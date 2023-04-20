На саммите городов и регионов в Киеве Зеленский наградил мэра Парижа за помощь Украине

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В Киеве в четверг, 20 апреля, прошел первый международный саммит городов и регионов, в котором приняли участие десятки делегаций со всего мира. Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на конференцию в компании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После своего выступления Зеленский вручил мэру Парижа Анн Идальго знак отличия за поддержку Украины.

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По заявлению Офиса президента Украины, в первом Международном саммите городов и регионов принял участие 91 представитель из 18 стран. Еще 111 представителей из 36 государств участвовали онлайн. Идея организации этого саммита заключалась в том, чтобы создать площадку для взаимодействия руководителей городов и общин для обсуждения вопросов послевоенного восстановления украинских регионов, рассказал заместитель руководителя офиса президента Алексей Кулеба.

Саммит открыл спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук. Перед участниками форума также выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Украинский премьер заявил, что почти 60 стран мира вызвались помочь украинским городам в послевоенном восстановлении. Более 300 территориальных общин Украины заключили 1,5 тысячи партнерских договоров. «Мы обязательно победим и с вашей помощью залечим раны этой страшной войны, а Украина будет частью большой европейской семьи свободных народов», — пообещал глава украинского правительства.

За один день участники саммита успели обсудить вопросы реинтеграции украинских территорий, разминирования, оказания гуманитарной помощи. «Сегодня у нас есть уже много примеров сотрудничества, но все ждут от нас более структурированной программы. И я надеюсь, что именно саммит станет такой площадкой», — отметил перед его началом руководитель Офиса президента Андрей Ермак. В завершение саммита была подписана итоговая декларация и ряд соглашений о партнерстве на муниципальном и региональном уровнях, в том числе между Одесской областью и французским регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег.

«У наших границ идет война, о которой слишком часто забывают французы, но исход которой станет основополагающим для будущего нашей страны, для Европы, — рассказал в интервью Русской службе RFI глава южного региона Рено Мюзелье, участвовавший в саммите от лица ассоциации французских регионов. — Именно поэтому я организовал в Марселе Форум европейских регионов для Украины. Именно по этой причине я подписал соглашение с Одесской областью. Поэтому есть политический вызов, в котором мы должны сыграть свою роль. И наш регион должен в этом участвовать».

Son instinct de résistance a stupéfait le monde, brisé l’invasion russe et uni l’Europe autour de sa cause.



L’honneur des @Regionsdefrance et de la #RegionSud, c’était d’être aux côtés de @ZelenskyyUa aujourd’hui, comme demain, pour préparer la reconstruction ! #Ukraine pic.twitter.com/VEOYE57vZv — Renaud Muselier (@RenaudMuselier) April 20, 2023

На саммите также выступил президент Украины Владимир Зеленский. В своей речи он поблагодарил украинский народ за «крепость»: «Весь украинский народ встал на защиту своего государства, и это проявление опыта нашего народа. Народ, умеющий действовать совместно ради национального блага, умеющего защищать собственные интересы, народ, чья национальная безопасность начинается с понимания, что каждая громада должна жить достойно. Такой народ имеет преимущество в войне. Наша сила в наших людях, в наших громадах, в нашей способности действовать ради общей цели».

Зеленский также призвал зарубежных партнеров взаимодействовать с регионами Украины, чтобы «уже сейчас» приступить к восстановлению и развитию новой инфраструктуры безопасности:

Я приглашаю вас всех участвовать в развитии новой инфраструктуры безопасности в Украине, чтобы впоследствии можно было распространить эту важную работу в других странах и регионах: от бомбоубежищ в школах до совершенно нового стандарта киберзащиты, кибербезопасности для всех систем страны, от новой защищенной инфраструктуры в каждом обществе к новой децентрализованной энергосистеме по стране, которую невозможно уничтожить ракетным террором, который против нашего государства применила Российская Федерация.

В конце своего выступления Зеленский сообщил, что Украина учредила специальное отличие для «городов-спасителей» и он принял решение наградить этим знаком отличия Париж, оказавший большую энергетическую поддержку украинским городам минувшей зимой. «Хотел бы сегодня отметить помощь Парижа, который стал одним из лидеров энергетической поддержки Украины этой зимой и собрал партнеров в такой „энергетический Рамштайн“. Эта встреча была в Париже, потом наши партнеры поставляли соответствующее оборудование, которое нам помогало сохранить свет жизни».

Зеленский подчеркнул, что для него будет честью передать награду мэру Парижа Анн Идальго, лично приехавшей на саммит в Киев. Он также добавил, что благодарен всей Франции, ее президенту Эмманюэлю Макрону и парижанам, которые поддержали инициативу.

Для французской градоначальницы это была уже третья поездка в Украину с начала полномасштабной войны. В Киеве она также встретилась с мэром украинской столицы Виталием Кличко, которого на саммите не было. «В Киеве по приглашению президента Владимира Зеленского я вместе с другими мэрами и президентами европейских регионов принимаю участие в конгрессе по восстановлению Украины. Задача огромная, мы всегда будем рядом с украинцами, чтобы восстановить свою страну», — написала Идальго в твиттере.

À Kyiv à l’invitation du président Volodymyr Zelensky, je participe avec d’autres maires et présidents de régions d’Europe à un congrès sur la reconstruction de l’Ukraine. La tâche est immense, nous serons toujours là, aux côtés des Ukrainiens, pour reconstruire leur pays. pic.twitter.com/Yzu2gfbEHv — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 20, 2023

В саммите приняли участие многие главы украинский областей — Днепропетровской, Львовской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Херсонской и других. Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус отметил, что больше всего помощи региону оказали Латвия и Франция. По словам Чауса, Черниговская область подписала Меморандум о сотрудничестве с французским регионом Иль-де-Франс, предполагающий помощь общинам одного из наиболее пострадавших в первые месяцы российского вторжения региона.

«В рамках меморандума нам поступило много помощи от Франции и региона Иль-де-Франс, — рассказал в интервью Русской службе RFI Чаус, напомнив о визите в Черниговскую область главы региона Иль-де-Франс Валери Пекресс. — Это и строительные материалы, и гуманитарная помощь. Французская сторона нам помогла с мостами, которые мы сейчас установили уже в пяти местах. И еще один ждет, пока вода спадет, и он тоже будет установлен. Это очень упростило логистику, потому что в области очень многое было разрушено. А если говорить шире, то благодаря этому меморандуму, наши общины и французские города стали между собой объединяться с намерением дальнейшего сотрудничества. И мы понимаем, что война закончится, мы победим, а регионы продолжат дружить, помогать друг другу и развивать взаимное партнерство».

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