Украина будет отмечать День победы над нацизмом 8 мая — как страны Запада. 9 мая провозглашено Днем Европы

Красный мак перед разрушенным жилым зданием в Мариуполе, фото 31 мая 2022 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подает в Верховную Раду законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Согласно президентскому указу, 9 мая провозглашается в Украине Днем Европы.

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В понедельник, 8 мая, Владимир Зеленский выступил с обращением по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939—1945 гг.

Президент Украины заявил, что «старое зло» вернула современная Россия, и оно «будет разбито так же, как и нацизм был разбит».

«Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной. Это чистая история, без идеологических примесей. (…) Сегодня мы возвращаем ее нашему государству», — продолжил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что сегодня подает в Верховную Раду законопрект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И никому не дадим стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором храним память почти в каждой нашей семье. Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, якобы победа могла состояться и без участия какой-то страны или народа,

— подчеркнул Владимир Зеленский,

Глава парламентской фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия заверил, что Верховная Рада в ускоренном режиме примет внесенный президентом законопроект.

Кроме того, Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о праздновании в Украине Дня Европы 9 мая. «Сегодня я подписал соответствующий указ, и ежегодно с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство — единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм», — сказал он.

Это будет День Европы, которая поддерживает украинцев все девять лет агрессии и уже 439 дней полномасштабного вторжения. (…) Это будет День Европы — нашей союзницы. Которая дает убежище украинским женщинам и детям. Которая не посягает на наш суверенитет и не ставит под сомнение наше право на собственный выбор национального пути. Которая никогда не называет Украину „выдуманным“ или „искусственным“ образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу,

— продолжил президент Украины.

Страны Запада отмечают окончание Второй мировой войны в Европе и победу над нацистской Германией 8 мая: акт о капитуляции Германии вступил в силу в 23:01 по среднеевропейскому времени, когда, по московскому времени, уже формально наступило 9 мая.

Кроме России, День победы над нацизмом 9 мая отмечают некоторые постсоветские страны, а также Израиль и Сербия, замечает «Би-би-си».

9 мая государства-члены Европейского союза отмечают День Европы. Дата была выбрала в память о Декларации Шумана, считающейся одним из символов ЕС. В этот день в 1950 году прозвучало обращение министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которое, как считается, заложило первый камень в фундамент европейского объединения.

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