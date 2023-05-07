Полномасштабная война РФ против Украины. 438-й день. Онлайн

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6 мая — 438-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:05 Глава МАГАТЭ предупредил о «всё более непредсказуемой» ситуации на оккупированной Запорожской АЭС

«Общая ситуация вокруг Запорожской АЭС становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной», — заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, подчеркнув, что «очень обеспокоен очень реальными рисками для ядерной безопасности и безопасности станции».

«Мы должны действовать сейчас, чтобы избежать риска крупной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды», — призвал Гросси, которого цитирует канал Bild на русском.

Би-би-си отмечает, что глава МАГАТЭ «забил тревогу» после того, как российские оккупационные «власти» начали эвакуацию жителей из районов вокруг завода, в том числе из города Энергодара, где живет большинство сотрудников станции.

13:45 Британская разведка: около 1,3 млн человек покинули РФ в 2022 году

«До 1,3 млн человек» покинули Россию в 2022 году, спровоцировав, в том числе, самый большой дефицит рабочей силы с 1998 года, говорится в сегодняшнем отчете военной разведки Великобритании. «За последние три года из-за COVID-19 и агрессии против Украины российское население сократилось на 2 млн больше, чем ожидалось. В 2022 году Россию покинуло до 1,3 млн человек, в том числе много молодых и хорошо образованных людей из передовых отраслей», — заявили в британской разведке. Отметив также, что «мобилизация, исторически высокая эмиграция, старение и сокращение населения ограничивают предложение рабочей силы», что, в свою очередь, «скорее всего, приведет к снижению потенциального роста российской экономики» и увеличению инфляции.

12:40 Медведев пригрозил смертью в тюрьме «приговорённым» за покушение на Прилепина

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил смертью «приговорённым» за покушение на Захара Прилепина. «Даже с приговоренными к пожизненному заключению (в условиях моратория на смертную казнь) иногда случаются происшествия и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств», — написал Медведев с утра 7 мая.

При этом у экс-президента РФ юридическое образование, напоминает канал NEXTA.

Напомним, за покушение на Прилепина и убийство его охранника-водителя пока никого не приговаривали. МВД РФ заявило лишь о «задержании подозреваемого».

При этом из сообщения Медведева следует, что задержан был не один человек.

Машина с Прилепиным была подорвана 6 мая в Нижегородской области.

12:20 Российские силовики заявили о предотвращенной «попытке диверсии» украинской разведки на аэродроме в Ивановской области

«ФСБ совместно с МВД пресекли попытку диверсии, планировавшейся украинской разведкой на аэродроме в Ивановской области с применением дронов. Объектом являлись самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50», — утверждает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

11:40 Пригожин заявил, что ему пообещали «боеприпасов столько, сколько потребуется»

Основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин утром 7 мая опубликовал обращение (аудио), в котором заявил, что ему «пообещали» «дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». «Нам говорят, что мы можем действовать в Артемовске (Бахмуте — Прим. RFI) так, как мы считаем нужным. И нам дают Суровикина как человека, который будет принимать все решения в рамках боевых действий „ЧВК Вагнер“ во взаимодействии с министерством обороны», — заверил «повар Путина».

Ранее, 5 мая, Пригожин заявлял, в грубой форме обращаясь к министру обороны Шойгу и главе генштаба Герасимову, что выведет наемников «ЧВК Вагнер» из Бахмута к 10 мая из-за якобы «организованного» ими «снарядного голода».

10:30 Кадыров «попросил» «верховного главнокомандующего» отправить чеченский спецназ в Бахмут. И сказал, что Пригожин должен его слушаться

Глава Чечни Рамзан Кадыров вечером 6 мая объявил, что попросил Путина отправить подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Бахмут. «Подписал письмо на имя верховного главнокомандующего Российской Федерации В. В. Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения „Ахмат“ в г. Артёмовск (Бахмут). Письмо уже отправлено», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Кадырова.

В письме содержится «просьба» к Путину дать министру обороны Шойгу и начальнику Росгвардии Золотову распоряжение отправить подразделения «Ахмата» в Бахмут и передать им там позиции пригожинского «ЧВК Вагнер», уточняет Би-би-си.

Ранее «повар Путина» Пригожин заявил, что связался с кадыровцами, чтобы передать им позиции в Бахмуте, сообщила его пресс-служба. «Передача» должна состояться «10 мая в 00:00, ровно в тот момент, когда мы полностью исчерпаем свой боевой потенциал», заявил сам Пригожин.

При этом днем 6 мая Кадыров записал видеообращение к Пригожину, в котором подверг «критике» последнее видеообращение главы «ЧВК Вагнера», выступившего с оскорблениями в адрес министра обороны РФ Шойгу и главы Генштаба (которые, по его словам, дают вагнеровцам «мало снарядов») и заявившего, что 10 мая его «ЧВК» уйдет из Бахмута.

Кадыров сказал, что готов «заменить любого, у кого нервы не выдерживают», подчеркнул — «мне обидно, что мой брат так ведет себя», и фактически дал указания Пригожину: «Женя, дон, (…) пока мы не дойдем до позиций, дон (…), ты будешь в обороне, дон».

«Ты мне всегда говорил, что ты живешь по мужским правилам, дон, поэтому я по понятиям, дон, тебе говорю: ты должен делать то-то-то-то», — также подчеркнул глава Чечни, призвав Пригожина оставить «людей» «ЧВК Вагнера» «вместе» с чеченцами, которые, по его словам, должны прийти к Бахмуту.

«Мы готовы взять Бахмут, дон, и оставшуюся территорию (Украины) мы заберем с одним удовольствием, дон», — заверил Кадыров.

09:50 Прилепина «вывели из медикаментозного сна»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что сопредседатель партии «Справедливая Россия», писатель Захар Прилепин «выведен из медикаментозного сна, находится в сознании, по словам врачей, его состояние стабильное, настроение бодрое». Информацию подтвердила российским гос-СМИ пресс-секретарь г-на Прилепина.

Напомним, автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин, был подорван накануне, 6 мая, в поселке Пионерское Нижегородской области. В результате взрыва погиб его водитель (и одновременно охранник) 27-летний боец луганских сепаратистов Александр Шубин Прилепина по кличке «Злой».

09:30 Российские военные обстреляли Балаклею. Пострадали мирные жители

Утром в воскресенье российские войска нанесли ракетный удар по городу Балаклея Харьковской области. Как заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, ракета С-300 попала на территорию одного из автопарков, «по предварительной информации, пострадали 5 гражданских людей». «Две женщины 75 лет и одна женщина 50 лет получили взрывные травмы. Двое мужчин — 20-ти и 85-ти лет имеют относительно легкие повреждения. Сейчас медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь», — уточнил Синегубов.

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