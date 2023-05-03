434-й день полномасштабного российского вторжения в Украину: онлайн RFI

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Вид на горящую нефтебазу в Тамани у Керченского пролива и Крымского моста. 3 мая, 2023.

3 мая — 434-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

13:00 Еврокомиссия выделила 500 млн евро для укрепления европейской оборонной промышленности

Today we are providing €500 million and new measures to urgently boost EU defence industry capacities.



The proposal will allow the European defence industry to better support Ukraine and EU countries' armed forces.#StandWithUkraine — European Commission (@EU_Commission) May 3, 2023

12:47 SOTA: местные жители ночью слышали два взрыва в районе Кремля

В группе жителей Якиманки появилось видео, на котором видно как ночью над Кремлем поднимается клуб дыма. Издание SOTA пишет, что естные жители сообщают, что было слышно два вззрыва, видны искры, а позже появились «люди с фонариками». Комментариев российских властей по поводу инцидента пока нет.

12:15 В швейцарском Лугано пройдет бизнес-форум по восстановлению Украины

11 и 12 мая в Лугано состоится первый Lugano Business Forum, который объединит представителей европейского бизнеса, различных ассоциаций и организаций, а также чиновников и лидеров мнений для обсуждения проектов по послевоенному востановлению Украины. Организаторами форума выступили: Украино-Швейцарская бизнес ассоциация, Швейцарская торговая ассоциация SGV и Блокчейн ассоциация Украины.

Среди основных тем форума: энергетические ресурсы, добыча сырья, медицина и биотехнологии, промышленность, строительство, IT и цифровые платформы, сфера FinTech и стартапы. С украинской стороны в форуме примут участия главы министерств восстановления, природы, Госгеонедр и ведомства по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также представители украинских частных компаний.

11:47 Россия нанесла удар по единственному работающему гипермаркету Херсона

По сведениям МВД Украины на текущий момент, погибло трое и ранено пятеро местных жителей, среди них — сотрудники и посетители магазина. В городе введен комендантский час и запрет на передвижение до утра 8 мая.

11:33 Зеленский прибыл в Финляндию

Президент Украины планирует встретиться с главами стран Северной Европы. О прибытии Зеленского сообщила канцелярия финского президента. Помимо главы Финляндии, Зеленский проведет переговоры с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции и Исландии.

11:05 Вид на горящую российскую нефтебазу в Тамани

Вид на горящую нефтебазу в Тамани у Керченского пролива и Крымского моста. 3 мая, 2023. REUTERS - STRINGER

10:53 ФСБ заявила о предотвращении покушения на оккупационных руководителей Крыма

ТАСС приводит заявления российской Федеральной службы безопасности, которая задержала «семь участников агентурной сети военной разведки Украины в Крыму». Российские спецслужбы считают заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца организатором якобы планировавшихся покушений на российское оккупационное руководство, и на Сергея Аксенова в частности.

Кроме того, уточняется, что ФСБ пресекла канал поставки с территории Украины в РФ «британской взрывчатки и компонентов взрывных устройств». ТАСС опубликовало видео с задержанием и допросом подозреваемого Виктора Подвального.

10:27 Российский военный аэродром в Брянской области атакован беспилотниками

Первым о случившемся написал Telegram-канал Baza. Атака пяти беспилотников на военный аэродром в Брянской области произошла ночью. По имеющимся у издания сведениям, два беспилотника были сбиты из стрелкового оружия, два взорвались на территории аэродрома, а еще один дрон не был обнаружен.

По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки получил легкие повреждения «неэксплуатируемый» самолет Ан-124. Тем временем в регионе ликвидируют последствия подрыва грузового поезда на железнодорожных путях, который произошел вчера.

09:36 Дроны атаковали нефтебазу в Тамани. Горит резервуар с топливом

Примерно в шесть утра в поселке Волна, прилегающем к российскому порту Тамань, раздался взрыв. В результате удара загорелся резервуар компании «Таманьнефтегаз». Прокремлевские телеграм-каналы предполагают, что речь идет об атаке беспилотника.

Власти Краснодарского края признали факт возгорания, площадь которого составляет более 1200 квадратных метров. Пожар в Тамани уже стал больше по площади, чем возгорание несколько дней назад в Севастополе. Тушением нефтебазы в Тамани, находящейся неподалеку от Крымского моста, занимаются пять пожарных поездов и 188 человек.

09:09 Россия ночью запустила 26 дронов по территории Украины, в том числе по нефтебазе в Кропивницком

ВСУ заявляет, что 21 из 26 запущенных Россией этой ночью дронов типа «Шахед», сбиты. Есть попадание по нефтебазе в Кропивницком Кировоградской области. По данным главы ОВА, Андрея Райковича, жертв нет. Один из дронов попал по административному зданию в Днепре.

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