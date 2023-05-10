441 день войны России против Украины. Онлайн RFI

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10 мая — 441 день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны Русская служба RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на каналы RFI в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

11:00 Над Курском ПВО сбила беспилотник. Пострадавших нет

Об этом сообщил губернатор области Роман Старовойт. В сообщении говорится, что обломки дрона упали в деревне Толмачево.

10:55 Пострадавший при обстреле в Бедгородской области умер в машине скорой помощи

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Ранее он писал в своем телеграм-канале об обстреле населенного пункта Шебекино и о «двух прилетах» по его окраине, в результате которых один человек получил осколочное ранение в голову.

10:49 BAZA: ФСБ задержала пятерых человек, в том числе несовершеннолетнего, по подозрению в подготовке теракта

Согласно сообщению, ФСБ подозревает пятерых человек (фамилии не называются) в подготовке теракта на территории военной части в Балашихе.

Младшему из задержанных, по сведению издания, 15 лет.

10:26 Воины 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромили под Бахмутом две роты72-й отдельной мотострелковой бригады РФ

Об этом рассказал в своем телеграм-канале основатель полка «Азов» и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

В результате наступательных действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ. Фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады. Разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных. Так называемый 3-й штурмовой отряд ВПК "Вагнер" понес большие потери. Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2 км 600 метров. Вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных войск Андрей Билецкий

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил , что 72-я бригада РФ 9 мая «бежала» со стратегического плацдарма в Бахмуте.

10:13 BAZA: В Новосибирске неизвестные подожгли Су-24

Поджог недействующего СУ-24 был совершен на терриатории авиастроительноо завода им. Чкалова.

Ролик с горящим самолетом появился в соцсетях, после чего на завод выехала полиция.

10:00 Politico: США не планируют отправлять в Украину дальнобойные ракеты

Администрация президента США Джо Байдена не планирует отправлять дальнобойные ракеты в Украину, .

Речь идет о ракетах ATACMS, пишет Politico, ссылаясь на американского чиновника.

The Washington Post писала ранее, что Великобритания рассматривает возможность поставить Украине ракеты дальностью до 300 км, однако окончательное решение еще не принято.

09:45 Власти Белгородской области сообщили, что над селом Ольховатка взорвался беспилотник

Об этом написал губернатор Белгородской области в своем телеграм-канале, уточнив, что беспилотник предположительно украинский («вражеский»),

Согласно сообщению, повреждены два жилых дома, библиотека, почта, фельдшерский пункт и автомобиль.

09:30 В Подольске дрон упал на автомобильную стоянку

Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Полуметровый дрон с камерой летал над Подмосковьем 9 мая, говорится в сообщении.

09:00 Ночью на 10 мая беспилотники атаковали военный полигон «Погоново» в Воронежской области

Об этом сообщил телеграм-канал Astra.

Телеграм-канал Baza также сообщил, что два беспилотника, начиненные взрывчаткой стали причиной ранений «около 14» военнослужащих. По предварительным данным, погибших нет.

В сообщениях также говорится , что утром 9 мая в Воронеже, предположительно, сбили «неопознанный летательный объект», возможно, ракету, Как пишет телеграм-канал Shot, обломки были найдены в лесу недалеко от кладбища «Никольское», в шести километрах от военного аэродрома «Балтимор».

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