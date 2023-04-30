Подрыв нефтебазы в Севастополе в ВСУ назвали «одним из элементов подготовки» к контрнаступлению

война

Атака на нефтебазу в аннексированном Россией Севастополе является частью подготовки к контрнаступлению украинской армии. Об этом в воскресенье, 30 апреля, заявила представитель пресс-службы ВСУ Наталья Гуменюк. По украинским данным, в результате пожара было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами. Власти аннексированного города заявили о попадании в резервуар украинского дрона.

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«То, что подорвана логистика врага, — один из элементов подготовки к мощным активным действиям сил обороны, мы говорим уже длительное время. И вот эта работа и является подготовительной к широкому полномасштабному наступлению, которое все ожидают», — сказала Гуменюк. По ее словам, российские военные якобы «пытаются эвакуировать свои семьи и по возможности и сами выезжают из Крыма».

По информации Генштаба Вооруженных сил Украины, в результате пожара, который вспыхнул 29 апреля на нефтебазе вблизи Казачьей бухты в Севастополе, было уничтожено 10 резервуаров с нефтепродуктами, общей вместимостью около 40 тысяч тонн. По данным Украины, эта нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота РФ, которые наносили ракетные удары по городам Украины.

Власти аннексированного Севастополя, в свою очередь, сообщили, что в результате попадания украинского беспилотника, сгорели четыре цистерны с топливом. Еще один дрон удалось сбить. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев пообещал, что пожар на нефтебазе не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя. В результате пожара никто не пострадал.

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