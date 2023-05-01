432-й день день полномасштабного российского вторжения в Украину

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В ночь на 1 мая 2023 года Россия нанесла серию ракетных ударов по Днепропетровской области. Есть пострадавшие.

1 мая — 432-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:40 В Херсонской области в результате российских обстрелов погиб человек

Один человек погиб и трое получили ранения в результате российского обстрела Херсонской области в воскресенье вечером. Об этом в понедельник утром сообщил глава местной военной администрация Александр Прокудин.

«Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и здание государственного учреждения в центре Херсона», — написал он, уточнив, что Херсон был обстрелян восемь раз за минувшие сутки.

09:15 В ночь на 1 мая российские войска нанесли новый ракетный удар по Украине. В Павлоградском районе пострадали 25 человек

Об этом рано утром в понедельник, 1 мая, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его данным, 7 ракет были сбиты украинскими военными.

«Трагические ночь и утро для Днепропетровщины, — написал он в своем телеграм-канале. — Враг атаковал ракетами. 7 из них военные воздушного командования "Восток" сбили. Но есть и попадания. Досталось Павлоградскому району. Предварительно, пострадали 25 человек. Среди них трое детей».

Он также сообщил о повреждении промышленного предприятия — там произошел пожар.

В жилом районе города повреждено 19 многоэтажек, 25 частных домов, шесть учреждений школьного и дошкольного образования и пять магазинов.

09:10 ВСУ: по Украине было выпущено 18 крылатых ракет, 15 из них были сбиты

В ночь на 1 мая российские военные выпустили по Украине 18 крылатых ракет, сообщили в ВСУ.

Как написал в Facebook главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, атака началась около 02:30. В ней принимали участие девять бомбардировщиков Ту-95, которые действовали в районе Оленегорска в Мурманской области, и два Ту-160, находившихся в районе Каспийского моря.

«Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил ВСУ уничтожено 15!», — написал Залужный.

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