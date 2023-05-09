День Европы и новый пакет санкций ЕС: Урсула фон дер Ляйен посетила Киев.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели совместную пресс-конференцию в Киеве, куда председатель Еврокомиссии прибыла по случаю Дня Европы. Украина ожидает от Евросоюза ускорения поставок вооружений, а также принятия нового пакета санкций против РФ. По мнению Еврокомиссии, эти санкции должны ограничить реэкспорт товаров в Россию. Китай уже предупредил, что «ответит», если под новые санкции попадут китайские предприятия.

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Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев 9 мая по случаю Дня Европы. «Хорошо снова оказаться в Киеве. Здесь ценности, которыми мы дорожим, защищаются каждый день. Так что это такое подходящее место для празднования дня Европы», — написала она в Twitter.

Зеленский: вступление Украины в ЕС, вооружения и зерновые

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский призвал Брюссель как можно быстрее принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС. «Давно пора снять эту искусственную политическую неопределенность в отношениях между Украиной и ЕС. Пришло время принять положительное решение об открытии переговоров о вступлении», — сказал он. Украинский президент также поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за решение ЕС предоставить Киеву «миллион снарядов» артиллерии, призвав ЕС ускорить поставки боеприпасов для контрнаступления. «Мы обсудили ключевой вопрос: скорость снабжения и доставки этого боеприпаса. Он уже нужен на поле боя», — сказал Зеленский.

Помимо этого Зеленский осуждил «неприемлемые» и «жестокие» ограничения на экспорт украинского зерна, введенные некоторыми странами Евросоюза. «Любое ограничение нашего экспорта сейчас абсолютно неприемлемо, потому что оно усиливает возможности агрессора», — заявил Зеленский, призвав Брюссель «снять их как можно скорее».

В мае 2022 года Евросоюз приостановил на один год таможенные пошлины на ввоз украинских продуктов питания и зерновых, что вызвало падение цен в соседних с Украиной государствах. В середине апреля 2023 Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния в одностороннем порядке запретили ввоз ряда сельскохозяйственных продуктов из Украины, объяснив это желанием защитить своих фермеров. Такое решение Брюссель назвал «неприемлемым» в разгар войны в Украине.

На совместной пресс-конференции Урсула фон дер Ляйен назвала ситуацию «сложной». «Ближайшим приоритетом сейчас является то, чтобы транзит зерна проходил прозрачно и по минимально возможной цене из Украины в ЕС», — сказала она. «Это требует очень тесного сотрудничества различных заинтересованных сторон», — продолжила фон дер Ляйен, объявив о создании «координационной платформы».

Новый пакет санкций будет принят не раньше июня

Помимо этого президент Еврокомиссии рассказала, какие меры будут содержаться в 11 пакете санкций против РФ. По словам фон дер Ляйен, новый пакет санкций против РФ содержит три основных элемента.

«Во-первых, мы оттачиваем уже действующие ограничения, и мы добавляем больше видов товаров к запрету на импорт, в частности новейшие технологии или запчасти для самолетов, которые идут в третьи страны и затем в Россию», – сказала она.

Второй элемент – это новые инструменты, чтобы помешать обходу санкций. «Если мы видим, что европейские товары идут в третьи страны и затем оказываются в России, Еврокомиссия может предложить странам-членам ввести санкции против экспорта этих товаров», – пояснила фон дер Ляйен.

И в-третьих, Еврокомиссия предлагает запретить теневые организации из РФ и третьих стран, которые намеренно нарушают санкции. «Мы продолжаем делать все от нас зависящее, чтобы остановить военную машину Путина. Наши санкции работают. Например, мы уменьшили наш импорт из России примерно на две трети. Это огромный удар по доходам России. Мы уже заставили Кремль заплатить высокую цену, введя 10 пакетов санкций. Комиссия утвердила предложения для 11-го пакета, который будет сосредоточен на недопущении обхода ограничений. Мы работаем в этом вопросе с партнерами, в том числе странами G7», – добавила фон дер Ляйен.

Европейская комиссия на прошлой неделе направила странам-членам ЕС предложения по 11 пакету санкций против РФ.«Цель (нового пакета санкций – RFI) состоит в том, чтобы не допустить, чтобы товары, запрещенные к экспорту в Россию, нашли способ попадать на российский рынок и снабжать российский военный комплекс», — пояснил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Украина рассчитывает, что в новый пакет санкций войдут меры против российского атомного сектора.

Евросоюз хочет дать себе средства для борьбы с обходом своих санкций и стремится отговорить иностранные фирмы и третьи страны от помощи Москве путем реэкспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом, в частности полупроводников и интегральных схем, подчеркнул дипломатический источник. Таким образом, предложение нацелено на холодильники, принтеры, электронные калькуляторы и другую продукцию. Всего в списке 155 страниц. В последнее время в ЕС наблюдается рост импорта товаров с электронными компонентами в Турцию, Казахстан, Китай и ОАЭ и их реэкспорта в Россию, сообщил европейский дипломат.

Согласно информации, опубликованной британской ежедневной газетой FinancialTimes, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность введения санкций против китайских компаний, подозреваемых в поддержке военных действий России.

Среди этих китайских компаний одна уже попала под американские санкции. Это King-PaiTechnology– группа, обвиняемая Вашингтоном в поставках оборудования для российской военной промышленности.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось AFP, предложение Еврокомиссии касается 541 компании, в том числе 526 российских, и впервые включает восемь китайских и гонконгских компаний, обвиняемых в реэкспорте товаров в Россию. Также под санкции попадают иранская компания, 2 компании из Объединенных Арабских Эмиратов, 2 фирмы, базирующиеся в Узбекистане, одна в Армении и одна в Сирии. Комиссия предлагает ограничить возможности экспорта этими компаниями. Страны-члены Союза также могут ввести санкции против иранских компаний, занимающихся производством и поставкой дронов в Россию, пишет FinancialTimes.

В предложении не упоминается запрет на импорт алмазов из России, которого требуют многие государства-члены. Эта мера должна быть обсуждена на встрече G7, запланированной на 19-21 мая в Хиросиме (Япония), и может быть добавлена ​​в случае согласования, пояснил агентству France-Presseисточник в дипломатических кругах.

Одиннадцатый пакет будет обсуждаться в среду представителями государств-членов в Брюсселе, и для его принятия потребуется несколько встреч, поскольку предложение очень техническое, пояснили два дипломатических источника в Брюсселе. Принятие до встречи министров иностранных дел ЕС, запланированной на 22-23 мая, считается «маловероятным», но новый пакет санкций может быть представлен лидерам ЕС на их саммите 30 июня.

Китайский «ответ»

Министерство иностранных дел Китая уже отреагировало на заявления ЕС и объявило об ответных мерах в случае введения нового пакета.

Как предупредил во вторник министр иностранных дел КНРЦинь Ган, Китай «ответит» на возможные санкции Европейского Союза в отношении китайских компаний за их предполагаемую торговлю с Россией. «У Китая и российских компаний нормальные отношения, сотрудничество. Этот тип нормального сотрудничества не должен быть затронут» возможными европейскими санкциями, предупредил в Берлине Цинь Ган во время пресс-конференции с главой германской дипломатии Анналеной Бербок.

В тот же день канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что новый пакет санкций против РФ – не последний.

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