Столтенберг: все союзники по НАТО согласны, что Украина должна стать членом альянса

Украина-НАТО

Все страны-члены НАТО согласны с тем, что будущее Украины — в альянсе, подтвердил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он подчеркнул, что сейчас основное сфокусировано на том, чтобы помочь Украине одержать победу в войне с РФ.

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«Будущее Украины в евроатлантической семье. Будущее Украины в НАТО. Все союзники согласны с этим», — заявил Йенс Столтенберг в четверг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В то же время основное внимание Североатлантического союза сейчас направлено на обеспечение победы Украины, чтобы Украина оставалась независимой, демократической страной, продолжил генеральный секретарь НАТО. «Это единственный способ провести содержательную дискуссию о будущем членстве Украины» в альянсе, — отметил Столтенберг.

Он выразил надежду, что союзники по НАТО на саммите в Вильнюсе в присутствии президента Украина Владимира Зеленского согласятся еще больше усилить помощь Украине. В повестке дня саммита также будет вопрос о членстве Украины в альянсе и предоставлении ей гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность за приглашение посетить саммит, но отметил, что «важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение». «Нет ни одного объективного барьера, который бы препятствовал принятию политических решений о приглашении Украины в альянс», — подчеркнул Зеленский.

«Мы ожидаем именно шагов. Шагов вперед. Нам нужно нечто большее, чем тот формат наших отношений, в котором мы сегодня находимся. Мы высоко оцениваем, что нас поддерживают оружием. Но мы хотим понимать, когда Украина будет в НАТО. А также мы хотели бы гарантий безопасности на этом пути», — сказал президент Украины.

В пятницу утром, перед 11-й встречей контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии Столтенберг отметил, что после окончания войны у Украины должны появиться рычаги «для сдерживания новых нападений», передает Reuters.

Российское военно-политическое руководство и пропаганда называют расширение НАТО на восток одним из главных (возможно, самым главным) поводов нападения РФ на Украину и развязывания Москвой войны.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Финляндия уже стала членом НАТО, что удвоило протяженность сухопутной границы между РФ и альянсом. Заявку на вступления НАТО подала и Швеция. В сентябре прошлого года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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