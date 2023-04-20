421 день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI.

ОНЛАЙН

20 апреля — 421 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:20 Швейцария ввела санкции против ВЧК «Вагнер»

20 апреля Швейцария объявила о введении санкций против частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщил Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии.

Под санкции также попало российское информационное агентство РИА «ФАН», которое принадлежит владельцу группы Вагнера Евгению Пригожину.

13 апреля ЕС добавил ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН» в свой санкционный список. Как отмечалось в решении ЕС, ЧВК «Вагнер» принимает активное участие в российской агрессивной войне против Украины. Отмечается, что РИА «ФАН» занимается пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины, называет ее миссией остановить «украинских нацистов» и рекламирует действия ЧВК «Вагнер».

Против самого Евгения Пригожина Европейский Союз ввел санкции еще в октябре 2020 года в связи с финансированием им деятельности ЧВК «Вагнер» в Ливии. В апреле 2022-го санкции против Пригожина ввели уже из-за агрессивной войны в Украине.

13:05 FT: ЕС перевыполнил план по отказу от газа

Европейский союз превзошел собственные планы по сокращению потребления газа, пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростата. В связи с отказом от российского газа в 2022 году европейские власти собирались снизить его потребление на 15% в среднем. Однако ЕС перевыполнил этот план, сократив потребление на 17,7%. Издание отмечает, что, невзирая на желание некоторых экспертов увязать сокращение потребления с теплой зимой в Европе, реальная причина сокращения — это переход на альтернативные источники энергии, причем, как правило, экологически чистые. Значительная часть сокращения пришлась на экономию энергии и повышение энергоэффективности со стороны предприятий, бизнеса и домохозяйств.

Лидерами сокращения потребления газа в 2022 году стали Финляндия, Литва и Швеция. Не смогли достигнуть цели в 15% Бельгия, Словения, Польша, Испания и Словакия, а Мальта и вовсе стала единственной страной ЕС, которая увеличила потребление газа в прошлом году примерно на 14%.

Сокращение потребления позитивно отразилось на рыночных ценах. Если в августе на фоне остановки российских поставок цены в энергетическом эквиваленте взлетали до 343 евро за МВтч, в пик отопительного сезона они уже упали до 75 евро за МВтч, а сейчас торгуются на уровне 40 евро за МВтч. До полномасштабного российского вторжения в Украину европейские цены на газ составляли около 15 евро за МВтч.

12:50 В Санкт-Петербурге начали рассылать электронные повестки

Тестовые повестки приходят в личный кабинет на «Госуслугах», сообщил военком Петербурга Сергей Качковский. По его словам, также прорабатывается рассылка оповещений с помощью СМС. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки, разосланные в этот весенний призыв, не будут иметь юридической силы. Военком Москвы Максим Локтев назвал рассылку тестовой.

12:35 FT: ЕС готовит экстренные ограничения на импорт зерна из Украины

Брюссель готовит чрезвычайные ограничения на импорт украинского зерна в пять стран-членов ЕС, поддавшись давлению со стороны Польши и Венгрии после того, как они в одностороннем порядке запретили импорт для успокоения местных фермеров. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на информацию высокопоставленных чиновников ЕС.

По данным издания, обсуждаемые шаги запретят импорт зерновой продукции в Польшу, Венгрию, Румынию, Словакию, граничащие с Украиной, а также в Болгарию, за исключением реэкспорта в другие страны-члены ЕС или другие части мира. Эти страны также получат 100 млн евро из фондов ЕС для компенсации убытков фермерам. Запрет будет действовать до июня.

В Еврокомиссии накануне объявили, что планируют принять «превентивные меры» в отношении украинской агропродукции, однако не привели конкретных шагов. Брюссель организует колонны грузовиков, поездов и барж для транспортировки зерна в порты, откуда его можно будет отправить в страны, которые в этом нуждаются, сказал другой чиновник. Это также увеличит пропускную способность реки Дунай. Многие коммерческие трейдеры отказываются платить за этот транспорт, поскольку он стоит дороже, чем традиционная морская торговля через Черное море.

12:15 В двух регионах России упали беспилотники, один из них — в аэропорту

В аэропорту Пскова упал беспилотник, оснащенный камерой, в Белгородской области взорвался дрон, якобы запущенный с территории Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Росгвардии в упавшем в аэропорту Пскова беспилотнике не обнаружено взрывчатых веществ. Telegram-канал Baza утверждает, что это был квадрокоптер, оснащенный камерой, и после просмотра записи наблюдения выяснилось, что этот беспилотник летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

Кроме того, Telegram-канал сообщил утром 20 апреля, что в Белгородской области взорвался беспилотник, якобы прилетевший со стороны Украины. Как утверждает Baza, самодельный БПЛА c прикрепленным к нему взрывным устройством был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области утром 19 апреля. Во время полета он был обнаружен и принудительно посажен российскими силами средств радиоэлектронной борьбы.

11:50 Происхождение вспышки в небе Киева не связано с применением оружия, уверяют в Украине, космическое агентство страны вызывает гипотезу о метеорите

«Мы до сих пор не знаем, каково происхождение яркой вспышки, увиденной в небе Киева в среду вечером. Но происхождение вспышки не связано с применением оружия», – заявили в среду украинские власти.

«Экспертам предстоит выяснить, что именно это было. Самое главное – это безопасность Киева и его жителей. Это был не ракетный обстрел, и наша ПВО не прибегала к своему оружию», — заявил глава военной администрации города Сергей Попко.

Украинское космическое агентство со своей стороны вскоре после этого заявило, что вспышка произошла из-за метеорита. «Около 22:00 в небе над Киевом наблюдалось свечение воздушного объекта», — сообщил Сергей Попко в Telegram в среду вечером. «По предварительной информации, это явление является следствием падения на Землю спутника НАСА», — добавил он. Вскоре после этого ВВС Украины также заявили, что вспышка «связана с падением спутника/метеорита», но уточнили, что это еще предстоит выяснить.

11:20 Сеул заявляет, что потенциальная военная помощь Украине «будет зависеть от России» и ее действий

В то время как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль намекнул в интервью агентству Reuters в среду, что его страна может поставлять оружие Украине, его офис добавил в четверг, что «Южная Корея не может оставаться в стороне в случае массовых убийств, серьезно воспринимаемых международным сообществом». «Что будет дальше, зависит от России», — заявил журналистам представитель президента на условиях анонимности.

До сих пор в конфликте Южная Корея поддерживала введенные против Москвы экономические санкции и отправляла в Украину гуманитарную помощь и нелетальное оборудование. Недавно она также подписала крупные контракты на поставку вооружений с европейскими странами, в том числе с Польшей.

В среду корейский президент заявил: «Если возникнет ситуация, которую международное сообщество не может допустить, например, крупномасштабное нападение на мирных жителей, резня или серьезное нарушение законов войны, может быть трудно настаивать на оказание только гуманитарной или финансовой помощи».

11:10 Сергей Лавров прибыл на Кубу после краткого визита в Никарагуа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Гавану в среду вечером из Никарагуа, сообщает МИД Кубы. Лавров встретится с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья в четверг.

В среду глава российской дипломатии прибыл в Манагуа, а через четыре часа вылетел на Кубу — последний этап дипломатического турне по Латинской Америке, в ходе которого он также посетил Бразилию и Венесуэлу.

«Западники под эгидой таких стран, как Соединенные Штаты (…), пытаются распространить свою гегемонию посредством конфликтов, подобных Украине», — сказал Лавров в телевизионном заявлении перед отъездом из Никарагуа.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега и Сергей Лавров осудили санкции, введенные в тот же день Соединенными Штатами в отношении трех никарагуанских судей.

10:55 Дания и Нидерланды передадут Украине 14 танков Leopard 2 немецкого производства

Как пишет датское издание DR.dk, объявление о намерении передать Украине танки сделали министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и и.о. министра обороны Троэльс Лунд Поульсен. «Речь идет о большом пожертвовании датской стороны в рамках совместного с Нидерландами проекта, мы передаем Украине 14 танков Leopard 2. Это очень значительный вклад, который идет в дополнение к уже анонсированным нами до 100 подержанных машин Leopard 1», – сказал Расмуссен. Поульсен добавил, что танки, как ожидается, будут доставлены в начале 2024 года.

«Это – не датские танки. Это сотрудничество в предоставлении танков, которые не являются датскими, но которые закупаются в сотрудничестве с Нидерландами. Не секрет, что существовало широкое желание рассмотреть возможность передачи танков Leopard 2, которые являются еще большими, чем Leopard 1. Теперь это возможно, и мы радуемся и гордимся этим», – пояснил он.

Поульсен добавил, что Дания стремится до конца 2023 года передать Украине не менее 80 танков Leopard 1, «которые бы помогли поддержать борьбу за свободу».

10:40 Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев

Как сообщает Kyiv Independent, Столтенберг на Михайловской площади в центре украинской столицы почтил память погибших украинских военных.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Накануне Столтенберг в Брюсселе и встречался в штаб-квартире НАТО с президентом Чехии Петром Павелом. Он НАТО заявил, что западные союзники не откажутся от поддержки Украины в войне против РФ, несмотря на угрозы Кремля применить ядерное оружие.

10:25 Полиция задержала четырех участников столкновений в Лавре

Правоохранители задержали четырех наиболее активных участников хулиганских действий на территории Киево-Печерской лавры, сообщает Главное управление полиции Киева.Задержанных доставили в отдел полиции. По сообщениям полиции, это две женщины, 1986 и 1984 годов рождения, и двое мужчин, 1983 и 2001 годов рождения. Им объявлено подозрение в хулиганстве. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, отмечают в Киевской городской прокуратуре.

Как сообщает полиция, 19 апреля, после завершения работы комиссии Министерства культуры группа лиц зашла в помещение, которое представители комиссии осмотрели и опечатали. Нарушители, игнорируя замечания представителей органов правопорядка, устроили с ними потасовку, сломали защитные жалюзи и двери вышеупомянутого здания, после чего противоправно проникли в помещение.

10:10 Представительница Еврокомиссии Катарина Матернова станет следующим послом ЕС в Украине

Заместитель генерального директора Европейской комиссии по вопросам расширения Катарина Матернова подтвердилав Twitter, что станет новым послом Европейского Союза в Украине.

Нынешний посол ЕС в Украине, эстонский дипломат Матти Маасикас, занимает эту должность с 2019 года. Ожидается, что Катарина Матернова займет новую должность в сентябре 2023.

Great honour to be appointed to represent the EU in Ukraine 🇺🇦 as the next 🇪🇺 Ambassador. #StandWithUkraine #SlavaUkraïni ⁦@alex_owski⁩ https://t.co/vMz2J4rlh5 — Katarina Mathernova 🇪🇺 (@kmathernova) April 19, 2023

09:55 Еврокомиссия комиссия в пятницу проинформирует послов ЕС о содержании нового пакета санкций против России

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на четырех неназванных дипломатов. Согласно информации издания, Европейская комиссия и страны ЕС на этой неделе готовят следующий пакет санкций против России. Германия уже попросила включить в него ядерную энергетику. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что следующий пакет санкций будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций.

По словам четырех дипломатов, в среду Еврокомиссия проинформировала послов ЕС о том, что в эту пятницу пригласит их на закрытые брифинги по запланированному содержанию санкционного пакета. На таких брифингах Еврокомиссия обычно информирует послов в небольших группах о том, чего ожидать от ее предложения. Послы, в свою очередь, могут указать на «красные линии» от своих правительств. Для введения любых санкций необходимо согласие всех стран ЕС. Венгрия ранее пообещала выступать против любых ограничений на российскую ядерную энергетику. По неофициальной информации, Литва предложила европейским партнерам санкции против ядерной энергетики России с исключениями для Венгрии.

09:40 Разведка Британии: Поездка Путина показала изменение организации российских войск в Украине

Поездка президента РФ Владимира Путина на оккупированные территории Украины показала, что начальная организация российских сил в Украине изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании в четверг.

18 апреля 2023 года Кремль выпустил пресс-релиз о визите президента Путина на оккупированную Россией южную территорию Украины. Там говорится о том, что президент России посетил «Днепровскую группировку войск». Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск. Россия использует термин «группа войск» в специфическом смысле, указывая на крупное, специально организованное оперативное формирование, говорится в сводке. В начале вторжения российские войска были организованы в группы войск, каждая из которых была приписана к своему военному округу в России, например, Западная и Центральная группы войск. Существование очевидно новой Днепровской группы войск свидетельствует о том, что первоначальная организация сил претерпела изменения, вероятно, из-за больших потерь, подчеркивают британские разведчики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/38VNt9DkLV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/qMRRvjqvYw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 20, 2023

Миссия Днепровской группы войск, вероятно, заключается в защите южного сектора оккупированной зоны, и особенно юго-западного фланга, который сейчас ограничен рекой Днепр, говорится в сводке. В Белом доме считают, что визит российского президента Владимира Путина на оккупированную территорию Украины означает, что он осознает не лучшее положение дел России.

09:25 Жертвы среди мирного населения по данным областных администраций Украины:

Атака в Херсонской области: шестеро раненых.

За минувшие сутки россияне выпустили 298 снарядов по Херсонской области, ранили 6 человек, сообщил глава военной администрации Херсонской области Александр Прокудин. По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, здание предприятия критической инфраструктуры и территорию автопредприятия в Херсон, а также амбулаторию в Бериславской городской территориальной общине. 6 человек получили ранения.

По меньшей мере один человек погиб и еще двое получили ранения в результате российских ударов по Донецкой области 19 апреля.

Как сообщил председатель донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, «за 19 апреля россияне убили 1 жителя Донецкой области – в Константиновке. Еще 2 человека в области получили ранения». По состоянию на утро 20 апреля оккупанты убили по меньшей мере 1 477 и ранили по меньшей мере 3 414 мирных жителей Донецкой области. Кириленко подчеркивает, что эти данные не окончательные, потому что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ночью 20 апреля российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, все 6 ударных дронов сбили защитники.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

UPD: Российские войска дважды с начала суток обстреляли приграничье Черниговской области из минометов. В результате обстрела есть раненые и погибшая, сообщил председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в Telegram.

09:15 Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что в России проводят чистку аппарата внутренней безопасности, чтобы устранить «неугодных» Кремлю чиновников

В отчете ISW говорится о том, что ФСБ, похоже, проводит широкомасштабную инспекцию внутренних органов безопасности. Это происходит якобы из-за «утечки данных российских спецслужб по просьбе граждан Украины». Сообщения о рейдах ФСБ и МВД в отделениях полиции Москвы происходят на фоне серии арестов и увольнений высокопоставленных членов руководства Росгвардии.

Другие выводы ISW за 19 апреля:

- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила 19 апреля, что украинские войска уже проводят некоторые контрнаступательные действия.

- Российские войска продолжают использовать беспилотники Shahed и другие низкоточные системы, чтобы компенсировать недостаток высокоточных боеприпасов.

- Российские войска провели ограниченные наземные обстрелы вблизи Кременной, продолжали наземные обстрелы в Бахмуте и его окрестностях, вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк, а также на западе Донецкой области.

- Российские источники утверждают, что украинские силы провели ограниченные наземные обстрелы в Запорожской области.

09:00 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

«Основные усилия (противник) сосредоточивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на указанных участках фронта, подразделения сил обороны Украины отбили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться