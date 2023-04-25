426-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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25 апреля — 426-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:16 СК России сообщил о приговоре, вынесенном в так называемой ДНР, военному ВСУ

В тексте сообщения говорится, что Андрею Петренко, военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ вынесен приговор и назначено наказание 22 года лишения свободы по статье о «жестоком обращении с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов» и статье «убийство, совершенное по мотивам политической ненависти и вражды».

Местом службы Андрея Петренко был город Мариуполь.

15:30 Правительство отозвало законопроект о 30% НДФЛ для фрилансеров, уехавших из России

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства. Там отмечают, что в законопроект внесут ряд «технических уточнений».

В документе предполагалось, что налог будут платить россияне, потерявшие налоговое резидентство. При этом поправки касались лишь тех, кто работает по договору гражданско-правового характера.

Согласно действующему законодательству, сейчас выплаты нерезидентам от российских компаний не облагаются НДФЛ.

В каком виде законопроект вернется в Государственную думу после «технических уточнений», неизвестно.

15:20 Швеция вышлет из страны пять российских дипломатов

Об этом объявил глава шведского Министерства иностранных дел Тобиас Бильстрем. По его словам, «деятельность российских дипломатов на территории Швеции была несовместима с их дипломатическим статусом».

Как отмечает телеканал SVT, решение о высылке российских дипломатов было принято после выхода расследования о деятельность разведчиков из РФ в Швеции и других странах Северной Европы.

Как ответит Москва, пока неизвестно - однако собеседники ТАСС отмечают, что обратная мера «безусловно, последует».

Напомним, несколько дней назад Россия и Германия выслали около 20 дипломатов. В Москве отправку на родину сотрудников диппредставительства назвали ответом на решение Берлина.

14:00 В Ростове суд приговорил военного к 14 годам колонии за государственную измену и незаконный доступ к государственной тайне

Как сообщает ТАСС, ефрейтора Илью Трачука приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Его также лишили воинского звания.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме, поэтому детали приговора и расследования не приводятся.

Ранее Илья Трачук дважды привлекался к ответственности за грубые дисциплинарные поступки, уточняет газета «Коммерсант».

13:20 Суд в Украине арестовал активы жены Медведчука на 27 миллионов долларов

Как говорится в сообщении пресс-службы СБУ, под арестом оказались активы Оксаны Марченко, супруги «кума Путина» Медведчука, на сумму более миллиарда гривен.

Речь идет о почти 14% акций «Запорожского завода ферросплавов». По данным украинских спецслужб, Марченко владела долей в компании через четыре офшора.

В дальнейшем, как отмечает СБУ, арестованные активы можно будет передать в пользу государства - арест не позволит продать их.

Оксана Марченко находится в розыске с апреля 2023 года. Как утверждает «Медуза», она живет в Москве.

11:40 The Bell: Группа Ермака - Макфола предложила взимать с россиян плату за восстановление Украины при получении шенгенских виз

Как пишет The Bell со ссылкой на рекомендации группы международных экспертов, дающих рекомендации по ужесточению санкций, среди возможных мер по борьбе с российской агрессией - не только снижение уровня потолка на цены на нефть с 60 до 45 долларов за баррель, но и введение «сбора на восстановление Украины» для получателей туристических виз.

«Россияне могут выбрать: заплатить дополнительный сбор и поехать в Рим или избежать сбора и отдыхать в Минске», — говорится в документе, автором которого выступили более ста экспертов, в том числе бывший посол США в России Майкл Макфол.

О какой именно сумме говорится, не уточняется.

11:10 В учебниках истории для 11-х классов в России включат вопросы об угрозах «действий украинских властей»

Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе марафона «Знание. Первые», в новых учебниках содержится раздел, посвященный поддержке войны в Украине населением.

Специальная военная операция вызвала у населения страны стремление оказать помощь и поддержку ее участникам. Во всех субъектах РФ развернулось массовое волонтерское движение», — говорится в учебнике, как отмечает ТАСС.

«Задания в нем включат вопросы о причинах начала спецоперации, а также об угрозах безопасности, которые несли действия украинских властей. Кроме того, учащимся будет предложено дать характеристику отношений между Россией и странами Запада в начале 2020-х годов», - пишет агентство.

10:40 FT: Евросоюз и Япония не поддерживают полный запрет на экспорт товаров в Россию. Ранее с таким предложением выступили США

Как отмечает Financial Times со ссылкой на источники, на подготовительной встрече к саммиту «Семерки» представители Токио и ЕС назвали такую меру невозможной. Они выступили за сохранение текущего режима ограничений - экспорт товаров в Россию разрешается, кроме санкционных товаров.

США же, как отмечало агентство Bloomberg, выступало за переход на новую ступень - запретить экспорт любых товаров, кроме лекарств и продуктов питания.

09:55 Тайга.инфо: в Новосибирске появилось массовое захоронение с символикой ЧВК Вагнера

09:35 Министерство обороны РФ пригрозило выйти из зерновой сделки из-за атак дронов по аннексированному Крыму

Об этом говорится в телеграм-канале военного ведомства.

В Минобороны ссылаются на события октября 2022 года - тогда по кораблям Черноморского флота РФ были нанесены удары безэкипажными катерами. 23 марта и 24 апреля, как отмечают в министерстве, попытки атак повторились.

Проведенный анализ маршрута движения украинских безэкипажных катеров показал, что все они были запущены из акватории порта Одесса, определенного для реализации «черноморской инициативы». Их развертывание было осуществлено в районе гуманитарного коридора, также задействованного для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины

Так называемая «зерновая сделка» истекает в середине мая.

09:15 Британская разведка: в российской армии в апреле 2023 года снизились потери

За апрель 2023 года среднесуточный уровень потерь в России, скорее всего, снизился примерно на 30 процентов. Это следует за исключительно тяжелыми потерями в январе-марте 2023 года.

Данные, опубликованные Генеральным штабом Украины, свидетельствуют о снижении среднесуточных потерь русских с 776 в марте до 568 в апреле. Разведка Министерства обороны не может проверить точную методологию Украины, но общая тенденция, вероятно, верна.

Потери России, скорее всего, сократились, поскольку их попытка зимнего наступления не достигла своих целей, и российские силы сейчас сосредоточены на подготовке к ожидаемым украинским наступательным операциям.

08:40 Ежедневная сводка Генерального штаба ВСУ

По данным официального Киева, за прошедшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли 62 авиационных и шесть ракетных ударов по территории Украины.

Наступление России на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях продолжается. Самые ожесточенные бои - за Бахмут и Марьинку.

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