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Время не лечит. О чем рассказывают вдовы украинских солдат, погибших во время российской агрессии

02:50 30-летняя Ольга Слышик. Ее муж Михаил погиб в январе 2023 года, защищая Соледар. © AFP

RFI

«Я пыталась дозвониться кому-то – мне никто ничего не говорил. 31 (августа) вечером я нашла на российском сайте фотографию, где мой муж лежит в пикапе с оторванной ногой». Ольга Слышик и Дарья Мазур – вдовы украинских военнослужащих. Муж Ольги погиб в январе этого года, защищая Соледар. Дарья потеряла супруга в августе 2014-го в битве за Иловайск. О своей утрате и жизни после они рассказали в интервью AFP.