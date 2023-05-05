436-й день полномасштабного российского вторжения в Украину: онлайн RFI

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции в Гааге, 4 мая 2023.

5 мая — 435-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:51 Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен.

12:31 В Берлине 8 и 9 мая ограничат использование флагов России и Украины

Берлинская полиция ввела запрет на демонстрацию российских и украинских флагов возле советских мемориалов в Трептов-паркее, Тиргартене и Шёнхольцер Хайде 8 и 9 мая. Об этом сообщает радио Берлина и Бранденбурга.

Также введен на исполнение маршевых и военных песен возле трех мемориалов. Сделано это в целях обеспечения "достойного почтения памяти павших солдат бывшей советской армии".

Акт поминовения, а также уважение к этим мемориалам и памятникам должны быть сохранены на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Нельзя допустить, чтобы эта война переросла в конфликты или споры в Берлине, особенно в связи с символической датой,

— говорится в заявлении берлинской полиции.

Аналогичный запрет на демонстрацию флагов действовал и в прошлом году. Тогда он вызвал критику с украинской стороны, в том числе со стороны тогдашнего посла Украины в Германии Андрея Мельника.

Также 8 и 9 мая запрещено «делать заявления, которые в связи с нынешней ситуацией могут одобрить, прославить или восхвалять войну в Украине», как передает радио Берлина и Бранденбурга.

12:10 До 10 мая в центре Москвы ограничили работу каршеринга

Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы. Сообщалось, что ограничения введены «в связи с проведением мероприятий». 8 и 9 мая в Москве будут проходить мероприятия по случаю Дня Победы, включая традиционный военный парад, в котором, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, примет участие президент России.

После атаки беспилотников на Кремль ночью 3 мая некоторые субъекты России решили отказаться от проведения традиционных военных парадов 9 мая. По соображениям безопасности парады не будут проводиться практически во всех регионах Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в Псковской, Саратовской и Тюменской областях.

11:54 В Москве задержали руководителя пермского Центра исторической памяти

В аэропорту Шереметьево полиция задержала Александра Чернышова — руководителя пермского Центра исторической памяти, признанного властями РФ иностранным агентом и ликвидированого в 2022 году. Сообщается, задержание может быть связано с попыткой вывезти из Перми архив «Мемориала».

11:39 «Новая газета» запустила петицию в поддержку Жени Беркович и Светланы Петрийчук

В открытом письме журналисты выступают против арестов деятелей культуры за художественные произведения и подчеркнули, что спектакль Беркович и Петрийчук «Финист Ясный Сокол» несет «абсолютно внятный антитеррористический призыв».

Мы — против того, чтобы режиссеров, драматургов, артистов, кого бы то ни было — в ХХI веке арестовывали за спектакль. Мы против обвинительной лжи: в работе режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук нет ни тени оправдания терроризма; пьеса и спектакль «Финист — ясный сокол» несут абсолютно внятный антитеррористический призыв. Мы — против того, чтобы сажали за анти-СВО стихи. Стихи Беркович стали за минувший год широко известны. Против преследования граждан по сфабрикованному обвинению. Против идеологического заказа. Против уничтожения театра и культурной среды. Против того, чтобы из театрального цеха, как в толпе на митинге, выхватывали одиночек — тех, кто не хочет уезжать из своей страны. Она не хотела уезжать — из страны, города, отказываться от языка, на котором она пишет, мыслит и ставит. И не уехала. При этом надеялась сохранить право голоса: трезвой и сострадательной оценки происходящего в России, в Украине, в мире. Дома в Москве ее ждут дети. Дома в Петербурге мать и бабушка, известная питерская писательница Нина Катерли. Государству стыдно терроризировать женщин. Мы — против террора и его оправдания, в том числе из ложно понятой государственной целесообразности. Преследуйте убийц, а не поэтов!

К 11:30 по парижскому времени петицию подписали более 1100 человек.

11:22 Raiffeisenbank International прекратил корреспондентские отношения с российскими банками, за исключением своей «дочки»

Об этом RBI сообщила в презентации к финансовой отчетности за первый квартал 2023 года. Австрийская корпорация закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме дочернего Райффайзенбанка.Такие счета в иностранных банках необходимы для проведения валютных операций. Сообщается, что это сделано в рамках снижения деловой активности перед уходом из России.

10:53 Песков: атака дронов на Кремль «с большой долей уверенности» будет обсуждаться на совещании Путина с членами Совета безопасности РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема атаки дронов на Кремль, скорее всего, войдет в повестку совещания Владимира Путина с членами Совбеза РФ. Будут ли сделаны какие-то заявления по итогам обсуждения, Песков не уточнил.

Он также сказал, что в Кремле видели заявление Евгения Пригожина о нехватке боеприпасов и готовности вывести 10 мая силы ЧВК «Вагнер» из Бахмута. Однако комментировать заявление Песков не стал.

10:32 Елена Зеленская и Денис Шмыгаль будут присутствовать на официальных мероприятиях по случаю коронации Карла III

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Шмыгаль:

Планируется ряд встреч для укрепления отношений с одним из ключевых наших союзников. С первой леди Украины Еленой Зеленской примем участие в официальных мероприятиях по случаю коронации Его Величества Карла ІІІ. Рассчитываем на усиление всесторонней поддержки Украины и на увеличение санкционного давления на Россию.

10:17 Во время Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества произошла потасовка между членами российской и украинской делегаций

Поводом для потасовки стало то, что представитель российской делегации вырвал украинский флаг из рук депутата Верховной Рады Александра Мариковского.

ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации сообщил, что Мариковский напал на секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого, который «находится в больнице на обследовании». По данным ТАСС, потасовка произошла в отеле в Анкаре, где проходит юбилейный саммит спикеров парламентов государств ПАЧЭС. О том, что российский дипломат вырвар из рук украинского флаг, в заметке не упоминается.

По сообщениям Baza, Мариковский вышел с флагом и «выкрикивал проукраинские лозунги» в то время, как депутат Госдумы Ольга Тимофеева давала комментарий программе «60 минут».

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества проходит в Анкаре.

10:00 На территории НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника случился пожар

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае из-за атаки беспилотника начался пожар на площади 60 квадратных метров. Его ликвидировали до прибытия пожарных. Об этом со ссылкой на местное МЧС сообщает ТАСС. По данным Mash, атаку на завод совершила группа диверсантов, которые были задержаны.

«В 09:10 мск в результате прилета БПЛА на Ильский НПЗ произошел взрыв на установке АТ-5 с последующим возгоранием», — приводит слова своего источника "Интерфакс".

9:40 Из сводки Генштаба ВСУ:

Вооруженные сил РФ 4 мая нанесли массированный удар по территории Украины дронами «Шахед», 18 из 24 уничтожены. За сутки российские силы нанесли 10 ракетных ударов по Краматорску и Запорожью, совершили 75 авиаударов и 65 пусков из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирного населения.

Российские силы ведут наступление на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях — ВСУ отбили около 60 атак. Ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку. Идет принудительная паспортизация граждан Украины в Станично-Луганском районе Луганской области. Согласно распоряжению российской оккупационной так называемой "администрации", руководителям местных организаций и предприятий даны указания по предоставлению информации о проведенных мероприятиях по паспортизации населения.

Авиация ВСУ за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии Украины поразили один пункт управления, восемь районов сосредоточения живой силы, два склада боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы.

9:15 Британская разведка о диверсиях на российских железных дорогах:

Участившиеся аварии на российских железных дорогах в районах, граничащих с Украиной, почти наверняка вызвали кратковременные локальные сбои в железнодорожных перевозках российских военных. Хотя бригады железнодорожных войск способны быстро восстановить линии, эти инциденты усилят нагрузку на внутренние силы безопасности России, которые, скорее всего, по-прежнему не смогут полностью защитить от атак обширные и уязвимые железнодорожные сети России.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 5 May 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/8PpwOhroef



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/pUcat51PJa — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 5, 2023

9:00 Пригожин записал видеообращение к министру обороны и начальнику Генштаба РФ

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику Генштаба РФ Валерию Герасимову. В нем Пригожин, снятый на фоне тел убитых наемников, не стесняясь в выражениях, требует больше боеприпасов для ЧВК. По его словам, нехватка боеприпасов составляет 70%:

Это парни «ЧВК Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. А теперь слушайте меня, с***, это чьи-то отцы и чьи-то сыновья. И те мрази, которые не дают боеприпасы, с***, будут в аду жрать их потроха. У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов где, с***, боеприпасы? Посмотрите на них, с***!

8:46 ВСУ: ночью российские войска применили дроны "Шахед"

В ночь на 5 мая российские военнослужащие на юго-восточном направлении применили два беспилотника-камикадзе «Шахед». Дроны были сбиты.

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