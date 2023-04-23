424-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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23 апреля — 424-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:10 МИД Германии: высылка российских дипломатов связана с сокращением присутствия спецслужб

«Действительно, в последние недели федеральное правительство провело переговоры с российской стороной о присутствии в соответствующих представительствах за рубежом с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии», — заявил представитель МИД Германии телеканалу N-TV. В ведомстве отметили, что высылка российских дипломатов связана именно с этим.

Российские дипломаты уже вылетели из Берлина в Москву специальным рейсом. Их точное количество МИД Германии не уточнил. Ранее сообщалось, что Берлин планирует выслать более 30 российских дипломатов.

11:45 Посол Франции в Киеве: «В энергетическом плане дела обстоят лучше, но в военном отношении очень сложно»

«Этап ударов по энергетической инфраструктуре позади», — заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью Franceinfo. «Мы опасались, что у украинцев больше не будет ни отопления, ни электричества, этого и добивались русские, но зима прошла, и эти трудности позади», — добавил он.

«В энергетическом плане дела обстоят лучше, а в военном отношении дела обстоят очень сложно», — признает дипломат. По его словам, украинцы уже готовят «следующий этап» и «начинают думать о реконструкции». «Мы стараемся привести наше предложение помощи в соответствие с потребностями украинцев», — пообещал он.

В пятницу министр транспорта Клеман Бон начал трехдневный визит в Украину, первый с начала российского вторжения 24 февраля 2022 года. Во время визита он должен представить новые меры помощи для транспортного сектора Украины.

11:15 Кипр заморозил активы нарушителей санкций Великобритании и США против России

Кипр ввел санкции против лиц, которые помогали российским олигархам обходить санкции, наложенные на Москву из-за войны в Украине, сообщает AFP со ссылкой на финансового комиссара Кипра Павлоса Иоанну.

Кипрская ежедневная газета «Филефтерос» написала, что крупнейший кредитор острова, Банк Кипра, также «уведомил 4000 клиентов, имеющих российские паспорта и не являющихся резидентами стран ЕС, что их счета будут закрыты».

Британия и США наложили санкции на граждан и компании Кипра за то, что они якобы помогали российским олигархам скрывать свои активы после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Представитель правительства Константинос Летимбиотис заявил на этой неделе, что Никосия готова привлечь к ответственности всех киприотов, которых США и Великобритания обвиняют в том, что они помогают олигархам обходить санкции, введенные из-за войны. По его словам, президент Никос Христодулидес связался с США и Великобританией в поисках доказательств против названных лиц, чтобы их дела могли быть расследованы на родине.

Председатель Центрального банка Кипра Константинос Геродоту сообщил президенту на этой неделе, что кипрские банки заморозили счета 13 физических лиц и ряда кипрских компаний. Он сказал, что за последние годы власти закрыли 43 000 подставных компаний и 123 000 «подозрительных» банковских счетов. По его словам, только 2,2 процента всех банковских депозитов на острове в настоящее время принадлежат россиянам.

10:37 Балтийские страны вызвали послов Китая для объяснений после того, как китайский дипломат назвал суверенитет постсоветских стран сомнительным

Власти Латвии, Литвы и Эстонии вызвали послов Китая для объяснений из-за высказываний китайского посланника во Франции Лю Шая. 21 апреля в эфире французского телеканала LCI он выразил сомнения в суверенном статусе постсоветских государств. «Даже эти страны бывшего Советского Союза не имеют эффективного статуса, как мы говорим, в соответствии с международным правом, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус суверенной страны», — заявил Лю Шай.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна подтвердил Delfi, что МИД вызовет китайского посла для объяснений. «Прискорбно, что представитель КНР придерживается таких взглядов. Такая позиция непонятна», — сказал Цахкна. Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс назвал высказывания Лю Шая «совершенно неприемлемыми». «Ожидаем разъяснений от китайской стороны и полного опровержения данного заявления», — написал министр в Twitter.

Remarks by the Chinese Ambassador in France concerning international law and sovereignty of nations are completely unacceptable. We expect explanation from the Chinese side and complete retraction of this statement https://t.co/S937uXJGWJ — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) April 22, 2023

«Если кто-то до сих пор недоумевает, почему страны Балтии не доверяют Китаю "посредничество в вопросе мира в Украине', то вот китайский посол, утверждающий, что Крым российский, а границы наших стран не имеют законной оснований», — написал в Twitter глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

If anyone is still wondering why the Baltic States don't trust China to "broker peace in Ukraine", here's a Chinese ambassador arguing that Crimea is Russian and our countries' borders have no legal basis. pic.twitter.com/JaloJnSEx3 — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) April 22, 2023

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко написал в Twitter, что заявление Лю Шая не согласуется с позицией Пекина, который говорит «об усилиях по восстановлению мира в Украине на основе международного права и целей и принципов Устава ООН».

10:30 Париж «шокирован» комментариями посла Китая во Франции о границах Украины

Французский МИД выразил свое «беспокойство» в субботу вечером после высказываний посла Китая в Париже, который отрицал суверенитет стран, возникших в результате СССР, и поставил под сомнение принадлежность Крыма к Украине.

Отвечая на вопрос в пятницу вечером на французском канале LCI, посол Лю Шай сказал, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, конкретизирующего их статус как суверенных стран». Что касается Крыма, украинской территории, которую Россия оккупировала с 2014 года, он сказал: «Это зависит от того, как вы воспринимаете эту проблему. Есть история. Крым был в самом начале в России. Это Хрущев предложил Крым Украине во времена Советского Союза. Китайский дипломат призвал людей перестать «придираться» к вопросу о постсоветских границах. «Сейчас самое срочное — остановить, добиться прекращения огня между Россией и Украиной», — сказал он.

Министерство иностранных дел Франции сделало заявление, в котором говорится, что оно «с тревогой узнало» об этих словах, попросив Китай «сказать, отражают ли они его официальную позицию», добавив, что «надеется, что это не так». Украина была признана на международном уровне «в границах, включая Крым, в 1991 году всем международным сообществом, включая Китай, после распада СССР в качестве нового государства-члена Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении, где также напоминается, что аннексия Крыма Россией в 2014 является «незаконной по международному праву».

10:00 G7 призвала продлить «зерновую сделку»

В совместном коммюнике министры сельского хозяйства стран-членов «Большой семерки» призвали к продлению, полной имплементации и расширению соглашения об экспорте украинского зерна Черным морем. Как передает Reuters, министры сельского хозяйства G7 согласовали совместное коммюнике во время двухдневной встречи в японском городе Миядзаки.

«Мы решительно поддерживаем продолжение, полную реализацию и расширение Черноморской зерновой инициативы. Мы осуждаем попытки России использовать продовольствие как средство дестабилизации и инструмент геополитического принуждения и подтверждаем нашу приверженность действовать солидарно и поддерживать тех, кто больше всего страдает от российской "милитаризации" продовольствия», – говорится в совместном заявлении.

В документе также отмечается, что члены G7 готовы поддержать восстановление и реконструкцию Украины, в частности путем предоставления экспертной помощи в разминировании сельскохозяйственных земель и реконструкции сельскохозяйственной инфраструктуры.

09:40 Разведка Британии: РФ пытается отложить новую открытую мобилизацию

Как говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 23 апреля, российские власти «почти наверняка стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия». С этим связана широкомасштабная кампании реклама набора добровольцев в российскую армию. После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста, отмечают в Минобороны Великобритании. «Остается очень маловероятным, что кампания привлечет 400 000 добровольцев, о которых сообщало Министерство обороны РФ», – говорится в обзоре.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EAO2VGwncm



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S5hmwFoNdq — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 23, 2023

09:20 ISW: Украинские силы высадились на левом берегу Херсонской области

Институт изучения войны (ISW) утверждает, что украинские силы заняли позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области. «Геолокационные кадры, опубликованные российским блогером 22 апреля, показывают, что украинские силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от Олешек (7 км к юго-западу от Херсона) и продвинулись к северной окраине населенного пункта на трассе Е97, а также к западу от Дачи (10 км к югу от Херсона). Эти кадры также указывают на то, что российские войска могут не контролировать острова на реках Конка и Чайка, расположенные менее чем в полукилометре к северу от геолокационных позиций украинских военных у Антоновского моста», – говорится в отчете ISW.

UPD: Руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсонщины. В эфире телемарафона она попросила набраться терпения. «Очень сложная работа продолжается, когда надо преодолеть такую преграду, как Днепр, когда линия фронта проходит мимо широкой мощной реки. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных. Поэтому здесь надо набраться терпения и даже лучшим студентам Института изучения войны», – сказала она.

09:00 Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ:

«РФ за прошедшие сутки нанесла 8 ракетных, 37 авиационных ударов и осуществила около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражено 58 атак противника. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку».

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