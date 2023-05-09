Под Бахмутом погиб журналист AFP Арман Сольдин

32-летний оператор агентства AFP Арман Сольдин погиб днем 9 мая в районе города Часов Яр, под Бахмутом, в результате ракетного обстрела из установки «Град». Об этом сообщили коллеги репортера.

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Опытный оператор, ранее работавший в Лондоне, Арман Сольдин (Arman Soldin) находился в Украине с сентября 2022 года и регулярно бывал на линии фронта, заявили в AFP. Он также входил в состав группы репортеров AFP, освещавшей первые дни полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

«Мы с прискорбием сообщаем, что наш репортер Арман Сольдин был сегодня убит под Бахмутом. Наши мысли с его семьей и близкими», — cообщило агентство Франс-Пресс в твиттере.

Nous avons la douleur d'annoncer que notre reporter Arman Soldin a été tué aujourd'hui près de Bakhmout, en Ukraine. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/QpGkjdZhgO — Agence France-Presse (@afpfr) May 9, 2023

«Все агентство скорбит», — подчеркнул генеральный директор AFP Фабрис Фрис. «Его смерть является ужасным напоминанием о рисках и опасностях, с которыми ежедневно сталкиваются журналисты, освещающие конфликт в Украине», — добавил он.

В Часовом Яре Сольдин был вместе с четырьмя коллегами. Ни один из них не пострадал. Журналисты AFP регулярно выезжают в этот район для освещения боевых действий в регионе, отмечают в агентстве.

За неделю до гибели, 1 мая, Арман Сольдин опубликовал в своем твиттере видео и рассказал, что пережил момент «чистого ужаса», когда «попал под ливень из „Градов“».

Being caught under a rain of Grad yesterday with a bunch of trench-diggers is probably one of the worst things that I've experienced since being in #Ukraine, with rockets exploding less than 50 metres away. Pure terror. Sound on #afp #ukraine #bakhmut #Donetsk pic.twitter.com/aiyBHgYXAm — Arman Soldin (@ArmanSoldin) May 1, 2023

Президент Франции Эмманюэль Макрон принес соболезнования в связи с гибелью журналиста

«Наш соотечественник, журналист агентства Франс-Пресс Арман Сольдин был убит в Украине. Он мужественно находился на передовой с первых часов конфликта, чтобы устанавливать факты и информировать нас. Мы разделяем боль его семьи и всех его коллег», — написал французский президент в своем твиттере.

Об одном погибшем в результате обстрела Часова Яра российскими войсками 9 мая, ранее сообщал глава города Сергей Чаус.

Арман Сольдин, уроженец Сараева (Босния и Герцеговина) стал одиннадцатым представителем СМИ и третьим по счету французским журналистом, погибшим в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину, подчеркнули в AFP.

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