Четыреста тридцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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В Севастополе загорелась нефтебаза после попадания дрона. Кадры из видео российского губернатора Севастополя. 29 апреля 2023 г.

29 апреля — 430-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:55 Британская разведка о российском ударе по Умани

В своем ежедневном обзоре разведка министерства обороны Великобритании пишет о массированном ракетном ударе 28 апреля по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины.

Британские аналитики считают, что целью атаки на этот раз были не объекты энергетической инфраструктуры, а украинские резервы и оружие, полученное Украиной от союзников.

«Существует реальная вероятность, что Россия пыталась перехватить резервные подразделения украинской армии и поставки оружия, недавно предоставленные Украине», — говорится в сводке британского Минобороны.

В результате атаки погибли не менее 25 человек. «Россия использует неэффективный процесс целеуказания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданского населения», — пишут эксперты.

10:36 В российских городах появляются стихийные мемориалы в память о погибших от российского удара по Умани

В России со вчерашнего вечера люди несут цветы к памятникам Леси Украинки в Москве и Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге, также сообщается о цветах и плакате «Умань 28.04.2023» у памятника жертвам политических репрессий в Йошкар-Оле.

В Москве на Украинском бульваре возле памятника Леси Украинки в пятницу вечером появились цветы и надпись «Умань. Днепр». Позже к памятнику приехала полиция, выбросила цветы и начала фотографировать и переписывать данные людей, приходивших с цветами.

В результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в городе Умань Черкасской области погибли 23 человека, в том числе четверо детей.

10:01 Еще два российских региона отменили «Парад победы» на 9 мая

Как сообщает издание «7×7» парады отменили власти Орловской и Псковской областей. Ранее об отмене парадов сообщили власти Белгородской, Воронежской и Курской областей, в Краснодарском крае, кроме Новороссийска, а также в аннексированных Крыму и Севастополе.

Такое решение власти объясняют риском для безопасности местных жителей и нежеланием «провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих».

09:40 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки РФ осуществила пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также — два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.

От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка в Киевской области. По предварительной информации погибли более 20 гражданских лиц, среди них четверо детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.

Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили восемь гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

Противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченной территории Херсонской области. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, имеющим сим-карты украинских операторов.

09:17 В Севастополе загорелась нефтебаза после попадания дрона

Об этом сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев. «По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — написал он в ночь на 29 апреля.

Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров, возгоранию присвоен наивысший четвертый класс сложности. По последним данным, в тушении участвуют 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.

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