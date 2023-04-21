422 день полномасштабного российского вторжения в Украину. Онлайн RFI

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21 апреля — 421 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►Обновить В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:46 Чехия по итогам первого квартала года обошлась без российского газа

Министерство промышленности и торговли Чехии сообщило, что в первом квартале года стране удалось обойтись без российского газа. Газ Чехия получала из Норвегии, транзитом через Германию.

12:30 Суд прекратил дело об ограничении родителей Маши Москалевой в родительских правах

Об этом пишет ОВД-Инфо. Ефремовский межрайонный суд Тульской области прекратил дело об ограничении родителей Маши Москалевой — Алексея Москалева и Ольги Ситчихиной — в родительских правах. Комиссия по делам несовершеннолетних отказалась от иска. Так как «причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены».

5 апреля Ситчихина забрала дочь из реабилитационного центра, где она находилась со времени задержания отца в начале марта. Билиенко уверен, что передача Маши матери — это инициатива вышестоящих органов, которая идет вразрез с интересами самой школьницы.

Маша Москалева нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок, в декабре 2022 года на ее отца Алексея Москалева завели уголовное дело по статье о повторной дискредитации армии из-за постов в соцсети «Одноклассники». 28 марта его приговорили к двум годам лишения свободы. Накануне приговора мужчина сбежал из-под домашнего ареста, через два дня его задержали в Минске.

12:07 В общежитии МГУ раздают повестки

11:40 Министр обороны ФРГ назвал нормальными операции ВСУ на территории России, если они проводятся с целью отрезать пути снабжения войск РФ и при этом не страдают мирные жители

Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениям, вам придется принять это. Это может не нравиться, но это часть войны, например, в плане необходимости разрушения путей снабжения,

— цитирует Бориса Писториуса Zeit.

11:35 На саммите городов и регионов в Киеве Зеленский наградил мэра Парижа за помощь Украине

В Киеве в четверг, 20 апреля, прошел первый международный саммит городов и регионов, в котором приняли участие десятки делегаций со всего мира. Перед участниками саммита выступил президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл на конференцию в компании генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. После своего выступления Зеленский вручил мэру Парижа Анн Идальго знак отличия за поддержку Украины.

ПОДРОБНОСТИ

11:22 G7 обсуждает возможность введения почти полного запрета на экспорт товаров в РФ

Об этом сообщает японское агентство Kyodo.

10:50 Белгород, 20 апреля

10:37 Страны НАТО «согласились с тем, что Украина станет членом альянса»

Как передает Skynews, об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед встречей контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайн.

«Место в НАТО принадлежит Украине по праву»,— заявил Столтенберг.

10:00 Сообщение британской разведки:

Высока вероятность того, что мягкий грунт и весенняя грязь на большей части территории Украины замедлят операции обеих сторон.

В то же время, российские интернет-медиа, вероятно, преувеличивают влияние грязи на украинские силы в рамках информационной кампании, направленной на поднятие морального духа россиян и деморализацию сторонников Украины на фоне ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Можно ожидать, что состояние грунта в ближайшие недели улучшится. Более важным фактором, ограничивающим маневры войск, продолжает оставаться угроза мин.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/7roj2tSGqf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3DOdWH0iG8 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2023

9:28 В Белгороде поздно вечером 20 апреля произошел взрыв. Минобороны России сообщило, что у пролетавшего над городом самолета Су-34 произошел «нештатный сход боеприпаса».

9:15 Ночью территорию Украины атаковали дроны

Воздушные силы Украины сообщили об атаке 12 дронов «Шахед», восемь из которых были сбиты.

9:00 The Washington Post: украинская разведка не исключала ударов по российским военным и наемникам ЧВК Вагнера в Сирии

The Washington Post со ссылкой на утекшие в сеть сообщает, что украинская разведка рассматривала возможность нанесения в Сирии точечных ударов по российским силам с использованием дронов, а также - подготовку участников для нанесения ударов по российским военным объектам.

Однако в конце декабря президент Украины Владимир Зеленский распорядился приостановить планирование.

Власти Украины не стали комментировать эти сообщения. В Сирийских демократических силах ответили, что документы, на которые ссылается The Washington Post, являются фальшивыми.

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