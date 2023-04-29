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431-й день полномасштабного российского вторжения в Украину

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Спасатели работают на месте российского ракетного удара по многоэтажке в Умани. Черкасская область, Украина. 29 апреля, 2023.
Спасатели работают на месте российского ракетного удара по многоэтажке в Умани. Черкасская область, Украина. 29 апреля, 2023. REUTERS - CARLOS BARRIA
RFI

30 апреля — 431-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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