвокатской палаты, но и обдумать вопрос о возбуждении уголовного дела. Также я получил через одного из политиков такое предупреждение о возможном интересе со стороны одного из заместителей генерального прокурора, который как раз курирует наше дело, — сказал Прохоров.

15:30 Германия инвестирует в Украину дополнительно 111 миллионов евро

Государственный секретарь Германии по вопросам развития Йохен Флясбарт, вице-премьер-министр Ирина Верещук и министр финансов Украины Сергей Марченко согласовали дополнительный германский пакет помощи Киеву. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на немецкого министерства развития.

Средства будут направлены на жилье для внутренне перемещенных лиц и на поддержку украинских муниципалитетов, например, на ремонт и оснащение детских садов, школ и больниц.

Восстановление Украины будет гигантской задачей для страны, ее народа и для нас как международного сообщества. И оно начинается уже сейчас, даже если, к сожалению, войне не видно конца. Эта долгосрочная перспектива и раннее планирование важны. Мы хотим показать народу Украины, что мы будем продолжать солидарно стоять на его стороне. В конце концов, это также инвестиции в будущее Европы, ведь сильная экономическая Украина также будет важной опорой нашего общего европейского процветания Государственный секретарь Германии по вопросам развития Йохен Флясбарт

Более половины из общей суммы дополнительной помощим инистерство развития Германии (BMZ) инвестирует в украинские проекты сотрудничества с Международной организацией по миграции (МОМ), направленные на восстановление общественной инфраструктуры на уровне территориальных общин.

15:00 Spiegel: Германия передала Украине второй зенитно-ракетный комплекс IRIS-T

Германия только что передала Украине второй из четырех обещанных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом сообщает 19 апреля издание Spiegel со ссылкой на свои источники.

Передача ВСУ одного комплекса IRIS-T и 16 ракет состоялась несколько дней назад – примерно 16 апреля. Первый комплекс был передан Украине еще в октябре прошлого года.

Также 19 апреля украинский министр обороны Алексей Резников сообщил о прибытии в Украину комплекса противовоздушной обороны Patriot, переданного Германией (эти ЗРК ожидаются также от США и Нидерландов).

О решении поставить Украине современный комплекс ПВО IRIS-T германские власти сообщали летом 2022 года. По информации Spiegel, оставшиеся две системы Iris-T, обещанные властями ФРГ, должны быть доставлены к началу 2024 года — они еще не произведены немецким концерном Diehl Defense.

Комплекс средней дальности IRIS-T SLM состоит из трех машин: пусковой установки (с местом для 8 ракет), радара и командной машины. Его ракеты могут поражать цели на высоте до 20 километров и на расстоянии до 40 километров.

14:30 Президент Зеленский посетил пограничников в Волынской области

19 апреля украинский президент прибыл в Волынскую область, где встретился с пограничниками, охраняющими границу с Беларусью. В сообщении о встрече он написал: «Волынь. Граница Украины с Беларусью и Польшей. Для меня честь сегодня быть здесь, поблагодарить наших пограничников за защиту государственной границы. За защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут».

Накануне Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Авдеевке Донецкой области.

13:50 Украинская Рада намерена запретить использование в рекламных целях символики, связанной с войной и сопротивлением вторжению РФ

Депутаты предложили штрафовать бизнес за названия типа «Буча-комбуча» и колбаса «ВСУ».

Законопроект №9216, который предлагает вводить штрафы за «эксплуатацию военной и патриотической тематики» с коммерческой целью. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Украины.

13:30 Болгария ввела временный запрет на импорт продовольствия из Украины. Транзит продовольственных товаров сохраняется

О том, что Болгария ввела временный запрет на экспорт украинских продуктов, сообщает BNR, ссылаясь на главу правительства страны Галаба Донева.

Причина заключается в том, что в прошлом году, вопреки концепции так называемых коридоров солидарности, значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после аналогичных запретов, введенных другими странами, это может закончиться крайне тяжелыми последствиями для болгарского бизнеса. Болгария остается солидарной с Украиной, но банкротства болгарских фермеров не будут этому способствовать, — пояснил Донев.

Ранее Польша, Венгрия и Словакия также запретили импорт украинских сельхозтоваров, оставив в силе транзит. Затем Украина договорилась с Польшей о разблокировании транзита зерна. При этом Польша выставила определенные условия. В частности, зерно из Украины, которое экспортируется в другие страны через Польшу, будет контролироваться с помощью системы SENT, использующей пломбирующие GPS-трекеры.

Венгрия сегодня расширила список запрещенных к ввозу украинских продуктов, добавив вино, хлеб, сахар и мед.

Еврокомиссия настаивает на незаконности односторонних действий, поскольку таможенная политика является компетенцией Евросоюза.

13:15 В Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы Patriot

Об этом написал в твиттере министр обороны Украины Алексей Резников. «Патриоты» для патриотов, — назвал он свое сообщение.

“Patriots” for patriots



Do you know how to visualize a dream? We must tell about it to the world and give it life! This is exactly what happened with the Patriots, even before the large-scale war, even before my appointment to the most important position of my life at the most… pic.twitter.com/m6H63erV6Z — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 19, 2023

Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину пришли зенитно-ракетные комплексы Patriot. Алексей Резников, министр обороны Украины

12:55 Financial Times: на «Рамштайне» Украина будет просить союзников о срочных поставках ПВО

Встреча западных союзников в формате «Рамштайне» состоится на этой неделе. Украина намерена просить о срочных поставках зенитно-ракетных комплексов, пишет The Financial Tomes. Нехватка ПВО может позволить России начать широкомасштабные бомбардировки, говорится в статье.

Киеву также необходимо получить больше ракет, способных сбивать истребители, беспилотники и ракеты.

Запад, в свою очередь, опасается, что без прочной противовоздушной обороны может сорваться контрнаступление ВСУ, отмечает FT.

12:40 Мосгорсуд отклонил жалобу на приговор Яшину

Об этом сообщает «Медиазона». Ранее Яшину дали восемь с половиной лет колонии по обвинению в «фейках» про российскую армию из-за стрима в соцсетях об убийствах в Буче мирных жителей российскими военными.

Путин — военный преступник. В итоге я уступлю ему свое место в тюрьме», — сказал Илья Яшин на суде.

12:00 В Московском городском суде началось рассмотрение апелляции на приговор Илье Яшину

Как сообщает «Медиазона», судья отказал Яшину в ходатайстве доставить его в суд, политик участвует в заседании по видеосвязи. Яшин отметил, что его не уведомили о получении ходатайства.

Поддержать Яшина пришли десятки людей. Среди них — сопредседатель Центра «Мемориал» Олег Орлов, который тоже стал фигурантом уголовного дела из-за своей антивоенной позиции. Центр «Мемориал»

11:45 Национальная опера Рейна (OnR) в Страсбурге представляет междисциплинарный фестиваль, посвященный славянским культурам, который задуман как ответ на «инструментализацию» культуры российскими властями

Эльзасская опера выбрала темой своего ежегодного фестиваля Arsmondo славянские культуры задолго до российского вторжения в Украину, заявил генеральный директор OnR Ален Перру. Однако дальнейшие события поставили под сомнение этот выбор, поскольку опера рисковала быть обвиненной в распространении кремлевской пропаганды.

Культура инструментализирована Россией, которая использует язык как оружие. Однако произведения русского наследия не являются собственностью нынешнего самодержца, управляющего Россией. Ален Перру, генеральный директор оперы OnR

Среди произведений, представленных в рамках фестиваля, опера Николая Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», в которой, как отметил Ален Перру, «критикуется авторитарный режим». Российские артисты, участвующие в фестивале, «дистанцировались» от вторжения в Украину. «Мы не даем голоса артистам, скомпрометировавшим себя режимом», — добавил он.

LE CONTE DU TSAR SALTANE • En répétition

Entre artistes lyriques, pianistes, régisseuses, etc., les répétitions sont une joyeuse croisée de chemins ! 💫

👉 https://t.co/u1tSfULbji

📅 Première le 5 mai à Strasbourg pic.twitter.com/P50Knwd9IP — Opéra national du Rhin (@Operadurhin) April 18, 2023

11:15 Скандинавские страны заподозрили Россию в подготовке диверсии на ветряных электростанциях и кабелях связи в Северном море

Согласно совместному расследованию, проведенному скандинавскими СМИ, «флотилия судов, замаскированных под рыболовные и исследовательские суда», перевозит оборудование для подводного наблюдения с целью нанесения на карту объектов для диверсий против ветряных электростанций и кабелей связи в Северном море.

Большое количество российских военных и гражданских кораблей изучают также морское дно с помощью спецоборудования, выясняя, как связана инфраструктура скандинавских стран.

По мнению экспертов, на которых ссылается доклад, целью России является получение информации, которая бы позволила ей саботировать распределение электроэнергии Северо-Западной Европы и осуществлять диверсии путем перерезания кабелей питания и передачи данных через Атлантику и в остальную Европу.

Расследование провели теле- и радиовещательные общественные корпорации Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии. Первый репортаж должен выйти в эфир в среду, подробности удалось получить Би-би-си.

Различные СМИ, в том числе датская DR, норвежская NRK, шведская SVT и финская Yle, проанализировали перехваченные российские сообщения. Перехваченные сообщения указывают, что корабли-призраки плавают в северных водах, отключив передатчики, чтобы не раскрывать свое местоположение.

В отчете особое внимание уделяется российскому кораблю под названием «Адмирал Владимирский», представленному как экспедиционное океанографическое судно, уточняет Би-би-си.

Отчет также ссылается на сотрудника датской контрразведки, который утверждает, что Россия разрабатывает диверсионные планы на случай тотального конфликта с западными державами.

10:50 Украина и Турция договорились о возобновлении инспектирования судов, заходящих в украинские порты

Об этом сообщил вице-премьер-министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, договор был достигнут во время встречи с министром обороны Турции Хулуси Акаром:

Пришли к согласию относительно возобновления регистрации и инспектирования судов, прибывающих под загрузку украинским зерном. Александр Кубраков

10 апреля Россия прекратила регистрировать суда, входящиев Черное море, что фактически остановило «зерновую инициативу».

17 и 18 апреля в Стамбуле не был проинспектирован ни один сухогруз, ни один инспекционный план не был составлен.

Украинский вице-премьер также отметил в своем сообщении, что, несмотря на возобновлении инспекций, Украина продолжит консультации с ООН и Турцией в отношении путей выполнения зернового соглашения.

10:30 В Волчанске в результате российского обстрела погибли двое мирных жителей

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Харьковской области Олег Синегубов.

Тела 50-летнего мужчины и 44-летней женщины были найдены во время поисково-спасательных работ на месте авиационного удара.

Российские войска нанесли удар по частным домам и рынку в Волчанске вечером 18 апреля. Крупный пожар уничтожил около 60 рыночных павильонов и два частных дома.

10:15 The Washington Post: Москва пытается нарушить передачу данных Starlink в Украине

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретный доклад американской разведки, Россия на протяжении последних месяцев проводила эксперименты с системами радиоэлектронной борьбы «Тобол» с целью нарушить передачу данных Starlink в Украине.

В докладе, в частности, говорится, что программа, «якобы разработанная для защиты спутников Кремля, может быть применена для атаки на спутники, которые используют его противники».

Компания SpaceX, которой принадлежит Starlink, отказалась от комментариев. Ранее Илон Маск отмечал, что, Starlink устойчив к атакам и попыткам взлома.

Как пишет «Украинская правда», представитель Министерства обороны Украины Константин Жура заявил, что Киев знают об усилиях России и «принимают меры для их нейтрализации».

09:45 От российских обстрелов за прошедшие сутки в Украине погибли четыре человека

Еще 27 человек получили ранения разной тяжести, сообщает министерство обороны Украины.

По приведенным данным, российские войска обстреляли за сутки 10 областей Украины. Под обстрел попали 112 населенных пунктов, поражены 98 объектов инфраструктуры.

09:15 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Российские вооруженные силы нанесли четыре ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершили 58 атак из реактивных систем залпового огня.

Россия наступает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Идут ожесточенные бои за Бахмут и Марьинку. ВСУ отбили более 60 атак.

На Лиманском направлении российские силы безуспешно наступали возле Дибровы, на Авдеевском направлении — в районах населенных пунктов Степное, Бердичи, Авдеевка, Северное, Первомайское и Невельское, на Марьинском направлении — возле Марьинки, на Шахтерском направлении — в направлении Пречистовки, на Бахмутском направлении — в направлении населенного пункта Ступочки.

Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и два удара по зенитно-ракетным комплексам ВС РФ.

09:00 Южная Корея впервые заявила о возможности оказания военной помощи Украине

Об этом в интервью Reuters заявил президент Южной Корет Юн Сок Ёль. По его словам, Сеул может пересмотреть свою позицию относительно поставок вооружений Украине.

До сих пор Южная Корея оказывала Украине гуманитарную помощь и поставляла военное снаряжение.

Если возникнет ситуация, на которую международное сообщество не сможет закрыть глаза, - например в случае любого крупномасштабного нападения на мирное население, массовой бойни или серьезных нарушений законов войны, - то нам будет сложно настаивать лишь на гуманитарной или финансовой помощи. Юн Сок Ёль, президент Южной Кореи

Reuters также отмечает, что южнокорейский лидер впервые высказался о возможности поставок Украине вооружений.

Южная Корея является одним из крупнейших производителей артиллерийских снарядов.

08-30 Российские беспилотники атаковали ночью Одесскую область и повредили объект гражданской инфраструктуры

Как сообщают ВВС Украины, были сбиты 10 из 12 дронов Shahed-136/131.

Ранее местные власти сообщали, что жертв и пострадавших нет.

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