423-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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22 апреля — 423-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:10 Министр обороны Украины — по итогам «Рамштайна»: «Россия все ближе к Нюрнбергу»

«Итоги Рамштайн-11: Россия все ближе к Нюрнбергу-II. Каждая встреча в таком формате не только дает больше полезных подарков для украинской армии, но и направлена на привлечение преступников к ответственности», — написал министр обороны Украины Алексей Резников в твиттере по итогам заседания группы, в которой он принял участие.

В состоявшемся накануне на военно-воздушной базе «Рамштайн» в Германии 11-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины приняли участие представители более 50 стран под председательством министра обороны США Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг также присутствовал на встрече.

14:30 МИД РФ пообещал «зеркально ответить» на массовую высылку из Германии «сотрудников российских дипломатических представительств»

МИД России сообщил о том, что немецкие власти «приняли решение об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии». Выразив «решительное осуждение» этим фактом, российский МИД заявил о «„зеркальной“ высылке из России германских дипломатов» и «о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств» в РФ.

В конце марта издание Focus писало о том, что власти ФРГ намерены выслать более 30 российских дипломатов, которых заподозрили в осуществлении вербовки немецких «информаторов».

13:50 «Вёрстка»: «любимая группа Путина» утроила заработки после начала войны

Издание «Вёрстка» сообщило о том, что гонорары группы «Любэ», дающей концерты в поддержку полномасштабной войны РФ против Украины, утроились после ее начала. Так например, Мурманский областной дворец культуры и народного творчества имени Кирова заплатит за выступление «Любэ» 7,5 млн рублей. В феврале аналогичный тендер провели власти Пензы, которые заказали выступление группы за 7 млн рублей.

Ранее гонорары «Любэ» за выступления на государственных мероприятиях были в три раза меньше. Например, в 2021 году в Санкт-Петербурге она выступила за 2,3 млн рублей. Такую же сумму в 2019 году группе заплатили власти Калининграда, отмечает издание.

13:30 «Взрывоопасным предметом», найденным в Белгороде, оказалась авиабомба ФАБ-500

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на российские официальные СМИ.

12:30 В Берлин на несколько часов прилетал самолет из Москвы

Об этом сообщает DW со ссылкой на немецкое информагентство dpa. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет с бортовым номером RA-96014 входит в состав специального летного отряда «Россия», который занимается перевозкой высших должностных лиц.

При этом воздушное пространство Евросоюза официально закрыто для российских перевозчиков с февраля 2022 года.

Чтобы прилететь в ФРГ, самолет сделал крюк над Балтийским морем. Спустя несколько часов он вылетел обратно, его прилет в Москву ожидается около 14:00 по местному времени.

12:15 В Белгороде эвакуировали жителей 17 многоквартирных домов из-за «взрывоопасного предмета»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что саперы нашли взрывоопасный предмет. Взрывотехники минобороны РФ приняли решение обезвредить его на полигоне. В 17 домах, по словам губернатора, проживает примерно 3 тысячи человек.

Канал Ateo Breaking сообщает, что «взрывоопасный предмет» — это авиабомба.

Ранее, 20 апреля, на этом месте, на улице Шаландина, взорвалась бомба с российского самолета, уточняет Meduza. 21 апреля журналист Никита Парменов, создатель телеграм-канала «Пепел», заявил, что «в Белгороде упало две бомбы, а власти это скрывали».

11:10 Латвия передаст Украине все свои ПЗРК Stinger

Латвия обязалась передать ВСУ все имеющиеся у нее в наличии американские переносные зенитно-ракетные комплексы FIM-92 Stinger («Жало»). Как сообщает украинская редакция RFI, соответствующее заявление сделала министр обороны Латвии Инара Мурниеце во время 11-й встречи формата «Рамштайн» в Германии.

На этой встрече глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что союзники уже передали Украине более 230 танков и более 1555 бронированных машин, уточняет канал Astra.

Как заявила глава министерства обороны Португалии Хелена Карейрас, страна передаст Украине 5 бронированных спасательных и медицинских машин. Германия и Нидерланды передадут минные катки, транспорт и топливозаправщики, добавил Остин.

Итоги заседания накануне подвел министр обороны Украины Алексей Резников. Он также намекнул на вероятную поставку украинским ВВС военных самолетов.

10:40 Яшин передал привет из тюрьмы музыканту Александру «Чаче» Иванову

Находящийся в тюрьме за свои антивоенные выступления политик Илья Яшин (приговоренный к 8,5 годам заключения) передал привет музыканту Александру «Чаче» Иванову после того, как тот на своём концерте выступил в поддержку школьницы Маши Москалёвой. 13-летняя школьница на уроке ИЗО сделала антивоенный рисунок: в итоге её отец был арестован, а сама Маша несколько недель провела в детдоме.

Послание Яшина музыканту Иванову © https://t.me/yashin_russia/680

10:20 Британская разведка: власти РФ отменили акцию «Бессмертный полк», чтобы не давать повода говорить о потерях в войне против Украины

Российские гос-СМИ объявили об отмене маршей «Бессмертный полк» в память об участниках Второй мировой, обосновав это соображениями безопасности, однако российские власти, скорее всего, обеспокоены тем, что такое шествие раскроет масштаб потерь РФ в войне против Украины, считают аналитики британской военной разведки.

09:45 Оккупационные власти заявили, что в Крыму «отработала» ПВО

«Глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в небе над полуостровом «отработали силы ПВО». «Повреждений и пострадавших нет. Прошу всех соблюдать спокойствие...», — написал Аксенов в своем телеграм-канале.

По данным украинского агентства УНИАН, ПВО сработало под Керчью.

09:20 В Москве экс-сотрудника оружейного завода обвинили в госизмене

ФСБ предъявила обвинение в «госизмене в пользу зарубежных стран» Дмитрию Киче, который занимал пост замначальника испытательной лаборатории московского оружейного завода «Промтехнология». Об этом сообщает The Insider со ссылкой на ТАСС. На заводе выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS, уточняет издание. В самой компании агенству РИА Новости сообщили, что обвиняемый был сотрудником предприятия до марта 2021 года.

Дмитрий Кича находится в СИЗО «Лефортово», арест продлили на два месяца, заявили в Лефортовском суде.

09:10 Президент Украины подписал закон, запрещающий присваивать улицам и городам названия, связанные с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О географических названиях», который запрещает присваивать географическим объектам и улицам названия, связанные с Россией и ее деятелями.

«Присвоение географическим объектам, юридическим лицам и объектам права собственности названий государства, которое глорифицирует, увековечивает, пропагандирует или содержит символику российской имперской политики, а также названия терроризирующего государства, а также государства-террориста (государства-агрессора) или его выдающихся, памятных, исторических и культурных мест, населенных пунктов, дат, событий запрещается», — говорится в документе, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, уточняет агентство «Интерфакс-Украина». Органы самоуправления и военные администрации должны за полгода освободить публичное пространство от символов «русского мира»: демонтировать памятники и памятные знаки, переименовать улицы и другие объекты. Также должны быть переименованы населенные пункты, названия которых пропагандируют российскую имперскую политику, ее деятелей, добавляет агентство.

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