В ВСУ подтвердили, что сбили баллистическую ракету «Кинжал» системой Patriot. Война. День 437-й. ОНЛАЙН

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6 мая — 437-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:15 За минувшие сутки Россия обстреляла Херсонскую область 71 раз, двое человек пострадали — глава ОВА

За минувшие сутки российские войска 71 раз обстреляли Херсонскую область, применяя тяжелую артиллерию, танки, РСЗО «Град», а также авиацию и беспилотники. Об этом написал в телеграм-канале глава областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом город Херсон был обстрелян 11 раз. По данным главы ОВА, снаряды попали в жилые кварталы нескольких населенных пунктов, территорию завода в Херсоне и церковь в Бериславском районе. При этом два человека получили ранения.

09:50 Берлинский суд отменил запрет на украинские флаги 8-9 мая

Суд в Берлине отменил объявленный полицией запрет на публичную демонстрацию украинских флагов 8 и 9 мая. Об этом сообщают украинская организация, обжаловавшая решение, и ее адвокат.

09:42 Британская разведка: атака дронов на Кремль повысила опасения российского руководства за свою безопасность

Атака дронов на Кремль за несколько дней до 9 мая показала, насколько уязвима Россия перед такого рода нападениями, и почти наверняка повысила опасения российского руководства за свою безопасность в ходе массовых мероприятий, говорится в новой краткой сводке британской военной разведки.

В минобороны Великобритании отмечают, что по всей России отменены парады и другие мероприятия по случаю Дня победы. Празднование 9 мая в Москве, скорее всего, состоится, но в более скромных масштабах, чем обычно. Прием президента РФ Владимира Путина после парада (который проводился в последний раз в 2019 году) не состоится, говорится в сводке.

Вероятно, что российские власти также учитывали потенциал протестов и других форм выражения несогласия по поводу нападения на Украину, принимая решения об отмене торжеств.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 6 May 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/lsD4aRxEH2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 6, 2023

09:28 Глава Днепропетровской ОВА сообщил о шести сбитых российских БПЛА над регионом

Как сообщает глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, этой ночью все четыре дрона-камикадзе «Шахед», направленные РФ, были сбиты украинской ПВО в небе над регионом.

Обломки сбитых «мопедов» упали в Синельниковском районе, где выбило окна в пяти частных домах, но люди не пострадали.

Позднее он написал, что в небе над областью сбиты еще два беспилотника, направленных РФ. Сообщается, что один из них сбит в небе над Кривым Рогом.

09:12 Украинские военные все-таки сбили российскую баллистическую ракету «Кинжал» — командующий воздушными силами ВСУ

Во время ночной российской атаки 4 мая в небе над Киевсокой областью система ПВО Patriot сбила российскую баллистическую ракету «Кинжал», сообщил командующий воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Эта ракета ранее считалась неперехватываемой.

«Поздравляю украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили „не имеющий аналогов“ Кинжал», — говорится в его телеграм-канале.

Олещук сообщил, что ракета «Кинжал» была выпущена с терроритории России боевым истребителем МиГ-31К.

Ранее о возможном перехвате ракеты «Кинжал» над Киевом написало издание Defense Express. Однако спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат это опрверг.

08:51 ISW: Минобороны РФ, вероятно, отказалось от попыток наступления и в Бахмуте

Российские министерство обороны, похоже, отказалось от наступления на Бахмут в пользу подготовки к отражению ожидающегося украинского контрнаступления, поставив «ЧВК Вагнер» и ее хозяина Евгения Пригожина в сложное положение, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Продолжающееся упорство «ЧВК Вагнер» в Бахмуте несовместимо с общим замедлением темпов российских наступательных операций в других частях Украины. За исключением очень ограниченных и локализованных атак в районе Кременной и около Донецка, российские силы в основном прекратили наступательные операции на всем театре боевых действий, что, вероятно, означает переход к обороне, говорится в сводке ISW.

Для минобороны России было бы разумным решением начать экономить силы и накапливать боеприпасы, чтобы подготовиться к украинским контрнаступательным действиям, и «отчаянные» заявления Пригожина указывают на то, что МО РФ, вероятно, так и делает, указывают в Институте.

Пока неясно, действительно ли Пригожин намерен уйти из Бахмута 10 мая или он сделал это заявление в последней отчаянной попытке заручиться поддержкой минобороны РФ. Если группировка «Вагнер» действительно уйдет, то ей, вероятно, понадобится обеспечение министерства обороны для защиты и содействия отступлению.

Кроме того, российским военным не хватает резервов, необходимых для укомплектования позиций, которые «Вагнер» может оставить в Бахмуте.

Огромные потери «ЧВК Вагнер» в Бахмуте и переход российских ВС к более осторожным действиям, судя по всему, открывают для ВСУ возможности для успешных контратак на разных участках фронта. Украинские силы, похоже, используют некоторые из этих возможностей, но ISW не считает, что эти контратаки непременно являются частью ожидаемого контрнаступления ВСУ.

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