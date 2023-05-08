439-й день полномасштабного российского вторжения в Украину: онлайн RFI

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8 мая — 439-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:55 Российские снаряды уничтожили базу отдыха и склад гуманитарной помощи Красного Креста в Одесской области

В результате ночного ракетного удара РФ по Одесской области погиб один мирный житель, есть раненые, сообщают местные власти. В результате этой атаки уничтожен склад Красного Креста, и вся находившаяся там гуманитарная помощь, передает организация. В региональной прокуратуре заявили, что полностью разрушена база отдыха в Белгород-Днестровском районе, повреждены еще пять баз, а также около 20 дач.

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15:43 В Париже на площади Республики начинается шествие «Бессмертного полка»

15:37 Министерство восстановления Украины: Россия блокирует работу «зерновой сделки»

Отказ России регистрировать суда на вход и проводить их инспекцию означает фактическую остановку функционирования «зерновой сделки» — заявило украинское министерство восстановления. В ведомстве подчеркивают, что «деструктивная политика России делает невозможным составление инспекционного плана в соответствии с процедурами Совместного координационного центра (СКЦ), предусматривающими ежедневное согласование всеми сторонами плана инспекций как на выход, так и на вход».

Тревогу разделяет и украинское министерство образования и науки. По данным этого ведомства, сейчас в территориальных водах Турции 90 судов ожидают инспекции, из которых 62 — пустые суда, идущие под загрузку. Из-за отказа РФ на данный момент приостановлены инспекции в обоих направлениях. Суммарный экспорт украинской агропродукции по «зерновому коридору» за прошедший месяц не достиг и 3 млн тонн.

Украинские ведомства призывают стран-партнеров, ООН и Турцию как модератора сделки повлиять на ситуацию. «Зерновая инициатива» была заключена 22 июля 2022 года при посредничестве Турции и ООН и продлевалась уже дважды.

15:11 Эвакуация раненых украинских военных из Бахумута

Волонтеры украинской организации «Госпитальеры» эвакуируют украинских военнослужащих, получивших ранения в Бахмуте, на автобусе-реанимобиле в больницу в Днепре. 8 мая, 2023 REUTERS - STRINGER

14:37 Минобороны РФ заявило о продолжении наступления в западной части Бахмута

Российское оборонное ведомство в последней сводке заявило, что штурмовые отряды продолжили свое наступление в западной части Бахмута при поддержке ВДВ. Согласно сегодняшней утренней сводке Генштаба ВСУ, Россия действительно ведет наступательные действия с применением зажигательных и фосфорных бомб. Однако российское наступление в направлении Часового Яра, Хромового, Ивановского и Ступочек успехом не увенчалось.

14:08 Китай все сильнее проявляет свои амбиции стать главным медиатором между Россией и Украиной

►►► Что известно о визите министра иностранных дел Китая в Европу и какое место в его переговорах займет война в Украине читайте подробнее в материале RFI на русском.

13:53 На параде 9 мая в Москве будут присутствовать четыре главы государства: президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и премьер-министр Армении

Сегодня стало известно, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял предложение Владимира Путина и приедет в Москву на парад 9 мая, став четвертым иностранным лидером, который приедет на День Победы в Россию. Помимо Рахмона среди гостей ожидаются: премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

13:21 Украина перестанет отмечать День Победы 9 мая, теперь эта дата станет Днем Европы

Владимир Зеленский в своем видеообращении в понедельник заявил, что теперь 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, а 8 мая вместе с другими европейскими странами – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Президент Украины подал в Верховную Раду соответствующий законопроект о 8 мая и подписал указ о праздновании 9 мая Дня Европы.

9 мая будет посвящено единству европейских народов, включая украинский: «Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год завтра, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм. Единство, приближающее мир». На его первое празднование в этом году прибудет Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Комментируя день памяти 8 мая Зеленский отметил: «Мы никогда не забудем вклад украинского народа в победу над нацизмом. И мы не дадим лгать, будто победа в той войне могла состояться и без участия какой-либо страны или народа». [...] «сейчас мы сражаемся против зла вместе со свободным миром, вместе со свободной Европой».

12:47 Шебекино в Белгородской области дважды подверглось обстрелу

Глава региона Вячеслав Гладков уточнил, что первый обстрел не принес никаких жертв и повреждений, а второй — повлек за собой повреждения в многоквартирных домах, кроме того четыре человека пострадали, двое из них госпитализированы.

12:11 Украинские военнослужащие на линии фронта в Донецкой области

Украинские военнослужащие на линии фронта в Донецкой области. 8 мая, 2023. via REUTERS - SERHII NUZHNENKO

11:48 Генпрокуратура РФ: подозреваемый в покушении на Прилепина арестован на два месяца на время следствия

Уроженцу Донецкой области Александру Пермякову, подозреваемого российскими властями в покушении на писателя Захара Прилепина, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Как пишет прокремлевский Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на сестру задержанного, Пермяков еше в Украине имел судимость за разбой, а в 2014-2015 стал пророссийским ополченцем и воевал на стороне самопровозглашенной ДНР.

Сначала он отрицал обвинения и утверджал, что занимался ловлей куропаток, потом начал говорит, что его якобы «завербовали украинские спецслужбы»

Пермякова обвиняют по 205 статье «теракт, повлекший причинение смерти человеку» и 222 статье части 1 УК РФ «незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка взрывчатых веществ, совершенное организованной группой». Российская прокуратура считает, что именно он 6 мая осуществил подрыв автомобиля в поселке Пионерское Нижегородской области, в результате которого Прилепин получил множественные ранения, а еще его соратник Александр Шубин погиб.

11:27 Генштаб ВСУ: российские оккупационные власти проводят «эвакуацию» в Токмаке Запорожской области

Среди лиц, которых российские оккупационные власти «эвакуируют» из Токмака Запорожской области в направлении Бердянска, — представители оккупационной администрации, сотрудничающие с российской стороны жители, дети, школьные учителя и воспитатели детских садов. Тем, кто не хочет эвакуировать своих детей, угрожают не засчитать школьный учебный год.

11:00 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

10:25 В результате ночной ракетной атаки по Одессе погиб один человек

Российская ракета Х-22 попала по продовольственному складу в окрестностях Одессы. Возникший пожар площадью более 6 000 квадратных метров уже потушен местными властями. Пресс-секретарь объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что под завалами обнаружено тело охранника склада, ранее считавшегося пропавшим без вести. На данный момент известно еще о трех пострадавших.

Сегодня и завтра в Одесской области усилены меры безопасности. Любые массовые мероприятия, митинги, марши и акции запрещены. Возле памятников и мемориальных комплексов будут дежурить правоохранительные органы. Планируются проверки документов и досмотры на наличие запрещенных предметов.

09:55 Ночью ВСУ сбили в небе над Киевом три десятка российских дронов

Сбитие российского дрона в ночном небе над Киевом. 8 мая, 2023. REUTERS - GLEB GARANICH

09:40 Британская разведка: Россия активно вербует трудовых мигрантов для войны в Украине

По данным министерства обороны Великобритании, российские вербовщики «посещали мечети и миграционные пункты» с целью привлечения трудовых мигрантов из Центральной Азии России для службы в Украине. Отмечается, что военные рекрутеры общались с рабочими в миграционных пунктах на таджикском и узбекском языках.

«Радио Свобода» выяснило, что мигрантам взамен предлагают ускоренный путь получения российского гражданства — шесть месяцев вместо пяти лет, денежный бонус в размере 2390 американский долларов и ежемесячную зарплату 4160 долларов.

Британская разведка предполагает, что высокие денежные компенсации привлекут некоторую часть из трудовых мигрантов. Однако, новобранцев с высокой вероятность отправят прямиком на линию фронта в Украине, где «уровень потерь чрезвычайно высок».

Минобороны РФ принимает подобные меры, с целью выполнить «поставленную задачу по привлечению 400 000 добровольцев для участия в боевых действиях в Украине». В британском ведомстве убеждены, что российские власти «почти наверняка стремятся отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на как можно более долгий срок, чтобы свести к минимуму недовольство внутри страны».

09:21 Последствия удара по жилому дому в Святошинском районе Киева

Семья из четырех человек чудом осталась жива после удара российского беспилотника, обломки которого попали прямо по их квартире. Все члены семьи находились в другой части помещения. Благодаря тому, что не возникло возгорания, им удалось успешно эвакуироваться из многоэтажного жилого дома.

09:00 Ночью Россия провела массированную атаку дронами по Киеву. 100% беспилотников сбито ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, сегодня ночью 35 иранских дронов типа «Шахед 131/136» сегодня было выпущено Россией по городам Украины, более 30 по Киеву. Все беспилотники были успешно сбиты украинской авиацией. Начальник Киевской ГВА Сергей Попко уточнил, что «в результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных. Медики, ГСЧС и другие экстренные службы работают на местах».

По сведениям «Интерфакс-Украина», в Святошинском районе Киева предположительно из-за падения обломков повреждено семь автомобилей и еще одна машина сгорела и повреждены окна и фасад жилого дома. Ранены пять человек.

В Соломенском районе Киева поврежден пятитонный резервуар дизельного топлива. Возгорания не произошло. Повреждено 15 грузовых и пять легковых автомобилей, стоявших на парковке. Предположительно из-за падения обломков повреждена «газовая труба высокого давления с последующим горением газового факела, газ перекрыт, пожар ликвидирован».

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