Четыреста тридцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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29 апреля — 430-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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10:55 Британская разведка о российском ударе по Умани
В своем ежедневном обзоре разведка министерства обороны Великобритании пишет о массированном ракетном ударе 28 апреля по Днепропетровской, Черкасской и Киевской областям Украины.
Британские аналитики считают, что целью атаки на этот раз были не объекты энергетической инфраструктуры, а украинские резервы и оружие, полученное Украиной от союзников.
«Существует реальная вероятность, что Россия пыталась перехватить резервные подразделения украинской армии и поставки оружия, недавно предоставленные Украине», — говорится в сводке британского Минобороны.
В результате атаки погибли не менее 25 человек. «Россия использует неэффективный процесс целеуказания и отдает приоритет предполагаемой военной необходимости, а не предотвращению сопутствующего ущерба, включая гибель гражданского населения», — пишут эксперты.
10:36 В российских городах появляются стихийные мемориалы в память о погибших от российского удара по Умани
В России со вчерашнего вечера люди несут цветы к памятникам Леси Украинки в Москве и Тарасу Шевченко в Санкт-Петербурге, также сообщается о цветах и плакате «Умань 28.04.2023» у памятника жертвам политических репрессий в Йошкар-Оле.
В Москве на Украинском бульваре возле памятника Леси Украинки в пятницу вечером появились цветы и надпись «Умань. Днепр». Позже к памятнику приехала полиция, выбросила цветы и начала фотографировать и переписывать данные людей, приходивших с цветами.
В результате попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в городе Умань Черкасской области погибли 23 человека, в том числе четверо детей.
10:01 Еще два российских региона отменили «Парад победы» на 9 мая
Как сообщает издание «7×7» парады отменили власти Орловской и Псковской областей. Ранее об отмене парадов сообщили власти Белгородской, Воронежской и Курской областей, в Краснодарском крае, кроме Новороссийска, а также в аннексированных Крыму и Севастополе.
Такое решение власти объясняют риском для безопасности местных жителей и нежеланием «провоцировать вооруженные силы Украины скоплением техники и военнослужащих».
09:40 Утренняя сводка Генштаба ВСУ
- За прошедшие сутки РФ осуществила пуск 23 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555. Нашими защитниками уничтожена 21 крылатая ракета, а также — два БпЛА оперативно-тактического уровня и два ударных дрона.
- От ракетного террора россиян пострадали города Умань Черкасской области, Днепр, а также Украинка в Киевской области. По предварительной информации погибли более 20 гражданских лиц, среди них четверо детей. Под завалами остаются люди, продолжаются поисковые работы. Повреждены более 10 многоквартирных домов и другая гражданская инфраструктура.
- Также враг нанес 36 авиационных ударов. Применяя управляемые авиационные бомбы, россияне атаковали Черниговщину, в результате чего в населенном пункте Костобобров разбомбили восемь гражданских домов. Кроме того, враг совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
- Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки совершил 48 атак на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, наши воины мужественно держат оборону.
- В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.
- Противник ужесточил фильтрационные меры на временно захваченной территории Херсонской области. Проводятся массовые обыски жилых помещений и проверка телефонов. Основное внимание уделяется жителям, имеющим сим-карты украинских операторов.
09:17 В Севастополе загорелась нефтебаза после попадания дрона
Об этом сообщил глава аннексированного города Михаил Развожаев. «По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА», — написал он в ночь на 29 апреля.
Пожар распространился на площади 1000 квадратных метров, возгоранию присвоен наивысший четвертый класс сложности. По последним данным, в тушении участвуют 18 пожарных расчетов и пожарный поезд. По предварительной информации, пострадавших нет.
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