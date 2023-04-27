428 день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Пожарные работают на месте здания, пострадавшего в результате российского ракетного удара в Николаеве, Украина, 27 апреля 2023 года.

27 апреля — 428 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:35 Максима Каца будут заочно судить по статье военной цензуры о «фейках» о российской армии

Об этом Генпрокуратура РФ заявила в своем официальном телеграм-канале.

«Согласно официальной информации Минобороны России, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются», — говорится в сообщении.

Также ведомство заявляет, что «ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника».

17:20 Мосгорсуд вынес решение о ликвидации информационно-аналитического центра «Сова», объявлен в России «иностранным агентом»

Минюст заявил, что причина иска — проведение мероприятий вне региона регистрации, то есть за пределами Москвы. Ранее на том же основании была ликвидирована Московская Хельсинкская группа, старейшая в России правозащитная организация, которая работала с 1970-х годов.

17:06 Между войной и разлукой: как украинки остаются в Молдове, чтобы при первой возможности вернуться домой

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Молдова стала страной-лидером по числу украинских беженцев на душу населения. Многие из них потом уехали в другие страны, немало тех, кто вернулся в Украину. Однако даже спустя год в центрах для беженцев Кишинева продолжают оставаться украинские женщины и дети. Специальный корреспондент RFI побывал в одном из таких центров, поговорил с беженцами и представителями французского гуманитарного фонда ACTED, который помогает по всему миру людям, бегущим от войны.

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16:58 Зарубежными активами, взятыми РФ «под контроль» будут управлять менеджеры Роснефти

Во вторник Владимир Путин подписал указ о передаче под контроль РФ российских активов двух европейских государственных коммунальных компаний — финской Fortum и немецкой Uniper, которые управляют электростанциями в России.

Заявляется, что этот шаг может быть отменен, но Кремль также добавил, что может захватить больше западных активов в отместку за действия иностранных государств против российских компаний.

► Путин подписал указ о конфискации активов западных предприятий

Новым генеральным директором Uniper назначен Василий Никонов (Роснефть), а Вячеслав Кожевников, ранее работавший в «Башнефть-добыча»(дочка Роснефти) был назначен в Fortum.

«Конструкция президентского указа подразумевает, что управление фактически будет осуществляться компанией, которая пострадала от недружественных стран», — замминистра финансов Алексей Моисеев сказал Моисеев.

Германия взяла под контроль нефтеперерабатывающий завод в Шведте, расположенный недалеко от польской границы, в прошлом году после того, как Россия ввела войска в Украину, и передала Rosneft Deutschland под опеку немецкого регулятора промышленности. Роснефть по-прежнему владеет 54,17% акций нефтеперерабатывающего завода.

16:25 После спора вокруг Absolut компания Pernod Ricard, тем не менее, продолжила экспорт алкоголя в Россию

Французская Pernod Ricard, вторая по величине в мире компания по производству спиртных напитков, подверглась критике в Швеции за то, что не прекратила всю торговлю с Россией.

В четверг компания заявила агентству France-Presse, что пока продолжит экспорт в РФ, за исключением шведской водки Absolut.

Сказав, что компания «решительно осуждает это абсолютно ужасающее вторжение России в Украину», Александр Рикар добавил, что группа, тем не менее, намерена «продолжать» поставлять алкоголь в Россию, «пока мы не увидим больше ясности».

Заметным исключением является шведский флагман Absolut. Поставки этой водки были остановлены после резкой критики за то, что Pernod Ricard возобновила ее экспорт в Россию после его приостановки из-за вторжения Москвы в Украину.

Перед лицом зарождающегося бойкота и критики со стороны местных политиков, включая премьер-министра Ульфа Кристерссона, 18 апреля группа объявила о прекращении поставок Absolut в Россию.

Группа продолжает поставлять в страну другие бренды, чтобы поддерживать там определенный уровень активности и «защитить местные команды» от возможных обвинений в «преднамеренном банкротстве».

Тем не менее по словам Александр Рикара, для Pernod Ricard, это не «бизнес как обычно» в России.

«Мы выходим за рамки соблюдения [международных] санкций. Мы не продаем на тех уровнях, на которых могли бы продавать, если бы хотели, мы остановили ряд [местных] брендов, мы практически прекратили наши маркетинговые инвестиции».

Александр Рикар назвал влияние прекращения продаж Absolut на результаты компании в России «анекдотическим».

16:13 Бывший наемник ЧВК «Вагнер» надеется на убежище после того, как с него сняли обвинения в насилии против полиции Осло

В четверг суд признал виновным Андрея Медведева по эпизодам о драке в баре и ношении пневматического пистолета.

Также Медведев обвинялся в совершении насилия против полиции, на что суд объявил, что обвинение не смогло доказать свою правоту вне всяких разумных сомнений и оправдал бывшего вагнеровца по этому эпизоду.

Ему назначено 14 дней лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

«Я хочу поблагодарить суд за справедливое решение», — сказал Медведев агентству Reuters, также сообщив агентству, что он изучает норвежский язык и надеется, что получит убежище.

Медведев пересек российско-норвежскую границу в январе и рассказал о том, что он воевал в Украине.

Предполагается, что условный приговор не повлияет на ходатайство Медведева о предоставлении убежища.

«Теперь он сможет избежать тюрьмы и сосредоточиться на том, ради чего он приехал (в Норвегию): объяснить (о своем участии) в войне в Украине», — сказал Reuters адвокат Медведева, Бриньюльф Риснес.

15:45 Медиазона: С начала мобилизации возбуждено больше тысячи дел против военных, отказавшихся служить или исполнять приказ

Издание провело подробный анализ уголовных дел, возбужденных против российских военнослужащих, самовольно оставивших место службы или не выполнивших приказ.

Согласно этому анализу, По состоянию на последнюю неделю апреля в гарнизонные военные суды поступило 1 064 дела по статьям, которые ужесточили после начала мобилизации осенью 2022 года.

Резкий рост количества «мобилизационных» дел начался в марте этого года — за месяц в суды поступило почти 400 дел. Данные за неполный апрель показывают, что поток подобных дел не сокращается. Подавляющее количество дел против отказников возбуждено по статье о самовольном оставлении части во время мобилизации (статья 337 УК РФ): на конец апреля в суды поступило 951 дело, из которых по 586 уже вынесены решения. На втором месте — дела о неисполнении приказа во время мобилизации (статья 332 УК), которых в судах уже 52. Медиазона

15:11 Би-Би-Си: ФСБ задержала подозреваемого по делу о госизмене

Ссылаясь на российские СМИ, «Би-би-си» сообщает, что в Москве задержали уже третьего подряд подозреваемого в госизмене. Журналисты нашли карточку подозреваемого на сайте Лефортовского районного суда.

14:30 В Кремле прокомментировали разговор президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином

Российские СМИ и информационные агентства передали заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента, относительно телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

Согласно сообщению, Песков назвал разговор суверенным делом двух государств. «Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и собственно достижение Россией поставленных целей. Что касается общения, это суверенное дело этих стран и вопрос их двустороннего диалога», — сказал он.

Песков также заявил, что новые контакты между российским и китайским лидерами пока не запланированы.

14:00 Служба безопасности Украины: российские военные жестоким образом убивают украинских военнопленных после допросов

СБУ опубликовала перехват телефонного разговора российского военного, который рассказывает, что после допроса украинских пленных он убивает их бесчеловечным образом.

В сообщении утверждается, что в убийстве пленных признается Сучко Евгений Юрьевич, уроженец Новгородской области 1995 года рождения, которого мобилизовали осенью 2022 года и который с тех пор со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

13:35 В Великобритании нашли компанию, записанную на имя назначенного Россией «главу» Херсонской области Владимира Сальдо

13:13 Столтенберг: НАТО уже передал Украине почти всю обещанную военную технику

Союзники и партнеры по НАТО предоставили Украине 230 боевых танков и 1550 бронемашин с начала российского полномасштабного втордения, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавьером Беттелем.

Союзники и партнеры по контактной группе во главе с США направили в Украину 230 танков, 1550 единиц бронетехники и значительное количество боеприпасов, или 98% техники, обещанной для оснащения девяти новых бронетанковых бригад. Йенс Столтенберг

12:50 РБК-Украина: итальянский журналист, чей фиксер был убит российскими снайперами в Херсоне, не послушал предупреждения украинских военных

Раненый итальянский журналист, чей украинский фиксер был убит в среду в Херсоне, якобы проигнорировал предупреждения украинских военных, сообщает в четверг РБК-Украина.

Наш корреспондент Коррадо Зунино и его помощник Богдан Битык попали сегодня в засаду российских снайперов в пригороде Херсона на юге Украины. (...) Богдан Битык, к сожалению, не выжил (…) Коррадо с ранением в плечо госпитализирован в Херсоне, — сообщила в среду итальянская газета La Repubblica.

По сообщению газеты, оба журналиста были одеты в бронежилеты с надписью «Пресса».

12:12 Французский министр транспорта: Украина работает над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов

Об этом французский министр транспорта Клеман Бон рассказал в интервью «Европейской правде»

По его словам, украинцы уже проходят практику на симуляторах во Франции, а во время переговоров в Киеве две страны согласились расширить это сотрудничество.

Это на самом деле очень нужная вещь. Момент, когда над Украиной восстановят полеты гражданской авиации, я надеюсь, наступит как можно скорее. А в случае, если у авиаторов нет практики, то по правилам безопасности они не будут иметь права сразу возобновлять работу. Поэтому мы помогаем Украине подготовиться к моменту, когда ваше авиапространство будет открыто, полностью или частично Клеман Бон

Украина полностью закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022 года, в день начала полномасштабного вторжения России.

11:15 В Павловске под Петербургом произошел взрыв

Самодельное взрывное устройство взорвалось в конюшне.

Найденные вокруг объекты похожи на разлетевшиеся осколки.

10:45 В Польше обнаружены обломки «воздушного военного объекта»

Об этом сообщила радиостанция RMF FM, а также польский министр юстиции Збигнев Зебро.

Согласно сообщениям, обломки были найдены в лесу в нескольких километрах от города Быгдоща.

Речь идет о ракете класса «воздух-земля».

Обломки, обнаруженные два дня назад, могли принадлежать ракете, упавшей еще раньше. В сообщении также говорится, что на них обнаружены надписи на русском языке.

10:24 Би-Би-Си со ссылкой на британскую равзедку: Россия готовит ЗАЭС к наступлению ВСУ

Подразделения российской армии, оккупировавшие Запорожскую АЭС, готовятся к обороне в ходе ожидающегося наступления украинских вооруженных сил, говорится в новой сводке британской разведки в 428-й день войны. На спутниковых снимках можно увидеть, что в марте на крыше нескольких блоков АЭС появились укрытия из мешков с песком, явно подготовленные для ведения огня. Российские войска удерживают АЭС уже больше года, с марта 2022-го, однако это первое указание на то, что россияне также ожидают наступления со стороны ВСУ и готовятся к обороне. В сообщении отдельно подчеркивается, что, хоть это и увеличивает риск повреждения станции в ходе боев, повторения Чернобыльской катастрофы вряд ли возможно, поскольку сама конструкция АЭС серьезно укреплена и рассчитана на то, чтобы выдержать даже прямое попадание в атомный реактор артиллерийского снаряда.

09:43 В оккупированном Мелитополе в результате взрыва погиб назначенный Россией начальник полиции

Об этом сообщили мэр города Иван Федоров в украинском эфире, а также оккупационная администрация Мелитополя:

В 4 утра в городе начались автоматные очереди, а уже в 5:20 утра по улице Героев Украины – примерно это дом 67 – раздался одиночный взрыв, который был достаточно мощный – его слышали, как минимум из 10 ближайших домов. Нам хорошо известно, что по этому адресу проживал один из коллаборантов, который работал в правоохранительных структурах.

Российские источники сообщили, что речь идет о 42-летнем сотруднике полиции Александре Мищенко и что он скончался в больнице.

Имя Мищенко такжеподтвердил мэр Иван Федоров.

09:19 Из утренней сводки Генштаба ВСУ

Российские войска наступают на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, 54 атаки были отбиты;

Самые ожесточенные бои идут по-прежнему за Бахмут и Марьинку;

Российские вооруженные силы нанесли семь ракетных и 39 авиационных ударов, а также совершили 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам;

Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения российских войск. Уничтожены шесть беспилотников.

08:49 Главу екатеринбургского «Мемориала» Алексея Мосина доставили в полицию

Силовики забрали Мосина рано утром из дома. На него составляют протокол о «дискредитации» армии.

Публикации на сайте «Мемориала» потребовало проверить «Оренбургское казачье войско». Российская армия в них названа агрессором, а «спецоперация» — вторжением.

Ранее екатеринбургский «Мемориал» выселили из муниципального помещения, грузовик, перевозивший его архив и библиотеку, по доносу задержала полиция, а здание, в котором разместили архив, пострадало от поджога.

08:32 ВМС Украины: Россия снова остановила зерновой коридор

В заявлении говорится, что представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору.

Четыре судна, в том числе судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой ООН для доставки зерна в Эфиопию, не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

ВМС Украины также обащает внимание на ложную информацию в соцсетях о том, что Украина якобы запрещает движение судов в рамках зерновой инициативы из Одессы.

Украина неуклонно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства. ВМС Украины

Коммерческое судно, перевозящее зерно в рамках Черноморской зерновой инициативы. © UNOCHA/Левент Кулу

08:19 Российские вооруженные силы нанесли ракетный удар по Николаеву, по предварительным сведениям один человек погиб, есть раненые

Об этом в своих телеграм-каналах написали руководитель военной администрации Николаевской области Виталий Ким, мэр Николаева Александр Сенкевич и начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет

По словам Виталия Кима, по предварительным данным, россияне атаковали комплексами С300.

Уже известно, что одна из ракет попала в многоэтажку. Еще одна – в частный дом. На место направляются все службы. Мэр Николаева Александр Сенкевич

Как минимум один человек погиб и 15 ранено. Часть домов в городе осталась без света.

Сергей Шайхет также сообщил, что в результате попадания в жилой дом есть жертвы.

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