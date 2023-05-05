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Фермер из Харьковской области придумал, как вспахать заминированное поле без риска для жизни

01:31 Трактор на дистанционном управлении украинского фермера Александра Кривцуна. Село Граково, Харьковская область. REUTERS - STRINGER

RFI

У фермера Александра Кривцуна из Харьковской области – 2 тысячи гектаров земли, большая часть которой усеяна минами и неразорвавшимися снарядами. Чтобы работать в поле без риска для жизни, он сконструировал трактор на дистанционном управлении и снабдил его броней, снятой с российских танков. «Такой трактор – очень хорошая идея», – отмечает специалист по разминированию территорий Сергей Дудак. По его словам, из-за большого объема работы у украинских саперов сейчас нет возможности заниматься сельскохозяйственными полями.