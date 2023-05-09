На рассвете 9 мая войска РФ снова выпустили ракеты по Украине. В Киеве люди скрывались в метро

Взрыв в небе над Киевом в ходе российского ракетного обстрела ранним утром 9 мая 2023 г.

На рассвете 9 мая около полутора десятков российских ракет были уничтожены ПВО в районе Киева, сообщили в столичной военной администрации. За несколько часов до этого ракетному обстрелу подверглась Днепропетровская область, где ПВО сбила все выпущенные ракеты, передают региональные власти. В общей сложности 23 из 25 выпущенных Россией ракет были перехвачены, заявило командование Воздушных сил ВСУ.

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В Киевской городской военной администрации около 5:30 утра сообщили, что в ночь на 8 мая Россия выпустила около 15 ракет по украинской столице, которые были сбиты ПВО. До этого в столице была объявлена воздушная тревога. Некоторые жители Киева провели ночь в метро, спасаясь от российских бомбардировок.

Эта воздушная атака РФ на Киев стала пятой с начала мая, указывают городские власти.

Сообщается, что ни одна из ракет не достигла своих целей, а в результате падения их обломков, по предварительным данным, обошлось без жертв и значительных разрушений.

До этого, поздно вечером 8 мая Россия выпустила восемь крылатых ракет «Калибр» по Днепропетровской области, сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак. Все они были сбиты.

Обломки упали на четырехэтажку в Днепре. Ранена 32-летняя женщина, она в больнице, написал Лысак в телеграм-канале.

В командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что в общей сложности ПВО сбила 23 из 25 выпущенных Россией ракет.

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