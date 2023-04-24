От Марселя до Одессы: два южных приморских региона Франции и Украины договорились о сотрудничестве

репортаж

На прошлой неделе Украина принимала международный саммит городов и регионов, в котором участвовали и французские делегации. Перед саммитом в Киеве глава французского южного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заехал в Одессу, город-побратим Марселя, чтобы обсудить со своим коллегой — губернатором Одесской области проекты послевоенного восстановления региона и сотрудничество между Францией и Украиной в этой сфере. Специальный корреспондент Русской службы RFI вместе с французской официальной делегацией посетил Одессу.

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Визит французской делегации в Украину начался в среду утром с посещения Аллеи Героев на Западном кладбище Одессы, где хоронят отличившихся в боях военных русско-украинской войны. Президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье вместе с мэром Одессы Геннадием Трухановым, и исполняющим обязанности главы областной военной администрации Борисом Волошенковым возложил цветы к Казацкому кресту, установленному в память о погибших защитниках Украины.

После кладбища Мюзелье отправился на переговоры с и.о. главы Одесской ОВА Волошенковым. В начале встречи французских гостей предупредили, что в случае воздушной тревоги всем необходимо будет перейти в укрытие. Предупреждение — не просто формальность. Последняя воздушная атака на Одессу произошла всего за несколько часов до приезда французов. В ночь на среду российские войска запустили в сторону Одессы 12 иранских дронов-камикадзе типа «Шахед». 10 беспилотников были сбиты силами ПВО. Еще два попали в инфраструктурный объект, обошлось без жертв.

«Война — это полная неопределенность во всем»

«При отсутствии воздушной тревоги вы сейчас смотрите на улицу и видите обычную жизнь: люди идут на работу, на детских площадках играют дети. Но в одно мгновение все может измениться, — описывает реальность, в которой уже больше года живет Одесса в интервью RFI Борис Волошенков. — Воздушная тревога. И у всех есть готовность к ожиданию этого сигнала. Иногда даже, бывает, двигатель какой-то работает в такой тональности и уже человек реагирует рефлекторно, что это может быть воздушная тревога. И в этот период жизнь прерывается, все в интернете смотрят карту [воздушных тревог] и ждут отбоя в надежде, что не будет печального исхода от этой атаки.

Когда мы проводим официальные встречи, мы предупреждаем, что встреча может быть прервана. И у нас неоднократно встречи продолжались в укрытиях. И наши гости, коллеги, которые приезжали к нам, тоже ощущали, что такое война, когда ты слышишь сигнал [воздушной тревоги] и тем более, когда начинаются взрывы, работа противовоздушной обороны и худшее — это когда есть попадание ракет или дронов.

Слева направо: глава Одесской ОВА Борис Волошенков, президент региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье, мэр Одессы Геннадий Труханов на Западном кладбище Одессы возлагают цветы погибшим героям русско-украинской войны. Украина, 19 апреля 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Этот год существенно изменил наше представление о философских вопросах войны и мира. Нам раньше казалось, что мир — это постоянная компонента нашей жизни. И когда мы столкнулись с войной 24.02.2022 года, мы вдруг в одно мгновение почувствовали, что война — это полная неопределенность во всем. Война — это слезы, кровь утраты. У нас в первый день войны уже были жертвы, сразу большое количество было людей и раненых, и убитых, когда ракеты попали в объекты.

Весь этот год работа нашей администрации была нацелена на создание условий для людей, которые остаются, на тех, кто в качестве беженцев выезжал. Понадобилось несколько дней для того, чтобы представить себе, где стоят вопросы эвакуации, что делать с беженцами… С первых дней мы начинали ощущать нарастающую поддержку международных организаций, ООН, ЮНИСЕФ и благотворительных организаций, и Церкви — все включились в эту работу, понимая, какое испытание выпало на долю нашей страны.

Есть у вас данные о том, сколько жителей Одессы и области уехали в начале войны? Сколько потом вернулось?

Цифры приводят разные, эта плавающая статистика. У нас есть число внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных социальными службами Одесской области с 24.02.2022 — это 140 тысяч. Но часть из них после регистрации уехала за границу на какое-то время, а теперь снова возвращаются. Одесситов вначале тоже около 200 тысяч уехало, потом около 100 тысяч вернулось. Есть люди, которые многократно выезжали. Но то количество, которое приехало сюда из других регионов, они практически выровняли баланс. Это мы видим и по косвенным показателям, как, например, машины на дорогах, пробки, которые возникли снова. Они говорят о том, что Одесса вернулась примерно к такому количеству, как было до начала войны.

Риск до сих пор существует, когда ракеты летят. И у нас были печальные примеры, когда они попадали в жилые дома и в Одессе, и в Сергеевке под Белгород-Днестровским на берегу моря. Но во всех случаях попадание ракет происходило с некоторыми интервалами после [объявления] воздушной тревоги. И те люди, которые спускались в подвал, оказались живы. Поэтому мы постоянно напоминаем, что, хотя люди привыкают уже к рутине воздушных тревог, каждый раз лучше уйти в укрытие и там переждать. Но по всей территории области жизнь нормализуется, сейчас практически нет отключения света уже длительное время атаки на объекты энергетики практически прекратились, а сами объекты стали надежно защищены.

Война также сильно ударила по экономике Одессы, важной составляющей которой был морской порт. Как ваша область это пережила?

Естественно, Украина — аграрная страна, экспортер хлеба. И жизнь показала, насколько важным экспортером она является. Для нас это особенно важно, потому что [большая часть экспорта зерна идет] через одесскую агломерацию — это Одесский порт, Южный порт и порт Черноморск. Три этих порта обеспечивают экспорт зерна. Есть еще и речные порты у нас на Дунае — Рени, Измаил, Усть-Дунайск, с которых тоже идет экспорт. Но основной объем вывозят большие корабли из морских портов. Это важный элемент экономики, потому что все остальное практически остановилось. Экспорт металла остановился, экспорт минеральных удобрений остановился, и вся остальная индустрия. ИТ-индустрия вот еще работает.

Глава Одесской ОВА Борис Волошенков © пресс-служба Одесской ОВА

Изменилась и ситуация с образованием, потому что дети начали заниматься онлайн, и многие родители увезли детей за границу. Но многие остались, и наша задача была обеспечить непрерывный процесс. Для этого нужно было строить укрытия. Сейчас правило: если в школе есть укрытие, она может заниматься уже офлайн. Если нет — онлайн. За это время мы кратно увеличили количество школ, которые обучаются офлайн. То же самое в высших учебных заведениях — не у всех из них были укрытия. Если в общежитии нет укрытия, значит, нет возможности проживания студента, а если нет общежития, значит, студентам сложно находиться здесь на учебе.

Что вы обсуждали с французской делегацией, каких договоренностей достигли?

Мы говорили о том, что помощь, которая сейчас оказывается Украине, носит преимущественно характер гуманитарной поддержки. Она предполагает помощь нашим гражданам, которые оказались в европейских странах. Прованс-Альпы-Лазурный берег — это одна из территорий во Франции, где больше всего наших граждан. И мы признательны господину Мюзелье за то, что он проводит такую работу. И когда нам удастся достичь мира, эти люди будут снова на своей родине, и будут вспоминать тот период, когда к ним гуманно и эмоционально позитивно отнеслись в этих странах. Все они надеются вернуться. Но кроме того, уже сегодня мы говорим о том, как восстанавливать экономику Украины после победы, какие направления будут для нашей совместной работы, с учетом близости и некой такой симметрии Прованса и Одессы, взять хотя бы порт "Марсель" и порт "Одесса"».

«Одесса и Севастополь — это два названия, которые приходят на память легче, чем Киев или другие украинские города»

После переговоров с главой области французская делегация посетила областную детскую больницу Одессы, для которой Рено Мюзелье пообещал купить за счет средств французского региона три реанимационных стола.

«У наших границ идет война, о которой слишком часто забывают французы, но исход которой станет основополагающим для будущего нашей страны, для Европы. Ведь это все происходит совсем недалеко от нас. То есть эта война, она — у нас, в Европе, — напомнил в интервью Русской службе RFI Рено Мюзелье. — Так что первоочередная задача для Украины сейчас — это выиграть войну, а второе — интегрироваться в Европу.

Это потребует очень значительных человеческих, технических и финансовых ресурсов. Но это жизненно важно для них и жизненно важно для нас. Так что, с одной стороны, мы занимаемся поддержкой украинцев. Напомню, что наш регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег принял примерно четыре-пять тысяч беженцев — женщин и детей, мы потратили на это почти 12 млн евро. Но с другой стороны, мы думаем о послевоенном времени, о восстановлении Украины.

Борис Волошенков и Рено Мюзелье (справа) подписывают соглашение о сотруднчестве между Одесской областью и регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег на саммите городов и регионов в Киеве. Украина, 20 апреля 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Мы отвечаем на просьбы Одессы, например, в том, что касается перезапуска порта, реорганизации его работы, перепланировки причалов. Благодаря нашим портам Марселя, Ниццы, Тулона, у нас есть в этом необходимый опыт, умения и легитимность. У нас есть компании мирового уровня, такие как CMA CGM или Naval Group, которые могут внести свой вклад, оказать существенную помощь. Так что есть над чем работать. У нас есть возможность действовать, способность помочь инвестиционному потенциалу с двусторонней отдачей.

Какие ваши впечатления от Одессы и почему именно с этой областью ваш регион решил установить партнерские связи?

Французское влияние ощущается в Одессе больше, чем где бы то ни было [в Украине]. Ее во многом построили французы. Здесь существует глубокая привязанность к Франции. Мы чувствуем влияние [французской] культуры, даже люди говорят с нами о французской культуре и очень внимательно относятся к нашей стране. Они такие же, как мы, они европейцы. И то же самое можно сказать с нашей стороны: когда мы говорим об Украине, то Одесса вместе с Севастополем — это два названия, которые приходят на память легче, чем Киев или другие украинские города.

Я видел много стран, находящихся в состоянии войны. Война — это всегда страдания, огромная печаль, война опустошает души, тела и территории. Но что здесь меня впечатлило, так это то, что все люди, которых я встретил, они все улыбаются. И когда я спрашиваю их: "как вы это делаете?" Они говорят: "наш позитивный настрой — это то, что нам помогает в этой борьбе". Это так прекрасно.

Это мое личное восприятие, но я бы хотел донести это до всех, кто сейчас [во Франции] протестует, кто недоволен, кто жалуется. У них, наверняка, есть веские причины, но прежде всего я прошу их просто посмотреть пять минут вокруг себя, посмотреть на то, что происходит на границе.

Вы говорили про украинских беженцев, которые приехали в Прованс-Альпы-Лазурный берег. Но ваш регион был всегда также популярен у богатых россиян, которые скупали недвижимость на Лазурном берегу. Как санкции против россиян отразились на экономике городов Французской Ривьеры?

Не мы принимаем эти санкции, это международное право на основе которого принимаются европейские санкции, а уже на основании европейских санкций государство изгоняет всяких мошенников. Но при этом есть много русских, которые не попали под санкции, и они продолжают приезжать и жить на Лазурном берегу. Конечно, там есть сложности, что часто собственность не записана напрямую на ее конечных владельцев, которые попали под санкции. Но министерство финансов занимается поиском этих активов и, что находит, арестовывает.

Но это ничего не меняет в экономике региона, так как поток туристов растет и, если русских приезжает меньше, для нас это не беда. В целом наши предприниматели от этого не пострадали. В 2022 году к нам приехало на 13% больше иностранных туристов. Я, например, только что был в Сен-Тропе, где мы запустили туристический сезон, и встречался с местным бизнесом. А Сен-Тропе — это как раз весь этот большой люкс и роскошь — яхты, виллы, отели. И у них рост бронирований больше чем на 14%, несмотря ни на что.

Раз уж вы вспомнили Сан-Тропе, то как раз недавно было расследование о жене замминистра обороны РФ, которая продолжает жить в Париже и отдыхать в Сан-Тропе…

До тех пор, пока она не под международными санкциями, добро пожаловать. Всем, кто находится на законных основаниях, мы говорим "добро пожаловать". Все, кто нарушает закон, мы им не рады. Все просто».

«Уже сейчас мы должны думать о восстановлении страны»

На следующий день, на Международном саммите городов и регионов в Киеве Мюзелье и Волошенков подписали соглашение о сотрудничестве между французским регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег и Одесской областью Украины.

Не успела одна французская делегация покинуть Одессу, как на смену ей ехала уже другая. В пятницу, 21 апреля, в Украину прибыл министр транспорта Франции Клеман Бон. Также как и глава региона Юг Мюзелье Бон посетил Одессу, а на следующий день отправился в Киев. В интервью RFI и Nice-Matin на молдавско-украинской границе в Паланке французский министр рассказал о важности непрерывной поддержки Украины.

«Уже сейчас мы должны думать о восстановлении страны. Мы должны быть в состоянии продолжать оказывать очень конкретную поддержку со стороны Франции и Европы. И я приехал обсуждать со многими украинскими официальными лицами в Одессе и Киеве, как увеличить эти усилия в ближайшие недели. Мы собираемся обеспечить дополнительную логистику, энергетические решения для работы порта, генераторы, например, а также суда для экспорта зерновых, в частности. Так что [месседж, который мы хотим донести до украинцев, это то что] мы с ними, мы не забываем, что здесь происходит. Франция мобилизует силы во всех областях, и ослабление этих усилий было бы ошибкой», — заявил Бон.

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