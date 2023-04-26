427-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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26 апреля — 427-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

16:21 МИД Украины призвал к расширению санкций против "Росатома"

Соответствующее заявление украинское ведомство опубликовало в 37-ю годовщину аварии на Чернобыльской АЭС.

16:12 В Уфе мемориальную доску в честь российского солдата, принимавшего участие во вторжении в Украину, облили красной краской

15:41 Консорциум журналистов изучил планы Кремля по влиянию на страны Балтии

15:22 Россия выслала десять сотрудников посольства Норвегии в Москве

Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата десять сотрудников посольства Норвегии. В заявлении ведомства говорится, что это ответная мера на решение Осло о высылке в апреле 15 российских дипломатов.

Послу Норвегии также было заявлено, что последуют другие меры в связи с недружественными действиями Осло, включая введение ограничений на найм норвежскими дипмиссиями принятого на месте персонала из числа российских граждан,

- говорится на сайте МИД РФ.

15:13 Украина провела очередной обмен пленными с Россией

По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака,в Украину вернули 44 человека, 42 военных и двое гражданских.

Нам удалось вернуть домой 44 человека. Среди них — 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров. Это военные, пограничники, нацгвардейцы, моряки. Эти люди защищали Мариуполь, „Азовсталь“, Херсонщину, сражались с врагом на Востоке. Также мы осводобили двух гражданских,

— написал Ермак.

Обмен подтвердили и в министерстве обороны РФ:

26 апреля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 40 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

14:50 На Кипре произошел пожар в здании Российского центра науки и культуры. Сообщается, что в него бросили «коктейль Молотова»

14:32 Брифинг Минобороны РФ

14:15 Совет Федерации одобрил закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за госизмену, диверсии, терроризм. Этот закон также устанавливает наказание за содействие исполнению решений международных организаций, в которых РФ не состоит, или иностранных госорганов.

Сейчас максимальная санкция за госизмену — до 20 лет лишения свободы. Новая версия закона вводит в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы. Ожидается, что закон в ближайшее время подпишет президент.

Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не состоит (к примеру, Международный уголовный суд), или иностранных государственных органов.

Также закон вносит коррективы в статью "Террористический акт": максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, увеличивается с 15 до 20 лет лишения свободы. А в статье "Содействие террористической деятельности" минимальное наказание за вербовку или вовлечение в совершение террористических действий увеличивается с пяти до семи лет. Минимальное наказание за пособничество увеличивается с 10 до 12 лет.

По статье "Диверсия" также ужесточается наказание: за действия, направленные на повреждение объектов транспортной инфраструктуры и жизнеобеспечения населения, на нанесение вреда здоровью людей в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности страны, смогут давать до 20 лет лишения свободы вместо нынешнего максимума в 15 лет.

За акт международного терроризма, согласно проекту, будет грозить от 12 лет (пока - от 10 лет) до пожизненного срока.

13:56 Си Цзиньпин и Зеленский провели телефонные переговоры

Лидеры Украины и Китая поговорили впервые с февраля прошлого года.

Владимир Зеленский назвал беседу «длительной и содержательной». «Верю, что она, а также назначение посла Украины в Китае даст мощный толчок развитию наших двусторонних отношений», — написал украинский президент в твиттере. Новым послом Украины в КНР стал Павел Рябикин, до марта занимавший пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Предыдущий глава диппредставительства Сергей Камышев скончался в 2021 году, после чего Киев не назначал нового посла.

"Синьхуа" передает, что Си Цзиньпин в ходе беседы подчеркнул важность переговорного процесса для урегулирования конфликта. По сообщению китайских дипломатов, телефонная беседа состоялась по инициативе украинской стороны.

Китайская сторона направит специального представителя правительства КНР по евразийским делам в Украину и другие страны для проведения углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса,

— говорится в заявлении китайского министерства иностранных дел.

13:30 Совет Федерации одобрил поправки к закону о гражданстве

13:02 Петиция о регистрации партнерств, размещенная на сайте президента Украины, набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей

Петиция была подана в конце марта. В ней отмечается, что пары, которые не хотят или не могут заключить брак, ущемлены в правах по сравнению с оформившими отношения. Эта тенденция затрагивает и военнослужащих. В документе предлагается ввести добровольный семейный союз двух совершеннолетних людей одного или разных полов и присваивать находящимся в таком союзе лицам статус членов семьи.

12:00 В Екатеринбурге началось рассмотрение уголовное дела в отношении Евгения Ройзмана. Его обвиняют в «дискредитации» вооруженных сил РФ

В конце августа прошлого года против политика возбудили уголовное преследование, в его квартире прошли обыски, затем суд наложил на него ограничения свободы, близкие к домашнему аресту: политику запрещено посещение публичных мест и мероприятий и пользование интернетом. Поводом для возбуждения дела стал ролик в YouTube, где Ройзман выступил против войны. В ходе первого заседания по уголовному делу Ройзман сказал, что вину не признает.

ПОДРОБНОСТИ

11:40 Конгрессмены от Демократической и Республиканских партий США подготовили резолюцию, требующую, чтобы война в Украине завершилась возвращением к границам 1991 года, и призывающую Украину вступить в НАТО

Автором документа являются республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн из Хельсинкской комиссии конгресса. Резолюция рассмотрит комитет палаты по иностранным делам, по итогам чего ее вынесут на голосование в палате представителей. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк приветствовал внесение резолюции.

Today, @RepJoeWilson, @RepCohen, @RepMarcyKaptur welcomed dozens of #Ukraine supporters to the Capitol to mark the introduction of the Ukrainian Victory Resolution. Special thanks to former President of Ukraine Yushchenko & @razomforukraine. pic.twitter.com/pIPHIo9UOu — Helsinki Commission (@HelsinkiComm) April 25, 2023

11:18 В Петербурге рассылают повестки с угрозой ввести «ограничительные меры»

Об этом сообщил руководитель антивоенного проекта «‎Идите лесом» Григорий Свердлин. По его словам, повестку с предупреждением «Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры» получил мужчина в военкомате Выборгского района Санкт-Петербурга.

о, а вот и первая повестка с «ограничительными мерами». реестр военнообязанных у них еще не готов, а красный штамп уже тут как тут. интересно, когда сами меры начнут применять,

— написал он в фейсбуке.

10:43 Воздушная тревога в Запорожье

Украинские СМИ сообщают о звуках взрывов.

10:35 Сводка Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки российские войска нанесли три ракетных удара, из которых две ракеты с ЗРК С-300 — по центру Купянска. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушено здание краеведческого музея, рядом с которым нет ни одного военного объекта, и повреждена другая гражданская инфраструктура.

Также российские военные нанесли 13 авиационных ударов и совершили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и критической инфраструктуре населенных пунктов.

Основные усилия россиян сосредоточены на наступательных действиях на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделения сил обороны Украины за прошедшие сутки отразили 39 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по зенитно-ракетному комплексу. Сбиты два разведывательных БПЛА типа «Зала» и «Орлан-10».

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили зенитно-ракетный комплекс, четыре района сосредоточения личного состава и радиолокационную станцию противника.

10:16 Подоляк: Украина имеет юридическое право уничтожать то, что находится в Крыму и Донбассе

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что у Украины есть юридическое право уничтожать все, что находится на аннексированных территориях - в Крыму, на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. Так он прокомментировал статью The Washington Post о том, что Украина намеревалась 24 февраля этого года нанести удар по Москве. The Washington Post писала об этом со ссылкой на попавшие в открытый доступ секретные документы Пентагона.

Для нас другие приоритетные цели… Что гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Тут нет ни одной юридической претензии к нам,

— сказал Михаил Подоляк.

9:45 Глава МИД Украины: Киев готов обсуждать мирные планы, который не приведут к заморозке конфликта или территориальным уступкам в пользу РФ

Об этом он заявил в интервью CNN. «На кону стоит надежное, безопасное будущее нашего народа», — сказал дипломат.

“Any peace plan that does not lead to freezing the conflict or Ukraine ceding territory to Russia, we are ready to discuss,” says Ukraine’s FM @DmytroKuleba, suggesting Lula’s peace plan might fall short. “What is at stake here is... the secure, safe future of our people.” pic.twitter.com/davc27jM4N — Christiane Amanpour (@amanpour) April 25, 2023

9:15 Владимир Путин одобрил передачу активов юридических и физических лиц из «недружественных стран» во временное управление в случае изъятия российских активов за рубежом.

Президент РФ подписал документ «О временном управлении некоторым имуществом» вечером 25 апреля. Указ передает под временное управление Росимущества немецкую энергетическую компанию Uniper SE и немцко-финскую Fortum Russia B.V..

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