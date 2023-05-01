В ночь на 1 мая силы РФ нанесли новый ракетный удар по Украине. В Павлоградском районе пострадали 34 человек

Во время массированной российской ракетной атаки в ночь на 1 мая силы ПВО Украины уничтожили 15 крылатых ракет из 18-ти. Об этом сообщили главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командование Воздушных сил Украины. Силы РФ также подвергли ракетному обстрелу город Павлоград в Днепропетровской области, где, по данным местных властей, пострадали 34 человека, среди них — пятеро детей.

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В ночь на 1 мая российские военные выпустили по Украине 18 крылатых ракет, сообщили в ВСУ. Как написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, атака началась около 02:30. В ней принимали участие девять бомбардировщиков Ту-95, которые действовали в районе Оленегорска в Мурманской области, и два Ту-160, находившихся в районе Каспийского моря. «Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожено 15!», — написал Залужный.

Киевская городская военная администрация заявила, что по столице ночью были запущены не только ракеты, но и беспилотные летательные аппараты. Все эти боевые средства были сбиты, рассказал начальник администрации Сергей Попко.

В Павлоградском районе пострадали десятки человек. Об этом утром в понедельник, 1 мая, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его данным, 7 ракет были сбиты украинскими военными.

«Трагические ночь и утро для Днепропетровщины, — написал он в своем телеграм-канале. — Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое детей».

Позже Лысак уточнил: «Уже 34 пострадавших из-за ракетного удара по Павлоградскому району. Из них пятеро детей. Самой младшей девочке — всего 8 лет. У людей ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии, отравление продуктами горения. Две женщины, 45 и 55 лет, в реанимации».

Он также сообщил о повреждении промышленного предприятия — там произошел пожар. В жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов.

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