433-й день войны России против Украины: онлайн RFI

2 мая — 433-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:08 Офис генерального прокурора: с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 478 детей

Как отмечают украинские власти, еще 960 детей с 24 февраля 2022 года получили ранения. При этом цифры не являются окончательными, продолжается работа по уточнению данных на оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно последнему отчету Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля 2022 года по 23 апреля 2023 года в Украине погибли 8574 мирных жителя. 6611 человек погиб на территориях, контролируемых законными властями Украины и 1913 - на территориях, оккупированных Россией, пишет Би-би-си на русском.

09:59 Медуза опубликовала большой текст о работе МИД России во время войны

09:50 Российская газета: участники «спецоперации» смогут бесплатно обучиться новой профессии

09:40 Подоляк: РФ сменила такику атак на Украину. Цель - приблизить контрнаступление

Как заявил в эфире национального телемарафона советник главы офиса президента Михаил Подоляк, российские войска сменили тактику применения ракет против Украины и теперь фокусируются на гражданских объектах, а не боевых позициях.

«Они наносят прямые удары именно по гражданским, многоквартирным зданиям или местам, где есть много жилья гражданского населения», — приводит его слова «РБК-Украина».

По мнению Подоляка, так Россия хочет спровоцировать острую реакцию в Украине и принудить Киев пойти в контрнаступление, не проведя к нему должную подготовку.

Подоляк также отметил, что Россия может пытаться повлиять на жителей Запада, которые якобы могут потребовать стороны сесть за стол переговоров под впечатлением сцен убийства мирных украинцев.

Еще одна цель подобных атак - попытка проверить работу систем ПВО, уверен Подоляк.

09:25 Сводка украинского генерального штаба. Главное:

В течение последних 24 часов было зафиксировано 19 ракетных атак.15 ракет типа Х-101 и Х-555 были сбиты.

Отражено 41 наземное нападение. В районах Новоселовского и Белогоровки под Кременной противник продолжал наступление. Были нанесены авиаудары по Белогоровке, Григоровке и Спорному.

Продолжаются бои за Бахмут и Предтечино, где были зафиксированы попытки наступления. Российская сторона нанесла авиаудары по Бахмуту и Белой Горе.

На западе Донецка противник атаковал Северное и Первомайское, а также нанес авиаудар по Авдеевке. Продолжаются бои за Марьинку

Российские оккупационные силы усилили контрразведывательный и полицейский режимы на временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, оккупанты запретили въезд в Дорожнянку, Решетиловку, Константиновку и Чумацкое гражданским лицам, не проживающим в этих населенных пунктах.

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