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431-й день полномасштабного российского вторжения в Украину

Спасатели работают на месте российского ракетного удара по многоэтажке в Умани. Черкасская область, Украина. 29 апреля, 2023. REUTERS - CARLOS BARRIA

RFI

30 апреля — 431-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.