Россия атаковала ракетами Одесскую область: один погибший, уничтожены база отдыха и склад гуманитарной помощи Красного Креста

Пожарный на месте российского ракетного удара по складским помещениям в Одесской области, 8 мая 2023 г.

В результате ночного ракетного удара РФ по Одесской области погиб один мирный житель, есть раненые, сообщают местные власти. В результате этой атаки уничтожен склад Красного Креста и вся находившаяся там гуманитарная помощь, передает организация. В региональной прокуратуре заявили, что полностью разрушена база отдыха в Белгород-Днестровском районе, повреждены еще пять баз, а также около 20 дач.

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Этой ночью российские войска нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации по Одесской области. В оперативном командовании «Юг» сообщили, что российские крыталые ракеты X-22 были нацелены на склад одного из пищенвых предприятий и зону отдыха на черноморском побережье.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнал в эфире национального телемарафона отметил, что в ночь на 8 мая по Одесской области были выпущены восемь ракет Х-22, но часть из них не долетела до своих целей. «Возможно самоликвидация, возможно, просто падают в силу своего старения, потому что это устаревшие советские ракеты», — сказал Игнат (цитата по «Украинской правде»).

На месте попадания в склад вспыхнул масштабный пожар, который по состоянию на утро 8 мая был ликвидирован, передает районная военная администрация.

Поврежденный российским ракетным обстрелом склад в Одесской области, 8 мая 2023 г. © Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via Reuters

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что под завалами нашли тело погибшего мужчины — охранника склада, который ранее числился пропавшим без вести.

Еще двое человек пострадали, сообщили в областной прокуратуре. Ранее глава Одесской районной военной администрации Юрий Крук сообщал, что в результате обстрела трое работников склада получили незначительные ранения.

В прокуратуре Одесской области также заявили, что в результате ракетных ударов по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены не менее пять соседних баз и более 20 частных дач.

Прокуроры начали следствие по статье уголовного кодекса Украины о нарушении законов и обычаев ведения войны.

Также стало известно, что во время ночной атаки были уничтожено сладское помещение украинского Красного Креста площадью в тысячу квадратных метров. Пожар полностью уничтожил находившуюся там гуманитарную помощь. На момент ракетного удара сотрудников и волонтеров Красного Креста Украины на месте не было.

«Сейчас предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено», — говорится в официальном сообщении организации.

В сводке минобороны РФ от 8 мая никак не комментируется и не упоминается ракетный обстрел Одесской области.

В соседней Николаевской области в результате ракетного удара по промышленному объекту в Константиновской громаде 7 мая «значительный ущерб» нанесен мобильному госпиталю Красного Креста, заявили в организации.

Обошлось без пострадавших, но часть медицинского оборудования, технических средств и мебели внутри госпиталя непригодна для дальнейгего использования. Идет ликвидация последствий обстрела, после чего госпиталь заработает в обычном режиме, но в другом месте, сообщили в Красном Кресте.

Накануне в ОК «Юг» заявили, что в ночь на 7 мая российская стратегическая авиация выпустила по Николаевской области пять ракет X-22. Глава Николаевской региональной военной администраци Виталий Ким написал в телеграм-канале, что российские войска обстреляли Константиновскую и Ольшанскую громады, в результате чего было повреждено здание промышленного предприятия, а также зафиксировано попадание на открытой местости, за пределами предприятия вспыхнула сухая трава. При этом никто не пострадал, сообщил Ким.

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