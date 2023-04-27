Между войной и разлукой: как украинки остаются в Молдове, чтобы при первой возможности вернуться домой

репортаж

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Молдова стала страной-лидером по числу украинских беженцев на душу населения. Многие из них потом уехали в другие страны, немало тех, кто вернулся в Украину. Однако даже спустя год в центрах для беженцев Кишинева продолжают оставаться украинские женщины и дети. Специальный корреспондент RFI побывал в одном из таких центров, поговорил с беженцами и представителями французского гуманитарного фонда ACTED, который помогает по всему миру людям, бегущим от войны.

Реклама Читать далее

Молдова в феврале 2022 года стала одним из главных транзитных маршрутов для спасавшихся от войны украинцев. Через пункт погранпропуска в Паланке украинцы уезжали в Румынию, а оттуда дальше — в Италию, Польшу и другие страны Европы. Год спустя, очередей на границе больше нет, однако многие приехавшие тогда в Молдову украинцы до сих пор остаются во временных центрах для беженцев. Им помогают международные организации и благотворительные фонды, в частности французский неправительственная организация ACTED.

«С февраля 2022 года Молдова приняла более 700 тысяч беженцев из Украины, поток сюда шел с двух сторон — из Винницы на севере и из Одесской области на юге. Из них около ста тысяч остались в стране, — приводит статистику директор ACTED по Румынии и Молдове Жюли Вербург. — В Молдове насчитывается 67 подобных центров приема, в которых проживает примерно 2,5 тысячи человек. Все остальные — более 95 тысяч — находятся в принимающих семьях или в частных квартирах». 24 февраля 2022 года ACTED направила в Молдову группу для оказания экстренной помощи. С первых дней сотрудники организации дежурили на границе в Паланке, оказывая первую помощь, спасавшимся от войны. Теперь организация занимается поддержкой местных центров для беженцев.

«Я не привыкла жить с сиренами»

С Жюли мы разговариваем в одном из таких центров на окраине Кишинева. Здесь живут несколько десятков беженцев из Украины — женщины и дети, в основном из соседних Одесской и Николаевской областей. Кто-то из них приехал совсем недавно, другие тут живут уже больше года, как, например, 34-летняя одесситка Сама. Она приехала в Кишинев еще в июне прошлого года с двумя детьми на руках. До российского вторжения у Самы был магазин нижнего белья. После начала войны бизнес пришлось закрыть.

В Украину женщина возвращаться не планирует, даже после завершения боевых действий. «Я развелась, у меня там больше нет ни квартиры, ничего», — говорит Сама. Из Молдовы она хотела бы уехать в одну из стран Западной Европы, «чтобы дать детям будущее», но пока остается в Кишиневе — поближе к семье и к родине. «Там есть родственники, мама и братья. Папы больше нет. Два взрослых брата — они военнообязанные и не могут уехать, еще одному 14 лет и он тоже остался с родителями», — рассказывает молодая женщина. — Я возвращалась несколько раз в Украину, делать паспорта. Но там постоянно сирены, а я не привыкла жить с сиренами».

Детская комната в одном из центров для украинских беженцев в Кишиневе. Апрель 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Именно желание быть недалеко от семьи и родины определяет решение многих украинцев оставаться в Молдове. Однако это противоречит международному праву о беженцах. «Положение беженцев из Украины в Молдове совершенно особое, потому что уже год как люди из Украины могут ездить туда и обратно без ограничений, — объясняет Жюли Вербург. — Сейчас мы внедряем так называемую дополнительную защиту, то есть международный закон о защите беженцев, который ограничивает эту возможность поехать в Украину. Это нормально, это международное право. Проблема в том, что они к этому не привыкли и что это в основном люди, которые остаются очень близко к Украине и хотят иметь возможность вернуться к своим родителям, бабушкам и дедушкам, или жить в Украине, имея возможность [в случае необходимости] сбежать и защитить себя в Молдове».

«Надеемся, что за лето все пройдет, и все-таки мы вернемся»

Часто именно родственники — мужья, которые не могут выехать из-за военного положения, и пожилые родители, которые не хотят оставлять свой дом, — становятся решающим фактором в желании украинок оставаться в Молдове, пусть даже в тяжелых условиях жизни во временных центрах, которые не рассчитаны на долгосрочное проживание. Это случай еще одной молодой одесситки — Анны. Она приехала в Кишинев относительно недавно — 7 февраля 2023 года, то есть почти через год после начала полномасштабной войны. У Анны трое детей, старшему сыну 13 лет, среднему — шесть, а младшей дочке всего семь месяцев. Именно из-за нее Анна и не решалась уехать из Украины раньше.

«Когда война началась, я была на третьем месяце беременности, у меня была угроза выкидыша, я просто боялась выезжать, боялась, что во время дороги я окончательно потеряю ребенка, — объясняет свою ситуацию Анна. — У меня была запланирована операция, и я боялась, что если уеду и, не дай бог, что-то пойдет не так [во время операции], чтобы мои дети не остались одни. И поэтому я уже родила, после родов мне нужно было восстановиться, и когда моему ребенку исполнилось четыре месяца, мы уехали». В центр для украинских беженцев в Кишиневе Анна приехала целенаправленно. У нее здесь уже жила соседка по дому в Одессе. «Она жила тоже в этом центре, так что я знала, куда еду, — рассказывает женщина. — Я позвонила ей и спросила, могу ли приехать, сказала, что буду я и трое детей. Она узнала у начальства, и нам разрешили».

В Одессе у Анны осталась мама, муж и его пожилые родители. «Муж остается там, работает на хлебозаводе водителем, развозит хлеб по области. Хотя он может выехать, так как многодетный отец, но остается, потому что родители не хотят выезжать, — рассказывает молодая женщина. — Они уже в возрасте, говорят: „это наша земля, мы тут родились, мы тут и умрем“. Одесса — это первый рубеж с моря, ПВО работает постоянно, но мы уже привыкли к этому, мы узнаем по звуку и в небе, когда видим, что ракеты полетели, понимаем, что это наша ПВО. Я могу даже фотографию показать: когда я была беременная, под утро проснулась от того, что взорвалось за супермаркетом, куда мы ходили всей семьей. Это было 5 или 6 часов утра. У меня есть видео с балкона моего — это крыша, это большой гипермаркет… А утром нам сказали, что россияне уничтожили его. Потом там чуть дальше аэропорт тоже — мы видели столбы дыма, когда бомбили его. Когда нефтебазу бомбили, у нас тряслись стены, окна. Но ко всему привыкаешь».

Анна из Одессы со своей дочерью в центре для беженцев в Кишиневе. Молдова. Апрель 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Старший сын Анны продолжает учиться в своей одесской школе на дистанционном обучении. Средний сын только готовится пойти в первый класс. Подготовительные курсы к школе он также посещает «онлайн». «Я сказала мужу, чтобы попробовал все-таки подать [документы на зачисление ребенка в школу] в Украине, — объясняет Анна. — Мы надеемся, что, может быть, за лето все пройдет, и все-таки мы вернемся, и ребенок пойдет в ту же школу, куда ходит и старший сын. Не знаю, как все будет, но мы надеемся на лучшее».

Проблема украинских беженцев, которые остаются в Молдове, в том, что они живут в постоянной неопределенности и ожидании. Это сказывается, на их психологическом состоянии, приводит к сложностям с интеграцией и поиском работы, создает проблемы с доступом к образованию у детей. «У нас есть проблемы с интеграцией, большинство беженцев все еще находятся в периоде ожидания. Они не уверены, останутся ли в Молдове, не уверены, вернутся ли в Украину, — объясняет Жюли Вербург. — Эта ситуация нестабильности, неопределенности. Очень сложным остается вопрос образования для детей. У нас есть дети, которые до сих пор учатся в школе по украинской системе, с дистанционным обучением. Есть дети, которые пытаются ходить в школу здесь, но они русскоязычные или украиноязычные, и у них нет необходимого уровня языка, поэтому они отстают в обучении от молдавских детей».

«Самая большая проблема — не забывать о самой Молдове, которая также нуждается в помощи»

«Сейчас стабильное количество людей в центрах. Правда, вот сказали, что 60 человек сейчас приедут, но это, возможно, с какого-то района так быстро собрались и приехали. А в целом на сегодняшний день поток остановился и в основном курсирует туда-обратно, — подтверждает сотрудница кишиневского офиса ACTED Ирина, — Люди уезжают за документами, посмотреть на дом, вещи забрать, потом возвращаются обратно. Но в то же время они боятся возвращаться, в основном из-за детей, из-за этих сирен, которые очень громкие, и для детей это стресс. Поэтому они тут остановились и ждут».

Сама Ирина — из Кишинева, она работает с украинскими беженцами практически с первых дней полномасштабной войны. «Сюда я попала чисто случайно, „по объявлению“, — рассказывает про себя девушка. — Изначально было трудно, когда только-только все началось, большой наплыв был. Со временем, слава богу, все нормализовалось, открылись центры, мы начали мониторить эти центры, поддерживать всех всем необходимым — еда, фильтры [для воды]. Мы посещаем каждый центр практически раз в неделю, люди уже видят и знают нас, подходят, рассказывают свои новости, делятся проблемами. Мы стараемся их решать, например, у нас нет медицинской поддержки, но мы направляем в каких-то случаях в специализированные учреждения».

Сотрудница ACTED в Кишиневе Ирина. Апрель 2023 г. © RFI / SERGEY DMITRIEV

Важно помогать не только украинцам, но и местному населению Молдовы, которое также часто находится в бедственном положении, объясняет региональный директор ACTED Жюли Вербург: «Все усложняется тем, что мы можем помочь только беженцам в Молдове, в то время как местные жители также находятся в очень уязвимом положении. Они пытаются интегрировать, насколько это возможно, сто тысяч человек, но это тяжело для системы, которая сама находится в процессе реформирования и нуждается в помощи. Так что самая большая проблема заключается в том, чтобы не забывать о самой Молдове, одной из самых бедных стран Европы. Мы должны начать диверсифицировать помощь, чтобы поддержать население».

О вызовах для Молдовы, которые поставила российская агрессия против Украины, говорил в интервью RFI и официальный представитель правительства Даниел Водэ: «Для нашей страны, которая находится вблизи Украины, находящейся, в свою очередь, в состоянии войны и брутальной агрессии со стороны Российской Федерации, очень важно подчеркнуть, что на данном этапе Украина защищает не только свою страну, но защищает всю Европу, защищает и Республику Молдову. Очень важно, чтобы экономический рост нашей страны продолжался, чтобы бизнес развивался, чтобы экономика работала на благо нашего населения. И также важно в контексте пропаганды, которая исходит извне, информировать наше население о реалиях этой войны».

Одесситка Анна очень благодарна Молдове за помощь и убежище, условиями в центре она довольна. Но каждый день она просыпается с надеждой, что война скоро закончится и ей можно будет вернуться домой. «Я сказала мужу, что, если буду выезжать, то куда-то недалеко, чтобы, если что, сразу можно было бы быстро вернуться. Надеюсь на то, что все закончится быстренько. Я хочу домой, — признается Анна. — Я на машине, тут до Одессы примерно 200 километров. Как война закончится, соберу вещи, сяду на машину и в тот же день уеду обратно. Я очень хочу домой к своей семье, к своим родным стенам. Родители, бабушки, дедушки — все скучают. В гостях хорошо, а дома лучше».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться