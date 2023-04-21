100 миллионов евро — Еврокомиссия выделила новый пакет помощи фермерам пяти стран Восточной Европы

Европейская комиссия, обеспокоенная односторонними решениями некоторых стан Восточной Европы ограничить импорт сельхозпродукции из Украины, решила выделить им второй пакет помощи для компенсации фермеров, пострадавших от падения цен, в размере более 100 миллионов евро. В пятницу, 21 апреля, возобновится транзит аграрной продукции из Украины через Польшу, который пройдет по новым правилам. Ввоз украинской продукции также ограничили Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния.

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Война в Украине, полностью изменившая маршрут торговых потоков сельхозпродукции, серьезным образом повлияла на внутренний продовольственный рынок Европейского союза. Тогда как 95% украинского экспорта ранее осуществлялось морским путем через украинские порты, теперь продукция попадает из Украины на мировые рынки через соседние страны. Некоторое количество продукции оседает там же, что вызывает демпинг цен и разоряет местные фермерские хозяйства.

Согласно данным Еврокомиссии, импорт зерновых в ЕС увеличился с 2021–2022 по 2022–2023 годы на 45%. В Румынии он вырос в 14 раз, в Словакии — в 7 раз, в Венгрии — в 6 раз, тогда как в Польше и Болгарии он почти утроился.

15 апреля вето на импорт украинской сельхозпродукции наложила Польша, затем запрещения последовали со стороны Болгарии, Венгрии и Словакии. В пятницу, 21 апреля свое решение также вынесла Румыния, которая, хоть и не запретила ввоз, но ограничила его и решила контролировать количество ввозимых грузов. Речь идет в первую очередь о зерне, но не только — под запретом оказались вино, мед, фрукты, овощи и другие продукты. Венгрия, например, составила расширенный список запрещенных и контролируемых продуктов, куда входят 25 наименований, в том числе зерно, мука, семена рапса, масло, подсолнечник, мед и некоторые виды мяса.

Такие решения вызваны недовольством фермеров соответствующих стран. Украинская продукция стоит дешевле, чем местная, и ее раскупают еще до того, как она достигнет портов. Это спровоцировало резкое снижение цен на внутреннем рынке ЕС и, в первую очередь, в странах, через которые проходит транзит.

«Неприемлемые» решения

Еврокомиссия неоднократно выступала с критикой односторонних решений, называя их «неприемлемыми» и напоминая, что таможенные правила являются европейской прерогативой. К главам правительств Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии обратилась, в частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сказав, что «общий подход необходим ввиду нашего внутреннего рынка и нашего таможенного союза».

Брюссель также напомнил, что предоставленный Киеву в прошлом году доступ на европейский рынок является «крайне важным для сопротивления Украины российской агрессии».

В марте ЕС принял решение выделить Польше, Болгарии и Румынии помощь в размере 56 миллионов евро для компенсации пострадавших фермеров. Однако европейские меры не удовлетворили польских фермеров, которые продолжали выходить на манифестации и перекрывать дороги. В итоге, министр сельского хозяйства Польши Хенрик Ковальчик ушел в отставку, объяснив свое решение тем, что не сумел найти выход из ситуации, связанной с украинским зерном.

На упреки ЕС страны, прибегающие к запретам украинской продукции, отвечают, что в случае продолжающегося демпинга цен под угрозой окажется поддержка Украины их населением. А Болгария возложила вину за нынешнее противостояние на саму Еврокомиссию, напомнив, что обращалась в Брюссель с просьбой принять решение по этому вопросу еще в сентябре 2022 года. «Мы уже полгода ждем решения Еврокомиссии — этот вопрос поднимался на самом высоком уровне. Что мы должны делать? Ждать, пока болгарские фермеры обанкротятся?», — заявил министр сельского хозяйства Явор Гешев.

Накануне парламентских выборов 2 апреля болгарские производители зерна провели трехдневные акции протеста с требованием запретить импорт из Украины. Президент Болгарии Румен Радев, известный своей пророссийской позицией, с энтузиазмом поддержал эти протесты и даже проехал на одном из тракторов, блокировавших движение на Дунайском мосту между Болгарией и Румынией.

Почему украинское зерно «застревает» в Восточной Европе?

Отвечая на этот вопрос в эфире «Настоящего Времени» директор Союза мукомолов Украины Родион Рыбчинский говорит:

«На самом деле, европейские фермеры скорее находятся в противоречии с собственными потребителями этого зерна, в первую очередь с теми предприятиями, которые производят комбикорма и откармливают телят, производят молоко, птицу и так далее. Потому что это им, в первую очередь, выгодно покупать более дешевое украинское зерно. […] Если ты грузишь зерно в сторону портов, но по дороге у тебя есть потребитель, который готов купить, а у тебя есть возможность заместить это зерно следующей партией, то ты можешь его продать».

Дешевизна украинской сельхозпродукции объясняется все тем же изменением маршрутов торговых потоков. Из-за российской агрессии Украина оказалась вынуждена вывозить сво продукцию через соседние страны, что создало серьезные логистические проблемы. Если бы стоимость самой продукции оставалась прежней, то конечная цена, включающая логистику, оказалась бы слишком высокой.

Еще одной проблемой является недостаточная транспортная и складская инфраструктура в соседних с Украиной странах, что затрудняет реэкспорт продукции.

Новая программа помощи

В понедельник, 17 апреля, Еврокомиссия сообщила, что рассматривает новую программу поддержки фермеров, пострадавших от притока украинской сельхозпродукции. Максимальная сумма помощи составит 112,6 миллионов евро. Вопрос импорта из Украины также будет обсуждаться на встрече министров сельского хозяйства ЕС 25 апреля.

Еще одним решением Еврокомиссии стало введение превентивных мер для обеспечения того, чтобы зерновые не оставались в странах транзита, а действительно реэкспортировались. Ситуация по другим сельскохозяйственным продуктам также изучается.

Брюссель также намерен работать над снижением стоимости перевозки, улучшением логистических возможностей портов, расширением судоходства по Дунаю и развитием транспортного сообщения, осложненного различиями в ширина колеи железных дорог. Еврокомиссия исключает повторное введение таможенных пошлин, отмененных в результате агрессии РФ против Украины, и работает над продлением до июня 2023 года тарифной льготы, предоставленной Киеву в прошлом году.

В среду Варшава уже объявила о договоренности возобновить транзит украинского зерна через свою территорию. О новых условиях транзита сообщает Украинская служба безопасности на транспорте (Укртрансбезпека).

Таможенная служба Польши будут проводить оформление аграрной продукции, запрещенной к импорту на территорию страны, исключительно при наличии таможенной декларации, в которой указан в качестве места назначения один из польских портов или другие страны ЕС. На польской стороне границы на транспортные средства, перевозящие продукцию, будут установлены электронные пломбы, позволяющие отслеживать перемещение грузов и гарантирующие невозможность их разгрузки до достижения этих пунктов. Грузы также будут перемещаться под конвоем.

А пока Еврокомиссия и страны ЕС ищут решения проблеме экспорта украинского зерна и другой сельхозпродукции, в десяти областях страны началась посевная. По данным Минагропрода, в 2023 году Украина может собрать не менее 45 млн тонн зерновых.

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