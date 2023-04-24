425-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI.

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24 апреля — 425-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:20 Премьер-министр Эстонии, посетившая Украину, поддерживает Киев в вопросе участия в ЕС и НАТО

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас поддержала призывы Киева к вступлению в НАТО «как только позволят условия» во время визита в Украину в понедельник.

«Мы согласны, что сильная, независимая и процветающая Украина, как часть евроатлантической семьи и член ЕС и НАТО, необходима для будущего европейской безопасности», — говорится в совместной декларации.

Зеленский поблагодарил Эстонию за поддержку обороны, но также повторил требования о необходимости быстрых поставок большего количества оружия от западных союзников, «чтобы мы могли ускорить окончание этой войны».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров в Киеве на прошлой неделе заявил, что законное место Украины —в военном альянсе, но не сказал, когда она сможет присоединиться к нему.

«Альянсу необходимо положительное политическое решение о вступлении Украины», — сказал Зеленский после встречи с Калласом.

Россия заявила, что поставки оружия в Украину странами НАТО затягивают конфликт и повышают вероятность его дальнейшей эскалации. Она рассматривает вступление Украины в НАТО как угрозу собственной безопасности.

Кая Каллас прибыла в Украину с визитом в понедельник.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас и президент Украины Владимир Зеленский перед совместным брифингом, Житомир, Украина, 24 апреля 2023 года. via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

17:14 От Марселя до Одессы: два южных приморских региона Франции и Украины договорились о сотрудничестве

На прошлой неделе Украина принимала международный саммит городов и регионов, в котором участвовали и французские делегации. Перед саммитом в Киеве глава французского южного региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заехал в Одессу, город-побратим Марселя, чтобы обсудить со своим коллегой — губернатором Одесской области проекты послевоенного восстановления региона и сотрудничество между Францией и Украиной в этой сфере. Специальный корреспондент Русской службы RFI вместе с французской официальной делегацией посетил Одессу.

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17:05 Боррель считает, что сделка по закупке боеприпасов для Украины состоится в ближайшее время

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в понедельник выразил уверенность, что блок в течение нескольких дней завершит разработку плана по закупке боеприпасов для Украины. Ранее Киев выразил разочарование по поводу разногласий между странами-членами ЕС.

«Да, все еще есть некоторые разногласия. Но я уверен, что все поймут, что мы находимся в крайне срочной ситуации», — сказал Боррель журналистам, прибыв на встречу министров иностранных дел стран ЕС в Люксембурге.

«Я уверен, что в ближайшие дни мы достигнем (соглашения)», — сказал он.

На прошлой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование, что знаковое соглашение, заключенное в прошлом месяце для стран ЕС о совместной закупке артиллерийских снарядов для Киева, до сих пор не реализовано.

«Неспособность ЕС выполнить свое собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины вызывает разочарование. Это проверка того, обладает ли ЕС стратегической автономией в принятии новых важнейших решений в сфере безопасности. Для Украины цена бездействия измеряется человеческими жизнями», — написал Кулеба в своим твиттере.

The inability of the EU to implement its own decision on the joint procurement of ammunition for Ukraine is frustrating. This is a test of whether the EU has strategic autonomy in making new crucial security decisions. For Ukraine, the cost of inaction is measured in human lives. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 20, 2023

16:57 Украина отрицает информацию о якобы существовавшем намерении «ударить по Москве в годовщину начала войны»

Советник главы офиса президента назвал эту информацию «странной медиа-сенсацией» и призвал «прекратить играть в отговорки и подковерную реальную политику, пока война еще продолжается и гибнут люди».

По его мнению, «подобные публикации с обязательной ссылкой на „анонимные источники“ выполняют только одну катастрофическую функцию: они формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина — неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым опасно доверять серьезное оружие», — написал Подоляк в своем твиттере.

Подоляк утверждает, что Украине нужны ракеты большой дальности, но «для уничтожения российской логистики на оккупированных территориях и различные типы самолетов для защиты неба и уничтожения российских укреплений. Это главные составляющие успешных контрнаступательных операций и минимизации потерь», — говорится в его сообщении.

Ранее, The Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы и свои источники сообщило, что украинская разведка якобы планировала массовые удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США.

16:37 Сергей Лавров, председательствуя от России на Совете Безопасности ООН заявил, что устав ООН представляет угрозу амбициям США

По словам главного российского дипломата, Международный валютный фонд «окончательно превратился в инструмент достижения военных целей США», которые «взяли курс на подрыв многосторонности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

О войне в Украины Россия в лице Лаврова заявила, что она «честно сказала, за что и за кого воюет».

16:26

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел России Сергей Лавров во время заседания Совета Безопасности ООН на тему "Эффективная многосторонность путем защиты принципов Устава ООН" в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, США, 24 апреля 2023 года. REUTERS - BRENDAN MCDERMID

16:24 Глава ООН на встрече Совета Безопасности под председательством России: вторжение Москвы в Украину «причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу»

Антониу Гутерриш заявил в понедельник в ходе заседания СБ ООН, где председательствует Сергей Лавров, что вторжение Москвы в Украину «причиняет огромные страдания и разрушения стране и ее народу» и подпитывает «глобальные экономические потрясения, вызванные пандемией COVID-19».

«Напряженность между крупными державами находится на историческом максимуме. Так же как и риски возникновения конфликта в результате неправильных действий или просчетов», — предупредил Гутерриш участников заседания.

Лавров председательствовал на заседании, посвященном многостороннему подходу и основополагающему Уставу ООН, где Россия председательствует в апреле по ротации.

16:14 Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН

По ротации Россия председательствует в Совете Безопасности.

15:57 Совет Европейского союза объявил об учреждении в Молдове партнерской миссии Евросоюза (EUPM Moldova)

Решение было принято в понедельник на заседании министров иностранных дел ЕС в свете «увеличения и продолжения попыток России дестабилизировать Молдову гибридными действиями», говорится в заявлении верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. «Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», — заявил Боррель.

В заявлении Совета ЕС говорится, что миссия создается в рамках совместной политики безопасности и обороны Евросоюза. Она будет состоять из гражданских специалистов, первоначальный срок ее работы — два года, штаб будет располагаться в Молдове.

Целью миссии является повышение устойчивости сектора безопасности страны в области кризисного управления и гибридных угроз, включая кибербезопасность, а также противодействие попыткам манипулировать информацией. Миссия будет консультировать власти страны в вопросах обнаружения и предупреждения таких угроз.

15:30 «Ведомости»: президент Киргизии, вероятно, станет единственным иностранным лидером на параде 9 мая в Москве

Ожидается, что в Москве президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, а также в переговорах на высшем уровне, рассказали изданию дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента. Жапарова позвал в Россию вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров приехать в Москву на 9 мая.

В 2022 году на параде в честь Дня Победы не было ни одного иностранного лидера. В Кремле заявляли, что решили не приглашать гостей, так как дата не была юбилейной.

15:00 Театр наций отменил последний спектакль Ахеджаковой в России

Театр наций отменил запланированные на 26 и 27 апреля показы спектакля «Сказка про последнего ангела» с участием народной артистки Лии Ахеджаковой, сообщается на сайте театра.

Пресс-служба театра объяснила отмену спектакля «техническими причинами». Ранее показы этого спектакля, запланированные на 19-20 июня, отменили в Санкт-Петербурге. РБК указывает, что это был последний спектакль с Ахеджаковой в России.

«Сказка про последнего ангела» — спектакль бывшего художественного руководителя Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, режиссера Андрея Могучего. 12 апреля Министерство культуры сообщило, что не будет продлевать с ним контракт.

В начале апреля стало известно, что на Ахеджакову написали жалобу в Генпрокуратуру с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности за слова в поддержку Украины. До этого «Современник» снял с репертуара спектакль «Игра в джин», главную роль в котором играла Ахеджакова, после чего актриса уволилась из театра.

14:30 Пригожин заявил, что «вагнеровцы» больше не будут брать пленных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские наемники больше не будут брать в плен украинских защитников, вместо этого «будут убивать всех на поле боя». Его заявление в формате аудиосообщения опубликовала пресс-служба Пригожина в Telegram. Об этом Пригожин заявил, комментируя аудиозапись, опубликованную 23 апреля в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера». Канал утверждает, что на аудио – перехваченный разговор военных ВСУ, которые якобы приняли решение расстрелять раненого «вагнеровца». На записи якобы украинские военные общаются между собой на русском.

Украинская сторона не комментировала появление этой аудиозаписи.

Основатель ЧВК «Вагнер» заявил: «Будем убивать всех тех, кто есть на поле боя. Ни одного пленного больше не брать». При этом он уточнил, что «Вагнер» пока не знает, как звали пленного, которого якобы расстреляли украинские военные.

14:05 Politico: Евросоюз разработал стратегию сближения с Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили, чтобы ослабить влияние России

Евросоюз составил детальные планы развития сотрудничества с дружественными России Казахстаном, Бразилией, Нигерией и Чили в целях изоляции Москвы. Конфиденциальный документ был распространен среди руководства ЕС, пишет Politico. Издание отмечает, что акцент в нем «явно делается на пряниках, а не на кнутах».

В Евросоюзе намерены развивать торговые связи с этими странами, а также сформировать для них индивидуальные предложения в разных сферах: миграции, энергетике, экономическом развитии и координации в области безопасности. Инициативы обсудят министры иностранных дел стран — членов ЕС на саммите 24 апреля.

В документе отмечается, что каждая из четырех стран представляет собой потенциальную опору для Евросоюза в тех регионах, где Европа вынуждена соперничать за влияние и ресурсы с Китаем и Россией. Бразилия и Чили расположены в богатой сырьем Латинской Америке, Нигерия — экономический центр Западной Африки, а Казахстан обладает запасами нефти и газа.

Особое внимание в документе уделено Казахстану с акцентом на побочный эффект от европейских санкций на его экономику. По мнению руководства ЕС, цель этого государства в Центральной Азии — «оставаться надежным посредником между Востоком и Западом». Европейским странам следует «обеспечить невозможность обхода международных санкций» с помощью Казахстана, который хочет нарастить поставки в Европу своей нефти, избегая транзита через российскую территорию.

13:50 ►► 300 иностранных корреспондентов, работавших в Москве, обратились к Лаврову с просьбой освободить Эвана Гершковича

13:20 Мосгорсуд оставил под арестом Дарью Трепову

Трепова — обвиняемая по делу об убийстве Владлена Татарского, которое следствие квалифицирует как теракт. По версии обвинения, она передала Татарскому статуэтку, в которой была бомба.Об этом сообщает РИА Новости.

12:50 WP: Украинская разведка планировала массовые удары по Москве в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля, но отказалась от этого по просьбе США

The Washington Post публикует отрывки секретного доклада Агентства национальной безопасности (NSA) США, которые ранее просочились в интернет.

«В феврале, когда до первой годовщины вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву.Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов планировал смелые удары в глубоком тылу врага, что вызвало беспокойство официальных лиц в Вашингтоне», – пишет издание.

В Белом доме опасались, что атаки внутри России могут спровоцировать агрессивный ответ Кремля.22 февраля, за два дня до годовщины, ЦРУ распространило новый секретный доклад: ГУР «по просьбе Вашингтона согласился отложить удары» по Москве.«Некоторые американские чиновники рассматривают нападения на Россию, особенно с применением американского оружия, как очень рискованные операции, которые могут показаться президенту России Владимиру Путину настолько угрожающими, что он прибегнет к использованию тактического ядерного оружия», – говорится в докладе.

Как говорится в публикации, США запрещают Украине использовать американское оружие для нанесения ударов по России. Американские чиновники также обеспокоены тем, что Китай может увеличить свою поддержку России, если посчитает эти атаки «значительными».

В документахговорится о том, что ведомство Буданова планировало атаковать членов ЧВК «Вагнер» в Мали, а также, что ГУР разработало планы тайных атак на российские силы в Сирии с использованием тайной помощи курдов.

12:05 Дмитрий Песков подтвердил, что его сын принимал участие в войне в Украине

Пескова спросили, действительно ли сын участвовал в спецоперации в составе ЧВК «Вагнер», и почему он принял решение служить именно в этих отрядах, а не в Вооруженных силах, передает РБК. «Он отслужил в Вооруженных силах в свое время, он свою конституционную обязанность выполнил. Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе», – ответил пресс-секретарь Кремля.

11:30 Южная Корея запретит экспорт деталей для автомобилей в Россию

Министерство торговли Южной Кореи расширит список товаров, для экспорта которых в Россию и Белоруссию нужно получать специальное разрешение у властей, с 57 до 798 позиций. Мера вступит в силу с пятницы, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление министерства.

Под новые ограничения попадут детали для автомобилей дороже 50 тысяч, проводники и квантовые компьютеры, промышленное и строительное оборудование, а также сапфиры и рубины.

11:15 Китай заявляет об уважении «статуса суверенного государства» стран бывшего СССР

В понедельник МИД Китая сделал заявление, опровергающее слова посла КНР во Франции.

►► Посол КНР во Франции поставил под сомнение суверенитет постсоветских стран. Его заявления вызвали возмущение в Украине и странах Балти

«Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций», — заявила журналистам официальный представитель МИД Китая Мао Нин. «После распада Советского Союза Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с заинтересованными странами, — добавила она, — С момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества».

10:50 Министры стран ЕС еще не согласовали новый пакет санкций против России

Министры иностранных дел стран Евросоюза пока не согласовали 11 пакета санкций против России, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед встречей с министрами в Люксембурге. Он добавил, что министры европейских стран продолжат обсуждение нового пакета санкций против РФ.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что есть разногласия между странами по плану закупок боеприпасов для украинской армии. Однако переговоры по этому вопросу продолжаются.

ЕС начал обсуждение 11-го пакета санкций против России. Украина призвала ввести ограничения против ядерной энергетики РФ, в том числе против «Росатома».

10:30 SIPRI: Украина увеличила военные расходы на 640%, для РФ война обходится дороже, чем она ожидала

В исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) говорится, что военные расходы Украины в 2022 году выросли 640% и достигли 44,0 млрд долларов. Это самый высокий годовой прирост военных расходов страны, когда-либо зафиксированный в данных SIPRI.

По данным SIPRI, военные расходы России выросли на 9,2% в 2022 году и составили примерно 86,4 млрд долларов. Это эквивалентно 4,1% валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2022 году по сравнению с 3,7% ВВП в 2021 году.

Данные, опубликованные Россией в конце 2022 года, показывают, что расходы на национальную оборону, крупнейший компонент российских военных расходов, в номинальном выражении уже на 34% выше, чем в бюджетных планах, составленных в 2021 году. «Разница между бюджетными планами России и ее фактическими военными расходами в 2022 году свидетельствует о том, что вторжение в Украину обошлось России гораздо дороже, чем она ожидала», – объясняет директор Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Люси Беро-Судро.

10:00 Британская разведка: принудительная раздача российских паспортов украинцам, которые оказались в оккупации, является попыткой "привязывать" эти территории к России

В разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о войне в Украине от 24 апреля отмечается: «Россия использует свои паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий – так же, как в Донецкой и Луганской областях до полномасштабного вторжения в 2022 году. Россия, скорее всего, пытается интегрировать оккупированные территории Украины в бюрократическую систему РФ, чтобы подавать вторжение как успех, особенно с приближением президентских выборов 2024 года».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 24 April 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/hKhCuMwBFk



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6ugy1ZlZXQ — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 24, 2023

09:40 ISW: Все целые воздушно-десантные войска России уже задействованы в наступательных или оборонительных операциях в Украине

23 апреля Институт изучения войны (ISW) опубликовал отчет, где описывается текущий российский порядок ведения боевых действий в Украине, оцениваются наступательные и оборонительные возможности российских группировок вдоль фронта, а также обсуждаются основные факторы, которые могут осложнить российские оборонительные операции в случае украинского контрнаступления.

Аналитики института предположили, что Украина сможет провести скоординированную многобригадную механизированную наступательную операцию с полным использованием 9 бригад.

09:25 Посла Китая в Париже Лю Шая вызвали в МИД Франции

После заявления о Крыме и странах бывшего СССР, которое вызвало бурю негодования в Европе, посол Китая во Франции Лю Шай был вызван в МИД.

В эфире телеканала LCI Лю Шай поставил под сомнение суверенитет государств, вышедших из СССР, а также усомнился в принадлежности Крыма Украине, повторив нарративы российской пропаганды. Эти слова китайского посла вызвали международный скандал. С осуждением выступили в Париже, Киеве и странах Балтии.

Группа из 80 депутатов Европейского парламента направила открытое письмо главе МИД Франции Катрин Колонне с призывом объявить персоной нон грата посла Китая. Письмо опубликовано во французском издание Le Monde. В нем евродепутаты отмечают, что слова Лю Шая нарушают международное право и представляют угрозу безопасности европейских стран. Парламентарии убеждены, что Китай и любая другая страна не имеют права ставить под сомнение суверенитет других государств.

09:20 Российские власти сообщили об атаке надводных беспилотников в Севастополе

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил ночью 24 апреляв Telegram, что Черноморский флот РФ отражает атаку надводных беспилотников на город.»Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие», – написал он. По его словам, российские силы противоподводно-диверсионного обеспечения сбили один беспилотник, еще один - якобы взорвался сам. Он также утверждает, что обезвреживание беспилотников произошло на внешнем рейде, а потому никакие объекты в Севастополе не получили повреждений.

Российский Telegram-канал Astra также опубликовал фото выбитых окон в домах в Севастополе.

09:10 Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ:

«За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов. Враг совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Противник активно использует авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. В результате чего есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия противник сосредоточивает на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – отражено около 60 атак противника. Ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку».

09:00 Под Москвой упал беспилотник с 17 килограммами взрывчатки

Беспилотник 23 апреля обнаружила местная жительница, по ее словам, он лежал в 300 метрах от ее дома, в лесном массиве недалеко от Ногинска. Об этом пишет российский Telegram-канал «Baza».

По данным канала, речь идет о дроне UJ-22 Airborn украинского производства, длиной 3,5 метра. Предполагают, что у БПЛА закончилось топливо. Внутри дрона якобы обнаружили около 30 брикетов по 570 граммов со взрывчатым веществом внутри. Предположительно, БПЛА был снаряжен зарядами C-4.

«Взрывотехники якобы работали на месте падения дрона около 5 часов. Откуда был запущен беспилотник – пока неизвестно», – говорится в сообщении. О падении дрона написали некоторые российские СМИ.

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