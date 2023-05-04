435-й день полномасштабного российского вторжения в Украину: онлайн RFI

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Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды выступил с речью о справедливости и необходимости свершения правосудия по делам о военных преступлениях, совершенных в Украине, как условиях мира. Гаага. 04/05/2023.

4 мая — 435-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:35 В Ставропольском крае загорелись бочки с мазутом

На складе топлива неподалеку от бетонного завода на хуторе Ташла Шпаковского района Ставропольского края загорелись бочки с мазутом. В результате начался пожар площадью около 500 квадратных метров. За сегодняшний день — это уже третье возгорание в крупных российских топливных хранилищах. Помимо Ильского НПЗ в Краснодарском крае, ночью беспилотник атаковал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Ростовской области.

13:06 Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо в Гааге, Нидерланды, 4 мая 2023 года. REUTERS - YVES HERMAN

12:44 Архангельская область ввела запрет на полеты беспилотников

Соответствующее заявление появилось на сайте администрации региона. Первой запрет на полеты беспилотников ввела Москва, еще до официальной реакции Кремля на ночную атаку дронов по резиденции президента РФ. После появления многочисленных видео власти сразу нескольких регионов ввели аналогичные запреты: в Санкт-Петербурге, а также Московской, Ленинградской и Псковской областях.

12:21 Лавров проводит встречу с главой индийского МИД Субраманьямом Джайшанкаром

Переговоры проходят в рамках встречи министров иностранных дел стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, в которую входят Китай, Россия, Казахстан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Киргизия, Таджикистан и Иран. Журналистов присутствовать при разговоре не допустили.

12:07 Зеленский заявил, что хочет видеть Путина в Гааге

Фрагменты речи Зеленского во время сегодняшнего визита в Нидерланды приводит «Украинская правда».

Уважаемый народ Нидерландов, мы очень рады быть сегодня здесь, в вашей сильной стране, на земле свободы и справедливости, основных ценностей. [...] Безусловно мы все хотим видеть здесь другого Владимира. В Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия. Это должно быть осуществлено здесь, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим. А мы победим.

Президент Украины особо подчеркнул, что не считает допустимым любые формы «гибридного» мира, или той или иной формы «гибридного иммунитета» для военных преступников.

11:50 Владимир Зеленский находится с визитом в Нидерландах

Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на четверг, 4 мая, прибыл в Нидерланды с рабочим визитом. В Гааге запланирована его встреча с премьер-министром Марком Рютте и министром обороны страны.

В программе визита также — посещение Международного уголовного суда, встреча с его председателем Петром Хофмански и секретарем Освальдо Завала Агилером.

В Гааге Владимир Зеленский выступил с речью, посвященной вопросам ответственности и правосудия по делам о военных преступления, совершенных в Украине в ходе агрессии РФ. Основные тезисы выступления передает агентство УНИАН.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский также проведет встречу в трехстороннем формате с участием премьер-министров Нидерландов и Бельгии Марком Рютте и Александером де Кроо. В программе предусмотрена аудиенция у короля Виллема-Александра и визит на базу военно-воздушных сил.

11:07 ВМС ВСУ: Россия уменьшила группировку кораблей и ракетоносителей в Черном море

Количество российских кораблей, стоящих на боевом держурстве в Черном море, по состоянию на 11 утра по местному времени, уменьшилось до 7. По сведениям Военно-морских сил ВСУ, среди них есть два ракетоносителя снарядов «Калибр» с общим залпом до 16 ракет.

В Азовском море находится всего один российский корабль. А в Средиземном до 5 кораблей, среди которых один ракетоноситель с залпом до четырех ракет.

10:43 Последствия ночных российских обстрелов Черниговской и Сумской областей

10:05 На обломках дронов в Одессе видны надписи «Za Кремль» и «Za МоскVy»

«Суспільне Одеса» опубликовало фотографии обломков беспилотников «Шахед 136/131» («Герань»), атаковавших Одессу сегодня ночью. 12 из 15 дронов, удалось сбить украинским системам ПВО. На дронах видны надписи «Za Кремль» и «Za МоскVy».

09:34 Нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае атакован беспилотниками

По последним данным, которые приводит РИА Новости, на Ильский нефтеперерабатывающий завод упало четыре дрона, из которых один не взорвался. Пожар площадью 400 кв метров, возникший в НПЗ в результате удара, уже удалось потушить. Как сообщает глава региона Вениамин Кондратьев, возгорание тушили 167 человек и 37 единиц техники.

В резервуаре завода на момент атаки находилось 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива.

09:07 Россия нанесла массированный удар дронами по Украине

Ночью Россия атаковала Одессу, Киев и Запорожье 24 беспилотниками «Шахед 136/131», 18 из которых сбили ВСУ. Все дроны и баллистические ракеты, направленные на Киев, по данным городской ОВА, были сбиты.

Обломки беспилотников рухнули в трех районах столицы — Шевченковском, Печерском и Подольском. Пострадавших нет. Повреждены несколько автомобилей и дорожное покрытие.

В Одессе после прилета трех «Шахедов» повреждено здание общежитий, однако пострадавших нет. Известно о взлете носителя «Кинжалов» — Миг-31К.

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