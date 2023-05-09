В США объявили о новом пакете военной помощи Украине — на $1,2 млрд
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Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине для укрепления ее противовоздушной обороны и удовлетворения потребностей в артиллерийских снарядах. Пакет на общую сумму до $1,2 млрд предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
По программе USAI США закупают ресурсы у промышленных производителей и партнеров, а не изымают их из ресурсов Пентагона для срочной передачи. Поэтому объявление о новом пакете помощи означает начало процесса заключения контрактов на отправку Украине дополнительных приоритетных ресурсов, поясняет минобороны США.
Этот пакет включает:
- дополнительные средства ПВО и боеприпасы к ним;
- оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;
- боеприпасы для борьбы с БПЛА;
- 155-миллиментровые артиллерийские снаряды;
- услуги спутниковой съемки;
- поддержку обучения и технического обслуживания.
«Этот пакет USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворению наиболее неотложных потребностей Украины (…), а также наращиванию потенциала вооруженных сил Украины для защиты своей территории и сдерживания российской агрессии в долгосрочной перспективе», — говорится в заявлении Пентагона.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену и американскому народу за новый пакет военной помощи. «Ценим этот знак солидарности с украинским народом, объявленный в символический для нас день — День Европы и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Совместно идем к новой победе», — написал в твиттере Владимир Зеленский.
Агентство AFP отмечает, что с новым пакетом военной поддержки общая сумма военной помощи, которую США выделили Украине с начала полномасштабного вторжения РФ, составила более 36 миллиардов долларов.
В прошлом месяце США объявляли о двух пакетах военной помощи Украине — на 2,6 миллиарда и 325 миллионов долларов. В них, в частности, вошли боеприпасы для ЗРК Patriot, ракеты для систем HIMARS, артиллерийские снаряды и многое другое.
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