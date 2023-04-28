429 день полномасштабной войны РФ против Украины. Онлайн RFI

ОНЛАЙН

28 апреля — 429-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

► Обновить В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

19:23 NYT: США оснащают Украину датчиками радиации для обнаружения ядерных ударов

США подключают Украину к сети датчиков, которые могут обнаружить всплески радиации от ядерного оружия или грязной бомбы и подтвердить личность нападающего.

Цель, кроме прочего, состоит в том, чтобы верифицировать атомную сигнатуру и причастность Кремля, если Россия взорвет радиоактивное оружие на украинской земле.

Группа поддержки ядерных аварий, или NEST, — теневое подразделение экспертов по атомной энергии, находящееся в ведении агентства по безопасности, — работает с Украиной над размещением датчиков радиации, обучением персонала, мониторингом данных и предупреждением о смертельной радиации, — пишет NYT.

Агентство, отвечая на вопрос журналиста The New York Times сообщило, что сеть атомных датчиков развертывается «по всему региону» и будет иметь возможность «характеризовать размер, местоположение и последствия любого ядерного удара». Кроме того, агентство заявило, что развернутые датчики лишат Россию «любой возможности применить ядерное оружие в Украине без указания виновных».

18:54 У памятника Лесе Украинке

18:35 ❗️ Число погибших после обстрела ВСУ Донецка выросло до 9, ранены 16 человек — Пушилин

В результате «зверских» украинских ударов «пострадали больница, парк и жилые дома», — сообщил лидер пророссийских сепаратистов в Донецкой области Денис Пушилин.

По словам «мэра» Донецка Алексея Кулемзина, большинство жертв были пассажирами микроавтобуса.

Микроавтобус после обстрела ВСУ в Донецке, контролируемая Россией Украина, 28 апреля 2023 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

18:26 Правительство России закрыло статистическую информацию о добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года

Правительство России закрыло статистическую информацию о добыче нефти, газа и конденсата до 1 апреля 2024 года © Коммерсант

18:19 ❗️ Число погибших в результате российского ракетного удара по многоэтажному дому в Умани выросло до 23 – МВД Украины

18:05 Суд отклонил апелляцию на решение о ликвидации Московской Хельсинкской группы — старейшей правозащитной организации в России, приговор вступил в законную силу

17:33 Украина передала Международному Красному Кресту имена 19 тысяч депортированных в Россию украинских детей

Об этом в эфире украинской службы «Радио Свобода» сообщила глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева.

По словам Мезенцевой, теперь сотрудники МКК могут навестить депортированных детей в российских лагерях, приемных семьях и других местах «незаконного пребывания».

► Борис Альтшуллер: «Должно быть жесткое указание Кремля всем российским властям, в распоряжении которых оказался перемещенный ребенок»

«Нами получено более 19 тысяч заявок, поданных украинскими правозащитниками и органами власти, работающими по этому вопросу. Международный комитет Красного Креста имеет едва ли не прямые полномочия для посещения детей. Мы очень ждем их визита в Россию и другие государства», — заявила Мезенцева.

Накануне, Парламентская ассамблея Совета Европы приравняла депортацию украинских детей Россией к геноциду.

► Читать также ПАСЕ: Насильственное перемещение украинских детей в Россию равносильно «геноциду»

17:15 Кондитер Анастасия Чернышева, делавшая антивоенные торты, оштрафована на 35 тысяч рублей

На Чернышеву был составлен административный протокол по статье о «дискредитации» российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), после чего суд вменил ей штраф.

Анастасии Чернышева, 22 года, сказала в интервью Би-би-си: «Когда митинги стали невозможными, и я не смогла выходить больше на улицу, я стала печь торты и писать там тексты. Это жизнь в России-либо боишься, либо не боишься. Я приняла решение не бояться. Мне просто не нравится, когда меня запугивают. Ну, если получится запугать — ну, уж запугайте меня, и я отвечу за свои слова».

Украшениями тортов стали, например, надпись «х… войне» (в оригинале написано полностью), торт с флагом Украины и фразой «Любов переможе», мини-торты «Дедушка мороз, Путина прогони», «Путин умрет, а мы останемся» и «Россия будет свободной».

Также Чернышева пекла пирожные с цитатами из твиттера Евгения Ройзмана, приуроченными к его уголовному делу.

Торты Анастасии Чернышевой © Instagram

16:58 Украина получила от США следующий грант 1,25 млрд долларов, это часть финансирования от Всемирного банка

Транш в размере 1,25 млрд долларов поступил в Государственный бюджет Украины в пятницу.

«Финансирование предоставлено через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для Проекта «Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине (PEACE)», — указал Минфин.

«Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время, помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизациям финансовой системы», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Как сообщалось, внешние потребности в финансировании госбюджета Украины в 2023 году составляют свыше 42 млрд долларов, из которых на этот момент в Украину уже поступило 15,285 млрд.

Среди доноров в этом году:

США $3,5 млрд;

Евросоюз $6,501 млрд

Международный валютный фонд $2,706 млрд

Канада $1,757 млрд

В 2022 году финансирование от международных партнеров составило $32,144 млрд.

16:35 МАГАТЭ: на Запорожской АЭС начались ремонтные работы линии «Каховка»

Россия проинформировала МАГАТЭ о том, что будет ремонтировать линию электропередач, ведущую на контролируемую Россией территорию.

Запланированные работы отключенной линии могут означать, что Россия готовится подключить крупнейшую в Европе АЭС к энергосистеме оккупированной территории.

«Группа (МАГАТЭ) заметила и после вопросов была впоследствии проинформирована о том, что крупная единица оборудования, перевозимая в машинный зал третьего энергоблока, была трансформатором для замены поврежденного узла „Каховка“ в открытом распределительном устройстве ЗАЭС», — говорится в заявлении МАГАТЭ.

«Линия „Каховка“ является одной из четырех линий, которые функционировали до военного конфликта. Эта линия связана с электрической сетью, контролируемой в настоящее время Россией, к югу от площадки ЗАЭС», — добавляется в заявлении.

В настоящее время работает только одна из этих четырех линий электропередачи, которая является единственным источником внешнего электроснабжения станции, необходимого для охлаждения топлива в шести реакторах, даже если они остановлены. Невозможность охлаждения топлива может привести к потенциально катастрофическому ядерному расплавлению.

16:22

Последствия российского ракетного по Умани, Черкасская область, Украина, 28 апреля 2023 года. REUTERS - CARLOS BARRIA

16:17

На месте складов, пострадавших от российского ракетного удара по Днепру, Украина, 28 апреля 2023 года. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

16:07 Количество жертв российского ракетного удара по Умани увеличилось до 20 – МВД Украины

16:00 Владимир Путин подписал закон о пожизненном лишении свободы за госизмену

Поправки были внесены в Госдуму в начале апреле. До этого наказание по статье о госизмене составляло от 12 до 20 лет.

Также закон ужесточает ответственность за терроризм — максимальный срок по этой статье увеличен с 15 до 20 лет лишения свободы. Минимальный срок заключения за акт международного терроризма увеличивается с 10 до 12 лет и вплоть до пожизненного.

Также Путин в пятницу подписал законы:

- Об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм (максимальный срок увеличен с 15 до 20 лет колонии по обеим статьям);

- Об уголовном наказании за содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует (предусматривает до пяти лет колонии);

- О статусе ветеранов тем, кто принимал участие в боевых действиях в Донбассе с мая 2014 года.

15:40 Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацией «Съезд народных депутатов»

По мнению ведомства, целями организации являются насильственный захват власти в России и исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей российской власти.

«Руководители Съезда народных депутатов — бывшие депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Илья Пономарев, Марк Фейгин и Геннадий Гудков, в настоящее время проживающие за пределами России и включенные в Единый реестр иностранных агентов, отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

15:20 В РФ будут лишать приобретенного гражданства за «дискредитацию армии»

Владимир Путин утвердил новую редакцию закона «О гражданстве». Теперь приобретенного российского гражданства смогут лишить, в частности, за привлечение к уголовной ответственности по статьям о военных «фейках» (статья 207.3 УК) и «дискредитации» вооруженных сил (статья 280.3 УК).

Лишиться приобретенного гражданства теперь также можно в том случае, если человека признают виновным по статьям о дезертирстве (статья 338 УК), реабилитации нацизма (статья 354.1 УК), причастности к «нежелательным» организациям (статья 284.1 УК), уклонении от исполнения обязанностей «иноагента» (статья 330.1 УК) и за многократное нарушение закона о митингах (статья 212.1 УК), а также по нескольким статьям, связанным с антиэкстремистским и антитеррористическим законодательством.

Кроме того, основанием для лишения приобретенного гражданства станет «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности России». Решение суда в этом случае не нужно, заключение будет составлять ФСБ. Какие именно действия ФСБ будет относить к «создающий угрозу безопасности», пока неясно.

15:00 Количество жертв в Умани возросло до 17, из них трое – дети

Спасатели достали из-под завалов дома в Умани еще два тела, таким образом количество жертв российской атаки возросло до 17, из них трое – дети.

Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

14:40 ЕС продлил приостановку действия таможенных пошлин на украинский импорт

Правительства 27 стран ЕС в пятницу дали согласие на продление на один год приостановки действия всех таможенных пошлин на украинские товары, ввозимые в Евросоюз. В мае 2022 года европейцы решили приостановить все таможенные пошлины на импорт на один год, чтобы поддержать экономическую активность страны перед лицом вторжения России.

Решение о продлении этого исключения было принято «единогласно» послами государств-членов в Брюсселе, указывают власти Швеции, председательствующей в этом полугодии в ЕС. По словам европейского источника, депутаты Европарламента еще должны дать свое одобрение на пленарном заседании, чтобы разрешить вступление в силу этого положения.

Недавно Польша запретила импорт украинских зерновых, обвиненных в дестабилизации национального аграрного рынка. Несколько других стран ЕС, граничащих с Украиной (Венгрия, Словакия и Болгария) последовали этому примеру, введя временные запреты на импорт зерновых и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Европейская комиссия, отвечающая за торговую политику блока, считает эту позицию «неприемлемой». «Контакты продолжаются» по этому поводу, заверили в Еврокомиссии в пятницу.

14:20 В Москве арестовали пятого подозреваемого в «госизмене» за последние шесть дней

Лефортовский районный суд Москвы отправил в СИЗО по делу о «госизмене» (ст. 275 УК) Бойко Е. Ю. На информацию в картотеке столичных судов обратила внимание «Медиазона».

Кроме фамилии и инициалов, об арестованном ничего неизвестно. Ранее в пресс-службе суда отказались приводить какие-либо данные о подозреваемых в таких преступлениях, кроме тех, что есть на сайте. Полные имена фигурантов дел не раскрывается, как и причина подозрений в «госизмене».

Это уже пятый подобный известный случай за последние шесть дней, с 22 апреля, указывает издание TheInsider.

13:50 Пушилин: Семь человек погибли в результате ударов по Донецку

Семь человек были убиты и десять ранены в результате ударов по Донецку. Украинские удары «поразили больницу, парк и многоквартирные дома. По предварительной информации, семь человек, в том числе ребенок, погибли «и десять ранены», — сообщил в Telegram Денис Пушилин.

13:30 Вице-премьер России заявил, что посетил Бахмут

Марат Хуснуллин заявил в пятницу, что отправился в разрушенный Бахмут, пообещав восстановить город после его завоевания Москвой. В Telegram он сообщил, что посещал оккупированные украинские территории по приказу Владимира Путина. «Был и в Артемовске (название Бахмута в советское время). Город поврежден, но мы можем его восстановить», — сказал он в сообщении, сопровождаемом видео, показывающим площадь, покрытую обломками, которая, судя по видимым зданиям, кажется площадью Свободы в центре Бахмута.

AgenceFrance-Presse не смогло подтвердить этот визит из независимого источника.

13:05 Число погибших от российского ракетного обстрела в Умани возросло до 16

По последним данным, в Умани в результате российского ракетного обстрела погибли 16 мирных жителей. Среди погибших — двое детей.

Рано утром 28 апреля российские войска нанесли массированный ракетный удар по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям. В Умани ракета попала в жилой дом. В Днепре ракетный удар тоже пришелся по жилому дому. Там погибли два человека, в том числе двухлетняя девочка, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. В городе Украинка к югу от Киева обломки ракеты попали в жилой дом, сообщил глава Киевской области Руслан Кравченко. В результате пострадала девочка.

Ракетный удар был нанесен также по Киеву, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко. По данным властей, украинскую столицу обстреляли с самолетов стратегической авиации. Над городом были сбиты 11 крылатых ракет, а также два беспилотника.

Uman... The rubble is still being cleared. There are already 13 dead. Two of them are children that can’t be identified. The fate of their parents is unknown... The rescuers will work until they make sure that no one else is left under the rubble. We can defeat Russian terror… pic.twitter.com/j6jk8HZWkq — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 28, 2023

12:45 В Москве полиция составила протокол о «дискредитации» армии на женщину, которая печет «антивоенные» торты

В Москве сотрудники полиции пришли домой к Анастасии Чернышевой, которая печет дома торты, часть которых делает с антивоенными надписями, и публикует их фото в Instagram. На нее составили протокол о «дискредитации» армии, сообщает «ОВД-Инфо».

Чернышева выпекает торты, часть денег с продаж отправляет на благотворительность и открыто выступает против войны в соцсетях.

12:10 Министр обороны Украины сказал, когда начнется контрнаступление

В глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в ходе пресс-конференции.

«Подготовка завершается, кроме оружия и техники еще предстоит ее овладение нашими военными. Мы очень современные системы получили, особенно в части бронированного кулака. Я вам помню, что кроме танковой коалиции, в которую входят в первую очередь Leopard 2+ Challenger, чуть позже приедут Leopard 1», – сказал Резиков.

По его словам, сама техника объявлена подготовлена и частично доставлена, а есть техника, на которой завершаются учебные программы и уже экипажи вместе с ними прибудут тогда, когда будет определено в необходимое место.

«Если в глобальном смысле, в высоком процентном режиме мы готовы, дальше вопрос за Генеральном штабом, командованием. Как только будет воля божья, погода и решение командиров - мы это сделаем», – заявил Резников.

11:45 Количество жертв в Умани возросло до 11, из них двое – дети

Количество жертв российской атаки в Умани возросло до 11, сообщил ГСЧС в Facebook.

Среди погибших – ребенок 2013 года рождения.

Ранее начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец сообщал, что среди десяти погибших двое 10-летних детей.

Также пострадали 18 человек (из них 11 госпитализированы) и спасены 17 человек (из них трое детей).

Умань, 28 апреля 2023. AP - Bernat Armangue

11:25 ISW: Командование РФ сменило ответственных за логистику и обеспечение в Украине

Российское военное командование, вероятно, осуществляет перестановки в руководстве органов управления, связанных с формированием сил и материально-техническим обеспечением, отмечается в отчете Института изучения войны (ISW).

Несколько известных российских военных блогеров заявили 27 апреля, что генерал-полковник Алексей Кузьменков, заместитель руководителя Росгвардии, заменил генерал-полковника Михаила Мизинцева на посту заместителя министра обороны РФ по вопросам логистики. Институт отмечает, что официально российские ведомства пока не подтвердили эти изменения. В Институте предполагают, что российский Генштаб спешит ввести эти изменения, поскольку в информационном пространстве РФ растет страх перед украинским контрнаступлением.

10:50 Россияне составили наибольшую долю среди людей, въехавших в Грузию в 2022 году

Граждане России составили наибольшую долю среди людей, которые в течение 2022 года въехали на территорию Грузии и остались на длительное время; на третьем месте – украинцы. Об этом свидетельствует сообщение Национальной службы статистики.

В 2022 году в Грузию въехало около 62 304 россиян. При этом, выехали в 2022 году 5935 граждан РФ.

На втором месте по количеству въехавших в Грузию – граждане страны, около 54 400 человек. Выехали из страны при этом 100 800 граждан Грузии, почти вдвое больше.

Третья крупнейшая группа среди иммигрантов в Грузию – украинцы, около 20700 человек. Уехали из страны в 2022 году 2 004 граждан Украины.

Четвертая крупнейшая группа – белорусы (около 13 тысяч), уехали из Грузии в 2022 году 852 граждан Беларуси.

К иммигрантам причисляют в статистике лиц, которые приехали в страну и пробыли не менее 183 дней за последние 12 месяцев, и Грузия до этого не была страной их постоянного проживания. Зеркальный подход действует в отношении эмиграции.

10:20 Молдова составила «черный список» россиян, которым запрещен въезд на территорию страны

Власти Молдовы составили «черный список» россиян, которым запрещен въезд в страну, в список попал президент РФ Владимир Путин.

«У нас длинный список, и всех людей из него мы будем отправлять домой. РФ не может указывать нам, что мы должны или можем делать. Республика Молдова является свободной и суверенной страной. Каждый должен знать свое место», – прокомментировал список премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По его словам, в список вошли чиновники и популярные артисты, которые пропагандируют и поддерживают войну России против Украины. В частности, уточнил премьер, в список попали Владимир Путин и певец Филипп Киркоров.

Речан также сообщил, что «черный список» до сих пор не был обнародован, однако лица, попавшие в него, знают об этом. Премьер не исключает, что власти Молдовы опубликуют список в открытом доступе.

10:00 В Украину приехали президенты Чехии и Словакии

В Украину вместе приехали с визитом новый президент Чехии Петр Павел и его словацкая коллега Зузана Чапутова.

Президенты прибыли поездом в Немешаево, где их встретили, среди прочих, чешский посол в Украине и бывший украинский посол в Чехии Евгений Перебийнис.

В официальном Twitter Петр Павел опубликовал их фотографию на фоне поврежденного дома:

«Мы с Зузаной Чапутовой разделяем ценности свободы и справедливости. Тяжело видеть собственными глазами, что украинцы платят за это самую высокую цену, кровью и жизнями своих граждан. Борьба с агрессором защищает то, что нас объединяет», – прокомментировал Павел.

Se @ZuzanaCaputova oba vnímáme hodnotu svobody a spravedlnosti. Je těžké vidět na vlastní oči, že Ukrajinci za ni platí cenu nejvyšší. Krev a životy vlastních občanů. V boji s agresorem chrání to, co je nám společné. Proto za nimi budeme stát. pic.twitter.com/85MS6DOfmj — Petr Pavel (@prezidentpavel) April 28, 2023

«Позорные атаки прошлой ночью на несколько украинских городов, среди которых Умань и Днепр, в результате которых погибли невинные люди, напоминают, что мы не можем отворачиваться», – написала Чапутова в своем Facebook.

Во время визита президенты встретятся с Владимиром Зеленским и рядом других должностных лиц.

09:45 Сибиряку, пробежавшему полумарафон в футболке с флагом Украины, присудили 15 тысяч рублей компенсации

Об этом сообщают «Сибирь. Реалии» со ссылкой на адвоката мужчины Василия Дубкова.

События произошли 10 сентября, когда Андрей Корольчук вышел на полумарафон в Новосибирске в футболке с украинским флагом. Он объявил, что сделал это «из солидарности с родней». В тот же день домой к нему пришла полиция и доставила его в отделение.

Позже мужчину отпустили без составления протокола.

09:25 Россия ночью нанесла ракетный удар по Киеву, Днепру и Умани

В Днепре в ходе обстрела разрушен частный дом, там от удара погибли двухлетняя девочка и 31-летняя женщина.

В Умани - 17 раненых и 10 погибших.

Ракеты, которые были направлены на Киев и Киевскую область, удалось сбить.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться